Wszystko o projektowaniu placówek medycznych. Rozmawiamy z ekspertem

Jak zbudować przyjazną dla pacjenta przestrzeń w placówce medycznej? Jak na przestrzeni lat zmieniło się projektowanie tego typu obiektów? Jakie obostrzenia trzeba uwzględnić w projekcie? Rozmawiamy z Marcinem Banasikiem, wiceprezesem zarządu w firmie Primater.

Jak na przestrzeni lat zmieniło się projektowanie placówek medycznych?

Marcin Banasik, wiceprezes zarządu w firmie Primater

Marcin Banasik: Obecne projekty placówek medycznych znacznie różnią się od tych sprzed kilku lat, można wręcz mówić o przełomie w ich postrzeganiu przez lekarzy oraz pacjentów. Przychodnie, kliniki, w których nierzadko spędzało się wiele godzin w oczekiwaniu na wizytę, przestały być wyłącznie sterylne i nieprzyjazne. Ich otoczenie staje się komfortowe i estetyczne, a przy tym wspierające proces leczenia i rehabilitacji pacjentów.

Na zmianę tego, w jaki sposób realizuje się dzisiejsze placówki medyczne, miało wpływ wiele czynników, wśród których najważniejsze są: wykorzystanie nowych technologii, rozwój medycyny, zmieniające się potrzeby pacjentów, ale również rosnąca konkurencja.

W projektach placówek medycznych większą uwagę niż wcześniej przykuwa się, m.in. do ergonomii, wygody pacjentów, optymalizacji przepływu personelu i zastosowania zaawansowanych rozwiązań technologicznych.

W przypadku tych ostatnich coraz większą popularnością cieszą się systemy informatyczne do zarządzania dokumentacją medyczną, dzięki którym ogranicza się zużycie papieru i umożliwia zdalny dostęp do danych.

Tym, co również wyróżnia obecne placówki medyczne, jest ich design. Właściciele dzisiejszych gabinetów, klinik, czy przychodni stawiają w większej mierze na estetykę wykonania całej przestrzeni, na jej przyjazny charakter. Coraz częściej dominują ciepłe, ale nie krzykliwe kolory, naturalne materiały oraz oświetlenie tworzące bardziej ludzki i relaksujący nastrój. Pacjenci w tak zaprojektowanej klinice czy przychodni czują się komfortowo i bezpiecznie. Przy powstawaniu nowych placówek medycznych kładzie się również duży nacisk na przestrzenie publiczne, takie jak: hol, rejestracje, poczekalnie czy kawiarnie, tworzące przyjemne miejsca do odpoczynku i interakcji lub wręcz przeciwnie – zachowania prywatności.

Na zdjęciu realizacji firmy Primater, butikowa klinika stomatologiczna Cićkiewicz Clinic, fot. mat. pras.

Dużą rolę w budowie placówek medycznych odgrywają generalny wykonawca oraz projektant, którzy mają za zadanie edukować, pokazywać możliwości, w taki sposób, aby właściciel przychodni, czy kliniki wyróżniał się na tle nieustannie rosnącej konkurencji i jednocześnie osiągał sukces biznesowy.

Wnętrza placówki medycznej mogą przyczynić się do redukcji stresu u pacjentów? Czy istnieją jakieś dane to potwierdzające?

MB: Placówki medyczne, ze względu na swoje przeznaczenie, stereotypowo kojarzą się pacjentom z bólem, ale również obawami związanymi z przebiegiem leczenia, w tym z brakiem dostępu do profesjonalisty. Stylowe i komfortowo zaaranżowane środowisko może w dużym stopniu przyczynić się do poprawy relacji między pacjentami a personelem medycznym oraz do zwiększenia zaufania pacjentów do placówki.

Badania wykazują, że odpowiednio zaprojektowane przestrzenie medyczne, które uwzględniają elementy, takie jak: ciepłe kolory, ciekawe wykończenie ścian, naturalne światło, przemyślany oraz funkcjonalny układ pomieszczeń i przystępne dla pacjentów miejsca do odpoczynku, mogą pomóc w zmniejszeniu poziomu stresu i niepokoju. Co więcej, badania przeprowadzone przez The Center for Health Design czy The Academy of Neuroscience for Architecture sugerują, że odpowiednie projektowanie przestrzeni medycznych może wpłynąć na skrócenie czasu rekonwalescencji oraz poprawę ogólnego dobrostanu pacjentów.

W ostatnich latach zaprojektowaliśmy i zrealizowaliśmy kliniki i gabinety o różnej skali i przeznaczeniu. Zdarzały się placówki z niezależnymi strefami VIP, z oddzielnym wejściem, zapewniającym dyskrecję. Mieliśmy też okazję realizować gabinet stomatologiczny z salą do relaksu, dla dorosłych, czy kącikiem zabaw dla dzieci.

