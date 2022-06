Wnętrze zachwyca! Obok lodziarni Licked na OFF Piotrkowska nie przejdziesz obojętnie

Jedno jest pewne – nikt nie przejdzie obok lodziarni Licked w Łodzi obojętnie. Uwagę przechodniów przyciąga morski kontener z mini tarasem na dachu i ogródkiem przy wejściu – wszystko to w bajecznych odcieniach różu.

Na OFF Piotrkowska w Łodzi lato czuć w powietrzu.

To również za sprawą nowej lodziarni Licked, która powstała w różowym kontenerze w ogródku baru Las Palmas.

Włoskie lody dla ochłody

Wszystkie osoby przyzwyczajone tylko do dwóch smaków lodów z automatu (śmietanki i czekolady) pozytywnie się zaskoczą. Opcji jest znacznie więcej, a swoją ulubioną można wybrać z dwóch menu: podstawowego i specjalnego. W pierwszym smaki zostają w lodziarni na dłużej, w drugim zaś są lodowymi eksperymentami.

Bajeczna lodziarnia Licked w Łodzi, fot. mat. Licked

Na osoby lubiące klasyki czekają wanilia bourbon, nutella czy słony karmel, a dla kulinarnych testerek i testerów mango z pikantnym posmakiem lub lody kryjące się pod tajemniczą nazwą „Alicja w Krainie Czarów”. Każdy deser może być obsypany wybranymi dodatkami: precelkami, kolorową posypką lub kawałkami czekolady.