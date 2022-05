Wnętrze, w którym widać człowieka. Westwing zajrzał do domu Dawida Wolińskiego

Projektant i juror Top Model, Dawid Woliński, zaprezentował wnętrze swojego apartamentu, które urządził wraz z marką Westwing. Modernistyczne, ponadczasowe, wyrafinowane - takie są cztery kąty kreatora mody.

W aranżacji wnętrza Dawid Woliński stawia przede wszystkim na ponadczasowość. - Nie lubię wnętrz krzykliwych, na jeden sezon. Kiedy coś pokocham, chcę żeby było ze mną długo - mówi.

W apartamencie projektanta dominują przytłumione, zgaszone kolory ziemi i minimalistyczne formy. Pojawia się również gra światła i cienia. Układ funkcjonalny został dostosowany do codziennych aktywności Wolińskiego. - W modzie ważny jest pierwszy moment, bo albo zrobisz wrażenie, albo nie. A wnętrze odkrywasz powoli. Znajdujesz komfort, ulubione miejsca odpoczynku, detale. Do wnętrza się dojrzewa jak do klasyki w modzie. Mimo, że większość mojego domu jest w odcieniach beżu, nie nudzi mnie to - zaznacza.