Poza designem i ergonomią, dyskretny, indywidualnie dobrany zapach, czy odpowiednio dostosowane światło również znacznie zwiększają komfort i mogą być wizytówką gabinetu.

Jak sami Państwo przyznajecie, projekty placówek medycznych często charakteryzują się znacznie trudniejszą realizacją niż standardowe projekty biur czy przestrzeni handlowych. Jakie są najistotniejsze różnice, a co – być może – jest takie samo?

MB: Rzeczywiście, projekty placówek medycznych często stawiają przed projektantem oraz generalnym wykonawcą specyficzne wyzwania, które różnią się od standardowych projektów innych obiektów komercyjnych czy przestrzeni handlowych, m.in. wymagają zapewnienia zgodności z przepisami, w tym z rygorystycznymi przepisami sanitarno-higienicznymi, są oparte na technologii medycznej i holistycznemu podejściu do obsługi pacjenta, są złożone technicznie i technologicznie, tzn. już na etapie projektu należy przewidzieć wszystkie instalacje sanitarne, które zasilają unity stomatologiczne czy fotele w gabinetach lekarskich, takie jak: sprężone powietrze, ssaki, zasilenia elektryczne.

Placówki medyczne często wymagają zaawansowanych technologii medycznych, takich jak systemy monitoringu pacjentów czy sprzęt diagnostyczny, co może wpłynąć na infrastrukturę techniczną projektowanej przestrzeni.

Ponadto projekt taki musi uwzględniać specyficzne potrzeby pacjentów w zakresie komfortu i prywatności, co może wpłynąć na układ przestrzenny gabinetów oraz przepływ pacjentów i personelu: zapewnienie skutecznej obsługi, optymalizację czasu oczekiwania na wizytę oraz minimalizację kosztów zatrudnienia.

Wśród podobieństw z innymi projektami można wyróżnić: ergonomię, wygodę użytkowania, komfort i estetykę, optymalizację przestrzeni, czy dostosowanie projektu do wymagań technicznych instalacyjnych.

Jakie są najważniejsze wytyczne i standardy, których trzeba przestrzegać podczas projektowania i realizacji wnętrz placówki medycznej?

MB: Każda placówka jest inna, jednak tym, co odgrywa kluczową rolę i ma decydujące znaczenie, są wytyczne techniczne, które kontrolujemy już na etapie wyboru lokalu. Ilość kanałów wentylacyjnych i wymian powietrza, moc przyłączeniowa, zapewnienie światła dziennego, czy ogólny układ przestrzeni wpływają na przebieg całego procesu projektowo-wykonawczego.

Ze względu na specyfikę pracy placówek medycznych, niezmiennie ważne pozostają też higiena i łatwość w utrzymaniu czystości oraz sterylizacja urządzeń, które służą zapewnieniu bezpieczeństwa pacjentów. Ponadto, poza wytycznymi sanitarno-higienicznymi oraz bezpieczeństwa przeciwpożarowego, istotne jest określenie technologii medycznej, przepływów procesów, układ funkcjonalny pomieszczeń, akustyczne rozwiązania ograniczające hałas wewnętrzny i zewnętrzny, zapewnienie komfortu, bezpieczeństwo danych wrażliwych, i dostępność dla osób niepełnosprawnych.

Na zdjęciu realizacji firmy Primater, butikowa klinika stomatologiczna Cićkiewicz Clinic, fot. mat. pras.

Biorąc pod uwagę wielość wymogów i standardów przy projektowaniu wnętrz placówki medycznej warto skonsultować wybrany lokal przed jego zakupem i przystąpieniem do realizacji z doświadczonym projektantem branży medycznej.

Po jakie materiały najczęściej sięgacie Państwo do wnętrz placówek medycznych? Podejrzewam, że są tutaj w tej materii pewne obostrzenia i ograniczenia… Jakie są zalecenia dotyczące doboru materiałów i wykończeń, aby spełnić standardy higieny, a zarazem stworzyć funkcjonalne i przyjazne otoczenie?

MB: Wnętrza placówek medycznych wymagają zastosowania specjalnych materiałów i wykończenia, które spełniają zarówno standardy higieny, jak i tworzą funkcjonalne i przyjazne otoczenie.

Należy pamiętać o tym, aby wybór materiałów dostosować do specyficznych wymagań i funkcji danego pomieszczenia w placówce medycznej. Wszystkie używane w projektach i później w realizacji materiały muszą posiadać atesty higieniczne do stosowania w placówkach medycznych.

W obiektach medycznych dobierane są materiały zapewniające łatwość w czyszczeniu. Popularne materiały to, m.in. antybakteryjne powłoki ścienne, płytki ceramiczne, wykładziny winylowe oraz posadzki z żywic epoksydowych czy wielowarstwowego mikrocementu, tworzące jedną, spójną powierzchnię.

