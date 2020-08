Wszechstronny alabaster, czyli prawdziwe cuda z naturalnego kamienia

Zwykle oglądany w wydaniu iście monumentalnym - na ścianach pałaców czy podłogach luksusowych hoteli. Ten kamień naturalny to prawdziwy król aranżacji, który nie lubi dzielić się uwagą.

Choć znany już w starożytności, we współczesnych wnętrzach kamień naturalny widywany jest stosunkowo rzadko. Stosowany przede wszystkim jako surowiec pokrywający podłogi lub ściany, może przyjmować zdecydowanie ciekawsze formy, o czym często zapominamy. A szkoda, bo istnieją gatunki kamienia, jak choćby alabaster, które otwierają przed nami wręcz nieskończone możliwości aranżacyjne. Dzięki niespotykanej właściwości przepuszczania światła alabaster jest materiałem, z którym uwielbiają pracować projektanci i architekci wnętrz.

Lustereczko powiedz przecie

Popularna maksyma mówiąca „im więcej tym lepiej”, nie znajduje zastosowania w urządzaniu wnętrz. Tu zdecydowanie lepiej sprawdza się złota myśl przypisywana niemieckiemu architektowi Ludwigowi Miesowi van der Rohe: „less is more”. Powinniśmy kierować się nią zwłaszcza podczas wpisywania w plan aranżacji elementów wykonanych z kamienia, i zamiast radykalnych rozwiązań, postawić na nieprzemijającą siłę detalu. – Dobrym początkiem może okazać się delikatnie użylona, alabastrowa rama lustra. Starannie zaprojektowana, doskonale odnajdzie się w roli kominkowej dekoracji, toaletkowej ozdoby lub wyposażenia garderoby. Dzięki funkcji podświetlania zbuduje kameralną atmosferę salonu, a sypialni doda buduarowego charakteru – przekonuje architektka wnętrz Alina Badora.

Niech stanie się światło

Światło to element wystroju wnętrz mający szczególny wpływ na atmosferę panującą w domu, a przez to również na nastrój i samopoczucie jego mieszkańców. Miękko sączący się, ciepły blask niemal natychmiast pomaga się nam odprężyć i zapomnieć o problemach dnia codziennego. Jeśli dodać do tego spektakularne efekty wizualne, jakie zapewniają lampy wykonane z przepuszczającego światło alabastru, i ich działanie terapeutyczne, wybór oświetlenia staje się dziecinnie prosty. Geometryczne formy żyrandoli lub dekoracyjnych plafonów stworzą migotliwe konstelacje, na których chętnie zawiesimy oko, bez względu na to czy występować będą solo czy w towarzystwie. Zawieszone nad jadalnianym stołem umilą rodzinny posiłek lub stworzą przestrzeń do romantycznej kolacji we dwoje. W sypialni zaś pozwolą się wyciszyć i z przyjemnością oddać wieczornej lekturze.

Podano do… stolika

Gdy mówimy o kamiennych meblach nasze myśli często wędrują do widywanych w parkach stylowych ławeczek czy muzealnych postumentów. Czasem przypomnimy sobie o kuchennych lub stołowych blatach… i zwykle na tym się kończy. Specjaliści z marki Alabaster Gallery przekonują, że istnieje zdecydowanie więcej możliwości. Począwszy od eleganckich stolików kawowych, stanowiących oryginalne uzupełnienie zarówno klasycznych, jak i nowoczesnych aranżacji, aż po bardziej odważne i wymagające nieco większej przestrzeni – bary, konsole czy stoliki szachowe. W połączeniu ze złotymi dodatkami, odpowiednio doświetlone znajdującymi się w nich lampkami, dodadzą wnętrzom ponadczasowej elegancji i wprowadzą niecodzienny efekt, kojarzony z księżycowym blaskiem. Stoliki szachowe szczególnie dobrze sprawdzą się w domowych gabinetach i z pewnością przypadną do gustu miłośnikom tradycyjnych rozrywek z klasą. Bo przecież życie człowieka nie składa się wyłącznie z pracy, a pięknymi przedmiotami warto otaczać się w każdym jego momencie.