Wola Park z nowym studiem planowania IKEA. Jest największe w Polsce

IKEA powiększyła w warszawskim centrum handlowym Wola Park studio planowania i zamówień. Jest to największa tego typu przestrzeń w Polsce.

1 sierpnia br. w warszawskim Centrum Handlowym Wola Park otworzyła Studio planowania i zamówień.

Jest to największa tego typu przestrzeń IKEA w Polsce.

Dotychczasowe Studio planowania w CH Wola Park teraz powróciło w nowej odsłonie jako Studio planowania i zamówień IKEA. To ok 250 mkw. powiększonej i tym samym największej ze wszystkich 8 studiów w Polsce, odnowionej powierzchni, gdzie można obejrzeć jeszcze więcej inspiracji. Zostały zaprezentowane nowe, różnorodne i funkcjonalne rozwiązania przykładowych aranżacji mebli kuchennych z serii METOD i systemu do zabudowy szaf PAX. Inspiracje oraz pomysły można czerpać także z dostępnych wzorników blatów, frontów i uchwytów oraz akcesoriów do wyposażenia kuchni i szaf, co pozwoli klientom na jeszcze większy wybór i możliwość doboru spersonalizowanych rozwiązań.