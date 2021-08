Wszechstronność, długowieczność, moc inspiracji – potencjał płyt drewnopochodnych we wnętrzach

Aranżacja wnętrz to niekończąca się przygoda. Ważną rolę odgrywają w niej jednak rozwiązania na lata, które znacznie ułatwiają codzienne funkcjonowanie, a przy tym zapewniają estetyczną bazę do rozwijania dekoratorskiej fantazji. Kluczowy jest wybór odpowiednich materiałów, które w pełni wpiszą się w te wymagania. Należą do nich płyty drewnopochodne Pfleiderer o wszechstronnym zastosowaniu przede wszystkim w meblarstwie. Niemniej ich potencjał jest znacznie szerszy, a co ważne, idą z nim w parze szeroko rozumiane aspekty ekologiczne, jakościowe i wzornicze.

Ostatnie półtora roku podczas pandemii mocno zwróciło naszą uwagę na domy, w których spędzaliśmy więcej czasu. Uświadomiło również ewentualne potrzeby użytkowe, z którymi pilnie należało sobie poradzić. Nawet można powiedzieć, że narodowe kwarantanny przerodziły się w narodowe remonty. Jednocześnie zwyżkujące ceny zarówno mieszkań, jak i ich wyposażenia wymagają zwinności aranżacyjnej na coraz mniejszych powierzchniach. Pomagają w tym rozwiązania wielofunkcyjne, wszechstronne, takie, które można elastycznie dostosować do różnorodnych potrzeb. Między innymi właśnie w tym aspekcie wyróżnia się płyty drewnopochodne To świetna alternatywa dla wielu droższych materiałów, niekiedy też bardziej wymagających podczas codziennego użytkowania.

Płyty drewnopochodne mają niezwykle szerokie spektrum zastosowań aranżacyjnych. Surowe płyty w zależności od wykończenia powierzchni stają się komponentem różnych produktów do wnętrz. Z powodzeniem zastępują nie tylko drewno czy kamień, lecz także m.in. płytki ceramiczne. Co ważne, są bardzo łatwe w pielęgnacji.

W wersji laminowanej cieszą się niesłabnącą popularnością jako materiał do produkcji frontów i korpusów w różnych typach mebli: kuchennych, pokojowych, dziecięcych, młodzieżowych, a także biurowych itp. Z kolei płyty drewnopochodne surowe mają szerokie zastosowanie m.in. w meblach tapicerowanych. Ponadto w formie materiału bazowego występują również w innych elementach wyposażenia tj. blaty robocze, ścianki przyblatowe czy elementy płaskie.

Produkcja płyt drewnopochodnych firmy Pfleiderer ściśle powiązana jest z wartościami ekologicznymi. Przede wszystkim chodzi tu o materiał bazowy, którym są materiały pochodzące z recyklingu oraz odpadowe surowce drzewne pochodzące z certyfikowanych obszarów leśnych. Wybierając płytę drewnopochodną, nie tylko więc poszerzamy swoje możliwości we wnętrzach, lecz także dbamy o cenne zasoby naturalne. Taki materiał może z powodzeniem imitować szczególnie rzadkie gatunki drewna albo np. naturalny kamień, czyli surowce których zasoby są ograniczone i wyczerpywalne.

Z ekologią wiąże się również aspekt długowieczności. Wybierając produkty na lata, nie trzeba często wykonywać remontów, które zawsze wiążą się z generowaniem zbędnych odpadów. Troska o jakość i solidność płyt drewnopochodnych znajduje zresztą potwierdzenie w optymalizacji procesów produkcyjnych w Pfleiderer w kontekście trwałości, odpowiednich parametrów technicznych, a także łatwości obróbki. Ten ostatni aspekt jest szczególnie ważny dla stolarzy i producentów mebli. Lepsza jakość płyty to zarówno sprawniejsza praca z nią, jak i mniej strat surowca drzewnego oraz mniej odpadów.