Wybitne projekty polskiego wzornictwa i tkaniny. Festiwal Design już 20 i 21 marca

W weekend 20-21 marca odbędzie się Desa Design Days online. To spotkania poświęcone tematyce wybitnych projektów polskiego wzornictwa i tkaniny. Wszystkie obiekty, o których opowiedzą eksperci, zostaną zlicytowane 23 i 25 marca.

Aktualnie dzieła oglądać można na wystawach „Polska Szkoła Tkaniny” i „Design. Sztuka Przedmiotu”. Wśród twórców, których obiekty są prezentowane znaleźli się m.in. Magdalena Abakanowicz, Tadeusz Dominik, Antoni Starczewski, Michał Diament, Zbigniew Horbowy i Leszek Nowosielski. Ich prace odpowiadają na pytanie jak wygląda sztuka, która jest zarazem piękna i funkcjonalna. I jak stworzyć idealną przestrzeń do życia. Na przykład salon, który w każdym detalu odpowiada potrzebom jego mieszkańców. Niezwykle ważne są meble skrojone na miarę wymagań wszystkich domowników. Właśnie takie, designerskie projekty są prezentowane w DESA Unicum.

Fotel Marii Chomentowskej

Ale zacznijmy od poczatku. Najważniejsze, to aby było na czym wygodnie usiąść. Przyda się nam wspomniany fotel idealny Marii Chomentowskej. To projektantka, która jak mało kto rozumiała nasze potrzeby. Przez ponad 20 lat działała pod znakiem Instytutu Wzornictwa Przemysłowego. Dorobek Chomentowskiej osiągnął imponującą skalę głównie za sprawą realizacji użytkowych. Artystka wielokrotnie była odpowiedzialna za projekty wyposażenia szkół i przedszkoli. W swojej pracy opierała się wynikach badań na temat warunków rozwojowych psychologicznych i fizjologicznych u dzieci i młodzieży. Owocem tego były meble o niesamowitej funkcjonalności i wyjątkowo wyważonych proporcjach. To właśnie ona stworzyła innowacyjne projekty mebli „rosnących” razem z dziećmi. Lata 50. i 60. XX wieku to najlepszy okres w twórczości Chomentowskiej. Z tego okresu pochodzi prezentowany w DESA Unicum fotel, zaprojektowany tak, aby pasować do każdego użytkownika.

Nie jest to jednak jedyny obiekt, który może stać się elementem „idealnego salonu”. W DESA Unicum zobaczyć i wylicytować będziecie mogli również inne, niezwykle funkcjonalne i zarazem piękne projekty polskich twórców. Znajdziecie wśród nich krzesło Władysława Księżyca ze spółdzielni Ład oraz stolik Edyty Barańskiej.

Szkło i ceramika

Gdy mamy już na czym usiąść w naszej pięknej przestrzeni, warto też mieć się z czego napić. Na wystawie „Design. Sztuka Przedmiotu” pojawi się niesamowite szkło. To projekty twórców, którzy jak nikt inny poruszali się w tej kruchej materii. Zaprezentowana zostanie twórczość m.in. Michała Diamenta, Wandy Zawidzkiej-Menteuffel, Zbigniewa Horbowego, Ludwika Kiczury oraz Wiesława Sawczuka – ikony szklarskiego wzornictwa. Prawdziwym wydarzeniem jest pojawienie się unikatowego kieliszka z zestawu Olimpijskiego zaprojektowanego w 1968 roku przez Wszewłoda Sarneckiego dla Polskiego Komitetu Olimpijskiego.