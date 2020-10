Wszyscy idą we flexy? Nowa przestrzeń tego typu na krakowskiej mapie biurowej

Mogilska 43 Cowork to nowa przestrzeń typu flex na krakowskiej mapie biurowej otwarta przez inwestora firmę Warimpex. To pierwszy tego typu koncept austriackiego inwestora. Wielofunkcyjna powierzchnia do wspólnej pracy położona jest na parterze biurowca Mogilska 43 Office w Krakowie.

- Ostatnie miesiące pokazały, że dziś, jeszcze bardziej niż kiedyś, dla najemców ważna jest elastyczność - chcą decydować ile i skąd będą dziś pracować, nie chcą wiązać się długimi umowami najmu, a jednocześnie zależy im na komforcie i benefitach, jakie daje praca w biurze. Mogilska43 Cowork to nasz pierwszy tego typu koncept w Polsce, w którym najemcy płacą za to, czego naprawdę potrzebują w danym momencie. Oddajemy do użytku w pełni gotowe wnętrza do pracy, wyposażone w infrastrukturę IT i szybki Internet, z obsługą recepcyjną i ochroną. Naszym klientom oferujemy swobodę wyboru najbardziej dopasowanej formy biura oraz elastyczne ramy czasowe wynajmu, w centralnej lokalizacji w Krakowie – powiedział Tomasz Sado, Operations Manager w Mogilska 43 Cowork.

Mogilska43 Cowork położony jest w dzielnicy Grzegórzki blisko ścisłego centrum Krakowa, świetnie skomunikowanej z innymi częściami miasta. Jego oferta kierowana jest do wszystkich, którzy poszukują biurka do pracy lub zamkniętego, wygodnego biura dla kilku osób bądź dużego zespołu, a przy tym nie chcą się wiązać wieloletnimi umowami i preferują elastyczny okres najmu, dopasowany do aktualnego zapotrzebowania. Oprócz braku długoterminowych zobowiązań zaletą przestrzeni coworkingowej jest kompletne wyposażenie, co sprawia, że można zacząć z niej korzystać tuż po podpisaniu umowy, bez czekania na przygotowanie powierzchni. Najemcy nie muszą też ponosić żadnych nakładów inwestycyjnych na remont, meble czy urządzenia biurowe – wystarczy tylko własny komputer do pracy.

- Jak pokazują dane, przestrzeni coworkingowych w Polsce jest wciąż stosunkowo mało, a 80 proc. z nich znajduje się w stolicy. Tymczasem możliwość pracy z ludźmi, których się nie zna, o zupełnie różnych zawodach, zyskuje nad Wisłą coraz większe zainteresowanie. Oprócz zdobywania nowych kontaktów biznesowych, to także wzajemne inspirowanie się, motywowanie, a nawet współpraca. Przeniesienie pracy z domu do coworkingu pozwala także postawić wyraźną granicę między życiem zawodowym a prywatnym, znacząco poprawiając efektywność i komfort wykonywanej pracy – dodaje Tomasz Sado.

Oprócz pojedynczych biurek na wynajem, Mogilska 43 Cowork w Krakowie oferuje 10 biur serwisowanych o zróżnicowanej powierzchni (od 27 do 160 mkw.), które mogą pomieścić zespoły liczące od 5 do 22 osób. Dla większych firm lub projektów, dostępny jest pakiet korporacyjny, gdzie w wydzielonej przestrzeni pracować może jednocześnie nawet 48 osób. W przypadku wszystkich miejsc pracy zachowano wymóg bezpiecznej odległości, a biurka wyposażono w dodatkowe ścianki działowe.

Do dyspozycji najemców jest także siedem wygodnych sal spotkań dla kilku osób, wyposażonych w niezbędny sprzęt do prezentacji i zdalnych połączeń, a na większe spotkania przewidziano dużą salę konferencyjną. Biuro oferuje także szybki Internet, budki telefoniczne do swobodnych rozmów, urządzenia wielofunkcyjne i obsługę recepcyjną. Klienci coworku będą mogli korzystać z nielimitowanego dostępu do kawy, herbaty i wody w jednym z dwóch punktów kawowych, a także przygotować posiłek w dobrze wyposażonej kuchni i wypocząć w komfortowo urządzonej przestrzeni wspólnej.