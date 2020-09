Wnętrze na wynajem. Architekt postawiła na estetykę Bauhausu

36-metrowe mieszkanie na wynajem niedawno przeszło generalny remont. Pomysł na prosty, neutralny wystrój nawiązujący do estetyki Bauhausu wyszedł od Agnieszki Musiał, architektki odpowiedzialnej za metamorfozę wnętrza. Dzięki temu najemcy mają możliwość łatwej zmiany aranżacji i nadania przestrzeni bardziej osobistego charakteru.

Pierwotnie lokal składał się z oddzielnej kuchni, łazienki oraz przestronnego salonu, który pełnił także funkcję sypialni. Projektantka i inwestor podjęli decyzję o bardziej czytelnym podziale przestrzeni – miejsce dawnej kuchni zajęła sypialnia, a aneks kuchenny przeniesiono do salonu. Właściciel, choć nie dysponował wysokim budżetem na odnowienie wnętrza, postawił na sprawdzone rozwiązania i dobrej jakości wyposażenie. Chciał w ten sposób zapewnić sobie spokój, a przyszłym najemcom wygodne funkcjonowanie na co dzień.

- Musimy zdać sobie sprawę, że nawet kiedy nasze środki na remont są mocno ograniczone, nie na wszystkim warto oszczędzać. Wykończenie kuchni czy łazienki to inwestycja na lata, a to co najważniejsze często jest ukryte przed naszym wzrokiem – podkreśla Agnieszka Musiał, właścicielka autorskiej pracowni Musiał Studio. Planowanie budżetu warto zacząć od elementów, które będą zabudowane na stałe, podtynkowo. Nie chcemy się o nie martwić, nie chcemy po roku czy dwóch narażać się na kolejny remont, bo zepsuła nam się spłuczka w toalecie. Dlatego urządzając łazienkę zainwestowaliśmy w wyposażenie najwyższej jakości.

Czerń, biel i funkcjonalność

Niewielką łazienkę podzielono na strefę czarną, w której znalazła się toaleta i umywalka oraz białą – z kabiną prysznicową. Projektantka, kierując się estetyką i funkcjonalnością, zdecydowała się na ceramikę łazienkową z kolekcji Geberit Acanto. Wyróżnia ją nie tylko stylistyczna spójność i wyrazisty design, ale także szereg praktycznych rozwiązań, poprawiających higienę i ułatwiających utrzymanie czystości.

Dobra jakościowo ceramika będzie nam służyć latami – zauważa Agnieszka Musiał. Dlatego wybierając miskę ustępową lub umywalkę warto zwrócić uwagę na jakość szkliwa. Codzienne korzystanie z łazienki oraz jej sprzątanie ułatwi miska wc w technologii Rimfree, czyli pozbawiona tradycyjnego kołnierza. Warto wyposażyć ją też w wolnoopadającą, wypinaną deskę.

Zastosowanie nowoczesnego odpływu liniowego pod prysznicem również nie było przypadkiem. Elegancki design, możliwość przycięcia i dopasowania wymiaru do wielkości kabiny, a także łatwe czyszczenie, dzięki wyjmowanemu koszyczkowi to zalety, które pozwolą wygodnie i bezproblemowo korzystać z natrysku przez lata.

Gdzie szukać oszczędności?

Skoro nie warto oszczędzać na wysokiej jakości urządzeniach sanitarnych, gdzie możemy ciąć koszty urządzając łazienkę? Jeśli dysponujemy ograniczonym budżetem warto stosować płytki tylko tam, gdzie jest to konieczne, tj. na podłodze i na ścianach w "strefie mokrej": pod prysznicem, przy wannie, umywalce i toalecie. Tak właśnie zrobiliśmy w tym mieszkaniu, a pozostałe ściany pomalowaliśmy farbą zmywalną przeznaczoną do łazienki. Zaoszczędziliśmy w ten sposób sporą kwotę – mówi Agnieszka Musiał.

Architektka zdradza też inne sprawdzone tricki na oszczędności przy wykańczaniu łazienki. Jeśli nie chcemy wydawać kroci na płytki, postawmy na jeden mocniejszy akcent, który będzie przyciągał wzrok np. przy umywalce lub pod natryskiem. Pozostałe płytki – bazowe, niech będą neutralne: białe lub szare. Na pewno znajdziemy takie w niższej cenie. Idąc dalej tym tropem, można wszędzie zastosować takie neutralne, „bezpieczne” płytki o jednolitym kolorze (biały, szary, antracyt), a ściany albo sufit pomalować na ciekawy kolor – radzi Agnieszka Musiał.