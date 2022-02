Wrocławski start-up zaprojektował przestrzeń do pracy typu plug-and-play

Obecnie wiele przestrzeni nie jest wykorzystywanych efektywnie, a remont lub zmiana lokalizacji jest obciążająca dla budżetu przedsiębiorstw. Z rozwiązaniem przychodzi wrocławski start-up SpaceRebels, który zaprojektował nowoczesne przestrzenie stymulujące efektywność pracowników.

REKLAMA

Wrocławski start-up SpaceRebels zaprojektował nowoczesne przestrzenie stymulujące efektywność pracowników, montowane w systemie plug-and-play.

Cube to wygłuszona przestrzeń, którą można zamontować w biurze czy hali produkcyjnej w ciągu kilku godzin.

Praca w dużym napięciu i pod presją czasu sprawia, że warunki, w jakich wykonujemy codzienne obowiązki, stają się coraz istotniejsze. Przestrzenie typu open space nie sprzyjają koncentracji i efektywnej pracy. Z punktu widzenia wykonywania zadań grupowych mają swoje zalety, ale w przypadku potrzeby skupienia się są nieefektywne. Rozwiązaniem stają się dziś prywatne przestrzenie do pracy, montowane w systemie plug-and-play.

Hałas jednym z najważniejszych czynników wpływających na koncentrację

Intensywne światło, zwłaszcza to o chłodnej barwie, czy też głośne dźwięki z otoczenia dekoncentrują i niekiedy rozdrażniają. Jak wskazuje badanie przeprowadzone przez SW Research na zlecenie Sodexo Benefits and Rewards Services, aż 41% pracowników uważa, że to właśnie hałas najbardziej przeszkadza w codziennej pracy. Coraz silniejsza staje się potrzeba posiadania odosobnionej przestrzeni, w której łatwo jest skoncentrować się na wykonywanym zadaniu. Co więcej, tryb zdalny uświadomił wielu ludziom, że komfortowe warunki mają bezpośrednie przełożenie na jakość i efektywność pracy.

Przestrzenie typu plug-and-play

Pracodawcy coraz częściej zastanawiają się, w jaki sposób stworzyć odpowiednie warunki w biurze, aby poprawiać produktywność zespołu. Obecnie wiele przestrzeni nie jest wykorzystywanych efektywnie, a remont lub zmiana lokalizacji jest obciążająca dla budżetu przedsiębiorstw. Z rozwiązaniem przychodzi wrocławski start-up SpaceRebels, który zaprojektował nowoczesne przestrzenie stymulujące efektywność pracowników.

– Zdajemy sobie sprawę, że inwestycja w remont biura może być bardzo kosztowna. Jednak zapewnienie odpowiednich warunków do pracy ma duży wpływ na efektywność. Mówimy stanowcze nie źle wykorzystywanej przestrzeni i właśnie dlatego zaprojektowaliśmy Cuby. To doskonale wygłuszone przestrzenie, które można postawić w swoim biurze czy hali produkcyjnej. Wszystko, czego potrzeba, to dostęp do mediów. Ich instalacja trwa zaledwie kilka godzin, a sam Cube nie ingeruje trwale w przestrzeń – tłumaczy Kamila Bawolska, Chief Executive Officer SpaceRebels.

Zapewnić maksymalną prywatność

Jak zaznaczają pomysłodawcy, przestrzenie mają rozwiązać problem ze źle zaprojektowanymi czy niewystarczającymi przestrzeniami biurowymi. Cube są dostępne w czterech rozmiarach, od jednoosobowych do sześcioosobowych. Dzięki dobrej izolacji akustycznej, regulowanemu oświetleniu czy privacy glass stwarzają warunki do nawet najbardziej poufnych rozmów, spotkań i pracy w skupieniu. Można je postawić zarówno w coworku, jak i hali produkcyjnej czy galerii handlowej. Pierwsza taka przestrzeń stanęła w Galerii Dominikańskiej we Wrocławiu, ale wkrótce po premierze po tę usługę zaczęły sięgać firmy z różnych branż.