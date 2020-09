Wykracza poza klasyczną definicję telewizora. Oferuje m.in. obrotowy ekran

Samsung swój nowy telewizor The Sero zaprojektował dla osób, które są mobilne i dużą część swoich aktywności skupiają wokół smartfonów. Telewizor oferuje łatwe połączenie ze smartfonem i obrotowy ekran, który umożliwia łatwą zmianę orientacji z pionowej na poziomą i odwrotnie.

The Sero znacznie wykracza poza klasyczną definicję telewizora. Nie bez powodu jego nazwa w języku koreańskim oznacza „pionowy”. Urządzenie bowiem z łatwością zmienia orientację z poziomej na pionową, swobodnie dostosowując się do oglądanych treści – zupełnie jak w smartfonie czy tablecie.

Połączenie telewizora The Sero z telefonem jest niezwykle proste i intuicyjne. Wystarczy dotknąć urządzeniem mobilnym do obudowy telewizora i funkcja Dotknij i Wyświetl sprawi, że użytkownicy natychmiast zobaczą lustrzaną kopię smartfona. Dzięki tej opcji na większym ekranie można przeglądać ulubione serwisy społecznościowe, oglądać filmy zarówno w pionie, jak i w poziomie czy obejrzeć zdjęcia z wakacji. Wystarczy odwrócić smartfon, a ekran telewizora także zmieni położenie.

Odmień wnętrze

Kiedy akurat nie oglądamy filmów czy treści ze smartfona, można go przekształcić w stylowy dodatek. Do wyboru mamy aż 5 trybów portretowych do wyświetlenia w orientacji pionowej: Plakat, Zegar, Moje Zdjęcie, Ściana Dźwięku lub Kinografika. Z kolei w orientacji poziomej atmosferę dopasowaną do naszych preferencji stworzy znany z telewizorów QLED Tryb Ambient+. Dzięki temu na ekranie wyświetlimy bieżące informacje czy muzyczne wizualizacje, które urozmaicą domówki i wieczory we dwoje.

The Sero to także jedyne w swoim rodzaju urządzenie ze względu na sposób instalacji. Nie trzeba dodatkowych mebli czy wolnej ściany – zintegrowany stojak na kółkach pozwoli wyeksponować telewizor The Sero w dowolnym miejscu.