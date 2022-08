Wyjątkowe wnętrza na Przedmieściu Oławskim. Lustra Oskara Zięty, styl art deco i widok na Wrocław

Obok tego budynku trudno przejść obojętnie, a do tego łatwo do niego trafić. Adres to po prostu HB1820, czyli ul. Haukego-Bosaka 18-20 we Wrocławiu. Co skrywa inwestycja Eiffage ? Lustra Oskara Zięty, wnętrza w stylu art deco i widok na panoramę centrum Wrocławia.

HB1820 to druga we Wrocławiu, po Atmo na Kępie Mieszczańskiej, inwestycja dewelopera Eiffage Immobilier Polska.

Autorem projektu jest pracownia Chamielec Architekci.

HB1820 to apartamentowiec o eleganckiej bryle i wyważonej formie. Znakiem rozpoznawczym HB1820 spod kreski Chamielec Architekci są tarasowe ogródki. Dzięki nim mieszkańcy będą mogli cieszyć się większą prywatnością i uzyskają dostęp do własnego terenu zielonego tuż za oknem. Wyróżnikiem inwestycji są także przestrzenie wspólne z lustrami Oskara Zięty, twórcy kultowej wrocławskiej Nawy.

Budynek HB1820 położony jest w bliskiej odległości od Starego Miasta, placu Dominikańskiego i placu Grunwaldzkiego. W zaledwie kilka minut można dotrzeć na Dworzec PKP i PKS. Kilkunastominutowy spacer dzieli inwestycję od terenów rekreacyjnych nad rzeką Oławą czy bulwarów nad Odrą.