W ostatniej naszej realizacji kliniki stomatologicznej, z uwagi na prowadzenie w niej licznych szkoleń i nagrań wideo, kluczowym aspektem dla właścicieli było zastosowanie, między innymi oświetlenia o wysokiej częstotliwości, by w obiektywach kamer nie powstawał efekt migotania. Zastosowaliśmy specjalne zasilacze w sufitach napinanych Barrisol.

W przypadku współczesnych placówek medycznych ich wnętrza mogą pełnić rolę w budowaniu wizerunku marki i miejsca. Czy Państwa klienci zgłaszający się do Was zdają sobie z tego sprawę? Jakie najczęściej mają oczekiwania?

MB: Tak, wielu naszych klientów zdaje sobie sprawę z roli, jaką wnętrza placówek medycznych odgrywają w budowaniu wizerunku marki i tworzeniu przyjemnej atmosfery dla pacjentów. Często ich oczekiwania obejmują elementy, takie jak: nowoczesny i przyjazny design, ergonomiczny układ pomieszczeń, odpowiednie oświetlenie oraz komfortowe w użytkowaniu meble.

Na tle rosnącej konkurencji właściciele oczekują indywidualnego podejścia do projektowania i realizacji ich wnętrz. W trakcie budowania wizerunku danej kliniki czy przychodni, jako eksperckiej placówki, wraz z nami szczegółowo dobierają każdy element – od kolorów po charakterystyczny zapach.

Najczęściej w Primater naszymi klientami są lekarze, którzy marzą o wybudowaniu swojej pierwszej placówki. Jako generalny wykonawca działający w modelu design & build (zaprojektuj i zbuduj) przeprowadzamy naszych klientów przez cały proces – od doboru lokalu, poprzez jego projektowanie i optymalizację kosztową wszystkich etapów budowlanych. Słuchamy potrzeb i dbamy o każdy detal, dostarczając tym samym usługę na najwyższym poziomie.

Nadzorujemy prace własne i dostawy sprzętowe tak, by nasi klienci mogli skupić się na swojej codziennej pracy przy pacjentach. Przez lata zbudowaliśmy doświadczenie w przygotowywaniu indywidualnych gabinetów lekarskich, które stanowią wizytówkę jakości zarówno przy pierwszej wybudowanej placówce, jak i przy budowaniu sieci gabinetów.

Realizując każde zlecenie, staramy się stworzyć atmosferę sprzyjającą zdrowiu i dobrostanowi pacjentów, co jest równie istotne, jak aspekty medyczne.

Coraz częściej przy projektowaniu wnętrz biurowych czy przestrzeni publicznych przed realizacją projektu przeprowadzane są konsultacje społeczne bądź badania wśród pracowników. W przypadku placówek medycznych jedną z grup użytkowników są pacjenci, których jednak ciężko zapytać o ich potrzeby. W jaki sposób można rozwiązać to wyzwanie?

MB: W przypadku biur – owszem. Ostatnio często spotykamy się z właścicielami, którzy do pustych pomieszczeń biurowych zapraszają swoich pracowników i wraz z architektem omawiają proponowaną przestrzeń. Przy budowie gabinetów medycznych nie ma takiej możliwości.

Rozwiązaniem jest najczęściej wywiad z lekarzem/właścicielem. Bazując na jego doświadczeniu i doświadczeniu naszych architektów, tworzymy strategię projektową, będącą podstawą do przygotowania koncepcji, tak zwanego space planu, z którego korzystamy w następnych krokach projektowych.

Taka strategia może obejmować również ankiety i badania wśród pacjentów, grupy dyskusyjne czy fora o doświadczeniach z przebiegu leczenia w różnych gabinetach. Niemniej, obecnie jest to rzadko stosowane.

Czy w projektowaniu placówek medycznych zauważalne są trendy? Co jest obecnie „na topie”?

MB: Tak jak w projektowaniu innych obiektów, tak i w klinikach medycznych zauważalne są trendy. Obecnie obserwujemy kilka kierunków.

Na topie są między innymi ekologiczne rozwiązania, tzn. wykorzystanie materiałów przyjaznych środowisku, odnawialnych źródeł energii, rekuperacja powietrza czy zrównoważone zarządzanie energią.

Ponadto, coraz większą uwagę przykuwa się do prywatności pacjenta, ochrony danych wrażliwych, komfortu i dyskrecji. W projektach często pojawiają się osobne strefy oczekiwania na wizytę czy indywidualne gabinety konsultacyjne.

Wśród trendów są również modularność oraz elastyczność przestrzeni, które związane są z ich łatwym i efektywnym dostosowaniem do różnych potrzeb pacjentów. Wraz z rozwojem nowoczesnych technologii w medycynie popularne stały się też zaawansowane i inteligentne instalacje do zarządzania wizytami czy automatyzacja kontroli przepływu pacjentów.

Dziękuję za rozmowę

Anna Sołomiewicz