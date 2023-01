Wrocław zyska unikatowy koncept gastronomiczny. Poznajcie Pedet Renoma

Już jesienią 2023 r. we wrocławskiej Renomie otworzy się Pedet - nowa strefa gastronomiczno-kulturalna inspirowana ideą food hali.

Już jesienią 2023 r. Globalworth - właściciel i zarządca Renomy - zaprosi gości do Pedetu - nowej strefy gastronomiczno-kulturalnej inspirowanej ideą food hali.

To połączenie wyjątkowej atmosfery historycznego miejsca, unikatowych konceptów gastronomicznych, a także wiedzy profesjonalistów z doświadczeniem w prowadzeniu i zarządzaniu projektami typu mixed-use.

Pedet to drobiazgowo zaprojektowana przestrzeń, która zapewni niezwykłą podróż kulinarną oraz niezapomniane doznania kulturalno-artystyczne.

W Pedecie historia Renomy połączy się z nowoczesnym podejściem do najnowszych trendów w handlu i gastronomii. Będzie to miejsce inspirowane tym, co najlepsze w tak modnych i popularnych obecnie food halach, w których Globalworth jako właściciel i zarządca warszawskiej Hali Koszyki ma wieloletnie doświadczenie. Pedet oferujący ponad 240 miejsc siedzących będzie miejscem idealnym zarówno na lunch, spotkanie biznesowe, kolację w gronie znajomych czy rozrywkowy wieczór w artystycznej atmosferze.

Ponadczasowy design, modernizm i art deco

Wyróżnikiem będą cykliczne wydarzenia kulturalne: spektakle, recitale, wernisaże czy koncerty. Niektóre z nich swoim charakterem odwoływać się będą do atmosfery miejsca, czyli historii Renomy. Ponadczasowy design będzie się przeplatał się z elementami modernizmu tej wrocławskiej ikony modernizmu, nawiązującego do stylistyki oryginalnego, przedwojennego stylu art deco.

W efekcie prowadzonej metamorfozy Renomy powstaną dwie strefy restauracyjne, które udostępnią wyjątkową ofertę gastronomiczną – od strony Placu Kościuszki oraz od strony Placu Czystego wraz z zewnętrznymi ogródkami restauracyjnymi. Klienci Renomy i pracownicy biur zyskają unikatowy rodzaj food hali, który stworzą autorskie koncepty gastronomiczne reprezentowane przez lokalnych restauratorów, jak również tych, którzy z powodzeniem prowadzą popularne koncepty w innych polskich miastach.

Pedet będzie podzielony na strefy, w których znajdzie się siedem unikatowych konceptów gastronomicznych. Będzie to wyjątkowa podróż po odległych zakątkach świata, jak również świetna okazja do skosztowania regionalnych specjałów w zaskakujących wariantach. Wszystko to za sprawą wrocławskich formatów kulinarnych oraz nowych projektów gastronomicznych. Centrum tej nietuzinkowej przestrzeni będzie Bar Pedet oraz scena przeznaczona na eventy, muzykę na żywo, stanowisko DJ-a, koncerty, czy projekty kulturalno-artystyczne. Do poszukujących różnorodnych doznań smakowych, jak i artystycznych, Pedet będzie strzałem w dziesiątkę i miejscem, które można nazwać rozrywkowym sercem Renomy.

Renoma ma niezwykłą i inspirującą historię, dlatego dokładamy starań, by przywrócić jej świetność i rozszerzyć jej ofertę, zgodnie z oczekiwaniami wrocławian i najemców biurowych. Tworzymy przestrzeń, która zapewni gościom kulinarną podróż po kuchniach świata oraz ciekawe doznania kulturalno-artystyczne. W aranżacji wnętrz wykorzystaliśmy nawiązania do epoki modernizmu, a charakterystycznym elementem tego miejsca będzie wystrój, który na nowo interpretuje połączenie stylu art-deco i elegancji Renomy. Uwagę każdego gościa z pewnością przykuje neon z logo Pedet nawiązujący do historycznej nazwy Renomy - Powszechnego Domu Towarowego - opowiada Weronika Maria Kuna, Asset Management and Leasing Manager, Globalworth Poland.

Nazwa Pedet, jak można się domyślać, komunikuje wrocławianom odwołanie do wieloletniej historii Powszechnego Tomu Towarowego, który w powojennym Wrocławiu był przez dekady symbolem wielkomiejskiego handlu, na długo przed erą galerii handlowych. To w połączeniu z prowadzoną metamorfozą Renomy sprawia, że oferta Pedetu Renoma cieszy się dużym zainteresowaniem najemców gastronomicznych. Prowadzone są zaawansowane rozmowy dotyczące wynajmu powierzchni, o ich finalizacji i szczegółach inwestor będzie informował już wkrótce.

Strefa food hall Pedetu Renoma to przemyślana koncepcja, opracowana zgodnie z aktualnymi trendami. Mowa tu nie tylko o wystroju wnętrz, ale również o funkcjonalności i potrzebach klientów. Miejsce to bez wątpienia wyróżni się nie tylko unikatową ofertą restauracyjną i eventową, ale także otwarciem na Plac Czysty, gdzie powstanie strefa z zewnętrznymi ogródkami - mówi Paweł Konarski, Portfolio Gastronomy & Entertainment Manager, Globalworth Poland.

Renoma odzyskuje dawny blask

Pod koniec marca 2022 do użytku został oddany pierwszy fragment przebudowanej części Renomy - atrium północne wraz ze strefą wejściową od strony ul. Świdnickiej. Odtworzono oryginalny układ bliźniaczych dziedzińców, jakie znajdowały się tam pierwotnie. Oba atria zdobią biało-szare marmury z Portugalii i Turcji, złocone rzeźby słynnych głów, wzorowane na tych z fasady, a także ogromne żyrandole, swoim kształtem nawiązujące do przedwojennych oryginałów w stylu art deco. Projektantem przebudowy jest uznany wrocławski architekt Zbigniew Maćków i jego pracownia.

Po metamorfozie, której zakończenie planowane jest w III kwartale tego roku, Renoma zaoferuje blisko 35 tys. mkw. nowoczesnej powierzchni biurowej. Przyszli użytkownicy biur będą mieć do dyspozycji m.in. stacje do ładowania samochodów i hulajnóg elektrycznych, które zostaną też udostępnione również gościom i klientom, rozbudowaną infrastrukturę rowerową z szatniami, prysznicami i stojakami, a także usługi carsharingu. Najemcy otrzymają też dedykowaną aplikację Globalworth, dzięki której ich pracownicy skorzystają z bezdotykowego dostępu do biura, przywołają windy przez smartfon, otworzą szlaban do parkingu czy zarezerwują salkę konferencyjną lub miejsce parkingowe. Renoma jest również przyjazna środowisku - obiekt może się poszczycić certyfikatem BREEAM na poziomie Excellent, zasilaniem w 100% zieloną energią oraz certyfikatem WELL Health & Safety 2022.