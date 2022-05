Wyjątkowy prezent na Dzień Matki. Pobyt w hotelu ze spa z widokiem na morze lub góry

Dzień Matki już jutro! Dla tych, którzy nie mają pomysłu na prezent a chcą docenić swoją rodzicielką, podsuwamy zestawienie 5 malowniczo położonych hoteli ze spa, w których relaks nabiera nowego znaczenia.

Gwiazda Morza

Położony w malowniczej okolicy Władysławowa, zaledwie 120 metrów od szerokiej plaży Gwiazda Morza Resort SPA&SPORT oferuje 88 komfortowych pokoi i 12 unikatowych apartamentów ESA w części hotelowej oraz apartamenty wakacyjne w części Apartments, zapewniających łącznie bazę noclegową dla łącznie 400 osób.

Autorem projektu hotelowych wnętrz jest krakowska pracownia Iliard Architecture & Interior Design. Stylistyka wnętrz to nieformalny, komfortowy i przyjazny klimat, w którym znajdują się naturalne polskie gatunki szczotkowanego, piaskowanego drewna, kamienia, betonu, lnu, kamionki i miedzi. We wnętrzach odczuwalny jest skandynawski nurt, który w połączeniu z polskimi materiałami i dodatkami pochodzącymi od polskich projektantów mebli zapewnia niepowtarzalne efekty estetyczne.

Gwiazda Morza to również propozycja dla aktywnych. Program Mistrzowie Aktywnego Wypoczynku odpowiada zapotrzebowaniu współczesnego człowieka na wysoką jakość odpoczynku, w harmonii i równowadze, z szacunkiem dla prywatności i indywidualnych potrzeb każdego z gości. To propozycja dla tych osób, które czerpią radość i siłę z ruchu oraz aktywności na świeżym powietrzu, uwielbiają sporty wodne i dbają o siebie, a także swoich bliskich. To właśnie z myślą o tym programie Gwiazda Morza przygotowała Instytut SPA i profesjonalne centrum fitness.

Pobyt w hotelu może uzupełnić relaks w krainie zapachów i ciepła w Saunarium o powierzchni 150 mkw. Na tę część resortu składa się pięć saun o rożnych właściwościach oraz pomieszczenie relaksacyjne ze ścianą solną, prysznice wrażeń, studnia lodowa. Wizytę w tej strefie będą zwieńczać ceremonie pod okiem doświadczonego saunamistrza. Gwiazda Morza Resort SPA&SPORT to również ponad 200 mkw. lustra wody w postaci: basenu pływackiego o długości 20m, brodzika dla dzieci, basenu relaksacyjnego, basenu infiniti na dachu oraz jacuzzi.

Heron Live Hotel, Sienna, Beskidy

Hotel ciekawy pod względem architektury, a przy tym ekskluzywne spa, trzy restauracje, klub i miejsce na spotkania biznesowe to wszystko znajduje się w designerskim Heron Live Hotel położonym w miejscowości Sienna. Heron Live Hotel położony jest tuż nad taflą Jeziora Rożnowskiego. Dolina Dunajca tworzy na tym odcinku przełom ograniczony od zachodu łososińskim pasmem Beskidu Wyspowego, a od wschodu wzniesieniami Pogórza Rożnowskiego.

Obiekt zaprojektowała Autorska Pracownia Architektury Konrad Loesch, zaś za wnętrza odpowiadają architekci Jarosław Ptak i Konrad Loesch. Wnętrza są utrzymane w stylistyce nowoczesnej i eleganckiej. Takie są też pokoje, które stawiają w aranżacji na klasykę.

Nosalowy Dwór Resort & SPA

Nosalowy Dwór Resort & SPA to malowniczo położone hotele w Zakopanem, zlokalizowane u podnóża góry Nosal. Architektura inspirowana jest stylem najlepszych alpejskich kurortów. W skład kompleksu wchodzą: Hotel Nosalowy Dwór, Hotel Grand Nosalowy Dwór oraz Rezydencja i Rezydencja II Nosalowy Dwór spod kreski pracowni Kahl & Gaczorek. Łącznie resort oferuje blisko 400 funkcjonalnych pokoi i apartamentów, 23 sale konferencyjne, bogate zaplecze SPA & Wellness, heliport oraz trzy restauracje, siedem punktów gastronomicznych, dwa lobby bary i wymiennie pracujące: w sezonie wakacyjnym - Letni Taras, poza sezonem widokową Kawiarnie Panoramika.

Hilton Świnoujście Resort&Spa

Zlokalizowany w Świnoujściu hotel, oferuje swoim gościom pobyt w bezpośrednim sąsiedztwie naturalnej plaży, ze wspaniałym widokiem na Bałtyk. Do dyspozycji jest aż 173 pokoi i apartamentów, każdy z prywatnym balkonem.

Styl hotelu można opisać jako eleganckie art-deco, łączące stonowane kolory z wyrafinowanymi fakturami i materiałami najwyższej jakości. - Projekt Hilton Resort jest ściśle związany z otoczeniem. Wygląd budynku i jego wnętrz został zainspirowany morzem. W przestrzeni dominują zaokrąglone, faliste kształty oraz naturalne kolory ziemi i morskiej flory. Te spójne, ale intrygujące formy, kolory i faktury, zastosowane w całym obiekcie, dają poczucie komfortu, pozwalając jednocześnie postrzegać przestrzeń w sposób wielowymiarowy - mówi Łukasz Pisarek, główny architekt Zdrojowa Invest.

Hotel Aries Zakopane

Kiedyś schronisko PTTK, a dziś 5-gwiazdkowy hotel, w którym to, co najlepsze z przeszłości splata się z nowoczesnością, by zaoferować gościom wyjątkowe wrażenia. Skomplikowana bryła historycznego budynku wpłynęła na niespotykany gdziekolwiek indziej poziom indywidualizacji projektów pokoi i apartamentów, różniących się w rezultacie i układem, i stylistyką. Wątki wspólne to z kolei twórcze podejście do zakopiańskich tradycji wzorniczych.

W hotelu Aries każdy pokój i apartament jest inny. O ich niepowtarzalnej formie zdecydowała charakterystyczna bryła, z której wynika skomplikowana struktura wewnętrzna obiektu. Ponieważ zasadnicza część powierzchni użytkowej mieści się pod ogromnych rozmiarów dachem, kolejne piętra są coraz węższe, a także naznaczone skosami, co sprawia, że pokoje wyraźnie różnią się układem. Wiązały się z tym znaczne wyzwania projektowe, ale także potencjał zaaranżowania pomieszczeń z myślą o zróżnicowanych potrzebach gości – zarówno klientów biznesowych, jak i rodzin. Zwłaszcza na turystów czekają pokoje z własnymi tarasami, a także dwupoziomowe apartamenty ze schodami wiodącymi do pokoików dla dzieci pod samą kalenicą. W rezultacie podczas każdej kolejnej wizyty gość może się zatrzymać w zupełnie innym pokoju, by zawsze czuć się wyjątkowo.

W Aries Hotel & SPA nie mogło zabraknąć strefy Wellness, która pozwala gościom rozkoszować się ciepłem i kąpielami niezależnie od pogody. Wszystko za sprawą komfortowego basenu z wodą termalną, wyposażonego także w leżanki i siedziska do masażu wodnego. Z kolei na zewnątrz budynku przygotowano dwa zadaszone jacuzzi, które są idealną propozycją dla osób szukających relaksu na świeżym powietrzu zarówno latem, jak i zimą.