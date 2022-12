Wyjątkowe lampy Michała Korchowca. Projektuje z kloszy vintage, szklanek i kieliszków

Lampy zbudowane z unikatowych kloszy vintage, szklanek i kieliszków. Łączą przeszłość z przyszłością w niepowtarzalnych kolorowych kompozycjach świetlnych. Do grona projektantów DESA Home Today dołącza Michał Korchowiec ze swoimi niezwykłymi projektami.

Do grona projektantów DesaHome Today dołącza Michał Korchowiec.

W nowej kolekcji artysty zaprojektowanej specjalnie dla Desa Home motywem przewodnim jest romantyzm.

Pierwsze rzeźby świetlne Michała Korchowca powstały w pandemiczne dni, kiedy artysta zaczął tworzyć kompozycje ze znalezionych szklanych obiektów, od kloszy po lampach po naczynia. Ich piękne formy i kolory zostały szybko docenione. Pojedyncze klosze pochodzą z różnych dekad, od lat 20. po 80., ale mimo odmiennych form i charakterów, razem tworzą harmonijne kompozycje, a funkcja użytkowa przeplata się z dekoracyjną.

DO Desa Home Today dołącza Michał Korchowiec ze swoimi niezwykłymi projektami – trzema nowymi lampami i znanym już modelem 1.0 – jednym z pierwszych egzemplarzy ze swojej premierowej kolekcji lamp produkowanych seryjnie, fot. Michał Lichtański

W nowej kolekcji zaprojektowanej specjalnie dla Desa Home motywem przewodnim jest romantyzm. Znalezione elementy lamp, powstały w różnym czasie, są z innych porządków i przestrzeni. Odrzucone, nabierają nowego życia, tworzą całość. Światło jednej żarówki, przechodzi w tęczę, przez co można się w nie wpatrywać godzinami. Niestety surowce potrzebne do budowy lamp powoli się kończą, co czyni obiekty jeszcze bardziej wyjątkowymi. Podstawowym elementem ich budowy jest szklany filtr z lampy naftowej Jupiter, której produkcja zakończyła się w latach 70.

Od unikatu po serię

Lampa 1.0 to pierwsza z lamp Korchowca, która produkowana będzie seryjnie w polskiej hucie szkła. Na razie składa się z trzech elementów: podstawy w trzech odcieniach cynobru, filtra, który powoduje, że kolor światła staje się intensywny i górnego klosza w formie kuli w odcieniach różu, zieleni i błękitu. W przyszłości będzie można ją powiększać o kolejne klosze. Lampki są zaproszeniem do zabawy, można z nich tworzyć futurystyczne rzeźby, dodając kolejne elementy, bawić się kolorem i kształtem.

Michał Korchowiec fot. Michał Lichtański

Wszystkie lampy Korchowca, powstały w emocjonalnym procesie poszukiwań, tworzenia i komponowania. Ich pozornie chłodne nazewnictwo – autor wszystkim nadaje odpowiedni numer, otwiera odbiorcy pole do nawiązania emocjonalnej więzi z przedmiotem, który ma się stać elementem jego najbliższego otoczenia. Artysta nie nazywając lampy, oddaje to ważne zadanie w ręce nowych właścicieli.

Teatralność codzienności

Michał Korchowiec jest wszechstronnym artystą – malarzem, scenografem i filmowcem. Od czasu studiów tworzy wystawy, na których prezentuje malarstwo, video-art i instalacje, nagradzane scenografie teatralne, m.in. do przedstawień Moniki Strzępki i Pawła Demirskiego, Wiktora Rubina i Joli Janiczak czy Jacka Poniedziałka. Jest autorem dokumentu „Morgenrot” i już pracuje nad kolejnymi filmami.

Teatralna wyobraźnia, doświadczenie w kreowaniu różnych światów wizualnych pozwala artyście tworzyć tak eklektyczne, a jednak spójne i współczesne przedmioty. Lampki Korchowca potrafią dodać magii codzienności, przełamać rutynę dnia i rzucić zupełnie nowe światło na znane nam wnętrze.