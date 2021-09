Wyjątkowe pokoje hotelowe zaprojektowane dla kobiet

Z myślą o kobietach i ich potrzebach powstał nowy kierunek projektowania wnętrz, spełniający potrzeby podróży w dzisiejszym świecie.

0 czerwca 2021 r. grupa Leonardo Hotels Central Europe wprowadziła do swojej oferty nową linię pokoi – Leonettes. Koncepcja tego designu została stworzona przez kobiety i to właśnie im jest dedykowana. Architektki skupiły się na wprowadzeniu świeżości i lekkości, zachowując jednocześnie nowoczesny styl pokoi i udoskonalając ich funkcjonalność. Od teraz tę wyjątkową kategorię można rezerwować już w większości obiektów Leonardo Royal w Europie.

Jakie wymagania pokojom hotelowym stawia dzisiaj podróżująca płeć piękna? Czego potrzebują, a często nie znajdują w ofercie? "Postanowiliśmy się tego dowiedzieć bezpośrednio od nich. Udało nam się przeprowadzić około 200 wywiadów z kobietami podróżującymi i zarazem nowoczesnymi, reprezentującymi szeroki przedział wiekowy: od 25 do 65 lat. Precyzyjnie wyraziły one swoje oczekiwania w zakresie: od ogólnej atmosfery i bezpieczeństwa, po inne bardzo konkretne wymagania" - wyjaśnia Sandra Dreher wiceprezes ds. sprzedaży i marketingu Leonardo Hotels Central Europe. Na tej podstawie i w kontekście 4-gwiazdkowej marki superior "Leonardo Royal", architektka Melanie Mitterer z Neudahm Design, opracowała całkowicie nową koncepcję pokoi. "Leonettes mają na celu zaspokojenie szybko dziś zmieniających się potrzeb i pragnień podróżujących pań ” – dodaje Sandra Dreher.

Dopracowana koncepcja kolorystyczna i wzornicza

Nowy projekt pokoju oferuje ciepłe i relaksujące odcienie z lekkimi motywami kwiatowymi. Przejrzysty i nowoczesny język designu przeplata się z elementami kobiecymi. Przestrzeń może być jednocześnie komfortowym miejscem do pracy, które zapewnia duże biurko oraz wygodny fotel , jak i do wypoczynku po intensywnym dniu. Szeroki wybór znakomitych herbat i kaw pozwala zrelaksować się i naładować nową energią bez konieczności wychodzenia z hotelu. Ponadto przytulne i ciepłe światła, ponadwymiarowe kołdry, liczne poduszki i materac typu king-size z komfortowym topperem, tworzą domową atmosferę.

W Leonettes zmienia się również charakter łazienki. Atrakcyjne akcenty takie jak: prysznic z głowicą masującą, prostownica i wydajna suszarka do włosów oraz dodatkowe lustro, tworzą przestrzeń nie tylko do codziennej pielęgnacji, ale i do dłuższego SPA. Na gości korzystających z nowej linii pokojów będzie oczekiwała również kolekcja kosmetyków marki "Sea of Spa", zawierające składniki mineralne z Morza Martwego.

Bezpieczeństwo jest priorytetem

Poczucie bezpieczeństwa jest dla wielu osób ważnym aspektem podróży. W przypadku wyboru hotelu, kobiety przykładają do tego szczególną uwagę. Chcąc spełnić ich oczekiwania i zapewnić im komfort psychiczny i poczucie bezpieczeństwa, Leonettes są zlokalizowane blisko wind, drzwi zaś wyposażono w wizjer i dodatkowe zamki. Również obsługa pokojowa dedykowana tej kategorii pokoi jest zapewniona przez żeński personel Leonardo. Mając na uwadze zapewnienie pełnej prywatności umożliwiamy także maksymalnie dyskretne zameldowanie.