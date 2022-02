Wrocławski Quorum z biurami serwisowanymi premium. Tak będą wyglądać!

W tym roku do użytku oddany zostanie pierwszy budynek wielofunkcyjnego kompleksu Quorum, realizowanego przez Cavatina Holding we Wrocławiu. Quickwork otworzy tam biura serwisowane w wersji Premium, z naciskiem na nowy design i standard wykończenia.

Quickwork stawia na nową jakość i otwiera we Wrocławiu swoje pierwsze biura serwisowane Premium, które charakteryzować ma wyższy standard wykończenia i nowy design.

Za projekt wnętrz odpowiada zespół architektów i spaceplanerów Cavatiny.

Oddanie do użytku budynku Quorum D, w którym pojawi się nowy Quickwork, zaplanowane jest już na II kw. 2022 r.

Choć w Polsce koncept biur serwisowanych występuje w mniejszej skali, niż na zachodzie Europy, to ten format w ciągu ostatniej dekady intensywnie się rozwija na rodzimym rynku. Elastyczne przestrzenie biurowe są odpowiedzią dla osób, które szukają wygodnych i prostych rozwiązań. Coraz częściej korzystają z nich nie tylko małe i średnie firmy, ale także korporacje, dla których są wygodnym sposobem na zapewnienie przestrzeni rozwijającym się zespołom.

Nową jakość w tej kategorii biur chce wprowadzić Quickwork, który już niedługo otworzy pierwszą powierzchnię Premium we wrocławskim kompleksie mixed-use Quorum.

Nowe biuro Quickwork Premium będzie zlokalizowane w budynku Quorum D, w ramach powstającej inwestycji Cavatina Holding. Nowy koncept zajmie tam 1,7 tys. mkw. Dotychczasowa oferta marki Quickwork proponującej komfortowe biura serwisowane zostanie w wersji Premium poszerzona o nowy design i wyższy standard wykończenia. Za projekt wnętrz odpowiada zespół architektów i spaceplanerów Cavatiny.

Do dyspozycji pracowników będą (poza recepcją obsługiwaną przez operatora): sale konferencyjne, w pełni zaopatrzona kuchnia i stołówka, toalety, oraz prywatne gabinety biurowe wykończone w najwyższym standardzie.

Pierwszy Quickwork Premium będzie znajdował się w kompleksie, który oprócz miejsc pracy zaoferuje przestrzeń do życia i rekreacji. Oddanie do użytku budynku Quorum D, w którym pojawi się nowy Quickwork, zaplanowane jest już na II kw. 2022 r. To pierwszy budynek kompleksu, który łączy w sobie nowoczesną architekturę z odnową istniejącego już obiektu wykonanego w zabytkowej cegle.

Budynek ten zaoferuje swoim najemcom ponad 16,2 tys. mkw. – powierzchni biurowej klasy A, rozmieszczonej na 6 kondygnacjach wraz z ok. 1 tys. mkw. lokali usługowo-handlowych. Na jego terenie znajdą się liczne udogodnienia takie jak parking na ponad 220 samochodów oraz wewnętrzne, zielone patio, które jest idealnym miejscem na relaks w czasie dnia pracy.