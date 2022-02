Wyciszenie szkół dzięki rządowemu programowi?

Choć większości z nas szkoła kojarzy się z hałasem, obecne pokolenia wcale nie muszą jej tak zapamiętać. Coraz więcej placówek decyduje się bowiem na wyciszenie pomieszczeń szkolnych, dzięki czemu poprawiają się wyniki w nauce i zachowanie uczniów, a z drugiej strony zmniejsza się ich stres i zmęczenie. Dobra wiadomość jest taka, że teraz dzięki rządowemu dofinansowaniu w ramach programu “Laboratoria Przyszłości” istnieje możliwość zakupu wyposażenia pracowni szkolnych, w tym właśnie paneli dźwiękochłonnych

Laboratoria Przyszłości to inicjatywa edukacyjna realizowana przez Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Centrum GovTech w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Misją programu jest stworzenie nowoczesnej szkoły, w której zajęcia będą prowadzone w sposób ciekawy, angażujący uczniów oraz sprzyjający odkrywaniu ich talentów i rozwijaniu zainteresowań.

Jak do tego ma się akustyka?

Pomieszczenia szkolne wykończone są zazwyczaj wyłącznie twardymi materiałami - takimi jak tynk, szkło, wykładzina PVC. Każdy dźwięk wytwarzany w takich pomieszczeniach jest silnie wzmacniany poprzez wielokrotne odbicia fal dźwiękowych od stropu, podłogi i ścian. Są więc one bardzo głośne i pogłosowe. Pomiary przeprowadzone w warszawskiej podstawówce nr 340, wykazały, że w korytarzu średni poziom dźwięku wahał się w czasie przerw w granicach 87,0 - 92,9 dB. Podobny poziom można uzyskać, otwierając okno w samochodzie pędzącym po autostradzie z prędkością 160 km/h. Takie poziomy hałasu w połączeniu z odpowiednio długim czasem ekspozycji stwarzają ryzyko trwałych uszkodzeń słuchu. Głośno jest także w niewłaściwie wykończonych klasach lekcyjnych, a w takich warunkach nawet najciekawiej prowadzone lekcje, pozwolą osiągnąć efekt, ale odwrotny do zamierzonego.



- Z problemem hałasu zmaga się praktycznie każda szkoła w Polsce. Nie trzeba być specjalistą, by negatywne skutki odczuć na własnej skórze w bardzo krótkim czasie - mówi Adam Perzyński, dyrektor SP 27 w Gdańsku. - Od wielu lat próbowałem zaradzić problemowi “domowymi sposobami”, np. wykładając pracownie wytłoczkami po jajkach, ale takie rozwiązanie na niewiele się zdało i w dodatku stwarzało zagrożenie, gdyż było łatwopalne. Wówczas jedna z mam opowiedziała mi o panelach akustycznych, które w dodatku można zainstalować samodzielnie. Zdecydowałem się przeprowadzić próbę na kilku panelach z wełny szklanej, które zamontowaliśmy razem z innymi rodzicami w jednej z klas. Różnica była diametralna, uznałem więc, że jeśli mam stworzyć szkołę przyszłości to koniecznie muszę zadbać o akustykę - dodaje dyrektor.