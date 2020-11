Wśród stalowych filarów i ceglanych ścian powstały najnowocześniejsze flexy w Łodzi

We wnętrzach Starej Drukarni w Łodzi znajdują się obecnie nowoczesne biura, jednak industrialny charakter obiektu został zachowany. To tutaj wśród stalowych filarów i ceglanych ścian powstała najnowocześniejsza powierzchnia flex office w mieście. Wnętrza zaprojektował arch. Maciej Kapołka.

Biuro w Starej Drukarni (ul. Gdańska 130) udostępnia 2100 mkw. designerskich wnętrz mieszczących 11 sal konferencyjnych, pokoje dla zespołów liczących od 2 do 60 osób oraz cocktail bar i strefę chillout.

Chillispaces.com (działające wcześniej pod szyldem Rise.pl) to marka biur elastycznych, do której należy osiem lokalizacji w Krakowie i Łodzi o powierzchni ponad 16 000 m kw., mieszczących 2600 stanowisk pracy oraz 66 sal konferencyjnych. Biuro w Starej Drukarni jest pierwszą inwestycją marki poza Krakowem oraz najbardziej nowoczesną lokalizacją flex office w mieście. 100-letni budynek przy ul. Gdańskiej 130, w którym znajdowała się niegdyś wojskowa drukarnia i tkalnia, zamienił się w jeden z najbardziej stylowych adresów biurowych w Łodzi, nawiązujących loftowym klimatem do przemysłowej historii miasta.

Na trzech piętrach Chillispaces.com udostępniło najemcom 2100 m kw. Do dyspozycji najemców są między innymi: 11 sal konferencyjnych, biura dla zespołów od 2 do 60 osób, cocktail bar, kawiarnia oraz strefa chillout wyposażona w stoły do bilardu.

Obecnie, po generalnym remoncie, we wnętrzach dawnej drukarni znajdują się nowoczesne biura, jednak industrialny charakter obiektu został zachowany. Stalowe filary, ceglane ściany czy ogromne okna wpuszczające dużo światła przypominają o historii miejsca. Architekci urozmaicili przestrzenie uzupełniając ją o designerskie meble, dekoracyjne ściany z miedzi, drewniane neony oraz inne detale wykonywane na zamówienie. Autorem projektu wnętrz jest architekt Maciej Kapołka.

Łódzkie biuro Chillispaces.com, podobnie jak większość pozostałych lokalizacji firmy, dysponuje redundantną siecią światłowodową o prędkości 1000 mb/s. Jest ona dostosowana do wysokich standardów oczekiwanych przez firmy m.in. z branż IT, e-commerce, finansowej czy reklamowej, będącą rzadkością w branży biurowej. Sieć jest poddawana cyklicznym testom bezpieczeństwa przed atakami hakerskimi.

Ponadto firma udostępnia klientom tzw. usługę cloud office, umożliwiającą sprawne wsparcie zarządzania rozproszonymi zespołami i ich potrzebami technicznymi. W tym modelu wynajmowana przestrzeń służy na rzecz całego zespołu firmy zlokalizowanego w biurze i w domach, dzięki bezpiecznej lokalizacji infrastruktury technicznej, w tym serwerów, a także wsparciu helpdesku ze strony Chillispaces.com.