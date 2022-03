Wrocławska przestrzeń 66P z niezwykle aktualną wystawą Leona Tarasiewicza

We wrocławskiej przestrzeni dla kultury 66P oglądać można wystawę „Wysiedlenie” wybitnego polskiego artysty Leona Tarasewicza. Niezwykle aktualna ekspozycja nawiązuje do historii społeczności, których członkowie zostali zmuszeni do opuszczenia własnych domów w wyniku wojen, czystek na tle narodowościowym i etniczno-wyznaniowym czy deportacji. Wystawa potrwa do 30 kwietnia.

Praca Leona Tarasewicza realizowana dla przestrzeni 66P nawiązuje do tematu wysiedleń. Utrata domu zawsze wiąże się z traumą odciskającą trwałe piętno w zbiorowej świadomości i pamięci historycznej każdej dotkniętej nią grupy. Przenoszone z pokolenia na pokolenie brzemię doświadczenia przemocy, strachu i krzywdy budzi podświadomą potrzebę ocalenia domu i jego mieszkańców przez wyższe moce. W życiu codziennym symbolizują je święte obrazy, legendy, rytuały i znaczenie kolorów. W niemal wszystkich kulturach świata w kontaktach z bóstwem pośredniczy kolor. „Wysiedlenie” proponuje przyjrzenie się sacrum przez pryzmat ludzkich negocjacji ze sferą duchową, których stawką jest ogólnoludzka potrzeba bezpieczeństwa i zakorzenienia.

– W cywilizacji chrześcijańskiej pierwszymi uchodźcami była Święta Rodzina. Św. Józef wyruszył z Betlejem do Egiptu prowadząc osiołka, na którym siedziała Matka Boska trzymająca w ramionach Jezusa Chrystusa – mówi Leon Tarasewicz.

Leon Tarasewicz uznawany jest za jednego z najbardziej intrygujących malarzy współczesnych. Urodził się 14 marca 1957 r. w Waliłach Stacji na Białostocczyźnie. Uczył się w Liceum Sztuk Plastycznych w Supraślu, następnie studiował malarstwo w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, w pracowni prof. Tadeusza Dominika. Jest laureatem wielu nagród i wyróżnień. Jego prace znajdują się we wszystkich znaczących kolekcjach polskich, a także wielu zagranicznych (Moderna Museet w Sztokholmie, National Museum of Contemporary Art w Seulu, Tufts University Gallery w Bostonie). Wystawiał między innymi w Sztokholmie, Wenecji, Berlinie, Nowym Jorku, Barcelonie. Mieszka w Waliłach na Białostocczyźnie.

Wystawę „Wysiedlenie” oglądać można do 30 kwietnia, od wtorku do soboty, w godzinach 11:00-18:00 w 66P – Subiektywnej Instytucji Kultury. 66P działa w pracowni malarki i projektantki wnętrz, Renaty Micherdy-Jarodzkiej, w zabytkowym budynku dawnej piekarni garnizonowej na Kępie Mieszczańskiej, przy ul. Księcia Witolda 66. Od ponad roku odbywają się tu wystawy, koncerty, performanse i pokazy filmowe. Dotychczas w 66P swoje prace prezentowali m.in. legendarna warszawska grupa Twożywo, peruwiański artysta María Abbadon, Zbigniew Libera i Kościół Nihilistów. Niedawno zakończyła się wystawa pożegnalna Pawła i Konrada Jarodzkich. Udział w wydarzeniach 66P jest bezpłatny.