Wnętrze szkoły nie musi być nudne. Dowodem projekt Wiekiera Architekci dla szkoły w Pleszewie

Kto uważa, że wnętrza szkół podstawowych są nudne, ten koniecznie powinien zobaczyć, jak wygląda Szkoła Podstawowa nr 3 w Pleszewie. Tu rządzą pozytywne kolory. Za projekt odpowiada pracownia projektowa Wiekiera Architekci, w składzie zespołu projektowego: Filip Wiekiera i Natalia Banasiak.

Jeszcze do niedawna Szkoła Podstawowa nr 3 w Pleszewie nie różniła się zbytnio od innych placówek. Wystrój był monotonny, a i materiały jakimi wykończono wnętrze widocznie nadgryzł już ząb czasu. Dyrekcja zdecydowała się na generalny remont, a do współpracy zaprosiła architektów z pracowni projektowej Wiekiera Architekci. Założeniem projektu było uporządkowanie chaotycznej jak dotąd przestrzeni, odnowienie jej oraz nadanie spójnego i przyjaznego charakteru. Już na wczesnym etapie projektowania narodził się pomysł, aby wyodrębnić poszczególne strefy we wnętrzu szkoły za pomocą kolorów i nadać im określone funkcje. Miało to ułatwić funkcjonowanie w przestrzeni budynku nie tylko samym uczniom, ale również nauczycielom i wszystkim, którzy szkołę odwiedzają. - mówi Filip Wiekiera. Architekci zdecydowali się wykorzystać w projekcie płyty laminowane firmy Pfleiderer oraz dekory.. I tak, przy ich pomocy wyznaczono w budynku szkoły różne strefy – pokoje nauczycielskie oraz pomieszczenia administracji czy sanitariaty zostały oznaczone innymi barwami niż wejścia do sal dydaktycznych oraz kącików czytelniczych. Taki podział pozwala z łatwością odnaleźć miejsce, do którego chce się dotrzeć.

Czas na przerwę...

Przerwy pomiędzy lekcjami są ważnym elementem w harmonogramie dnia każdego ucznia. To nie tylko czas relaksu i zacieśniania przyjaźni, ale również oddechu od nauki. Dlatego architekci postanowili w strefie wspólnej na korytarzach ustawić wygodne pufy o organicznych kształtach, dzięki którym uczniowie mają zapewniony komfort i nie muszą, jak to było kiedyś, siadać pod ścianami. Jednak najbardziej charakterystycznym elementem wewnątrz budynku są pomarańczowe klatki schodowe. Pomarańczowa barwa naturalnie kojarzy się z czymś pozytywnym, pobudza do działania, to kolor radości, towarzyskości – doskonale pasuje więc do przestrzeni, która każdego dnia wita tak wiele osób.

Główna nagroda w konkursie

Wnętrze Szkoły Podstawowej nr 3 w Pleszewie zachwyca każdego, kto przekroczy jej progi. To absolutnie nieszablonowy projekt, który odpowiada na potrzeby współczesnego ucznia, ale wpisuje się również w obowiązujące trendy aranżacji wnętrz publicznych. Jego autorzy postanowili podzielić się nim z szerokim gronem odbiorców i zgłosili projekt do prestiżowego konkursu Wnętrze Roku Pfleiderer. I wygrali! Projekt zdobył pierwsze miejsce w konkursie. Jury doceniło nie tylko niezwykłą kreatywność w doborze dekorów, ale również praktyczne rozwiązania jakie zastosowano w projekcie. To projekt na miarę naszych czasów - nowoczesny, stawiający na rozwój użytkownika i ponadczasowy.