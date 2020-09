Wymyślne grzyby i owoce marakui. Ta nowa kolekcja tapet mocno zaskakuje

Powstanie kolekcji „Esotismi” poprzedza historia związana z nowym wystrojem znanej kawiarni mieszczącej się w samym centrum Mediolanu. Specjalnie zaprojektowaną tapetę dostarczyła tam firma Misha. Jej wzór stał się sensacją i zaczątkiem nowej kolekcji.

Wszystko zaczęło się w trakcie zeszłorocznego mediolańskiego tygodnia designu. Wówczas Cristina Celestino zaprezentowała nowy wystrój kawiarni Caffè Concerto Cucchi, gdzie pod jej kierownictwem kilka znanych włoskich marek połączyło siły, aby zreinterpretować jej wnętrze. Jednym z najbardziej charakterystycznych elementów wystroju była ręcznie malowana i haftowana tapeta marki Misha, zaprojektowana przez samą Celestino. Unikalny wzór stał się zapowiedzią całej serii „Oasi”, która wzbudziła duże zainteresowanie na targach Paris Déco Off. Spowodowało to rozwinięcie współpracy marki Misha z Celestino, której rezultatem jest kolekcja „Esotismi" („Egzotyka”). Obejmuje ona cztery wzory: „Oasi”, „Cabana”, „Passiflora” i „Formosa”. W zgodzie z długoletnim doświadczeniem i wyznawaną filozofią marki są one wykonane z ręcznie malowanego i ręcznie tkanego jedwabiu.

- Styl Celestino określany jest jako „nowoczesna kobiecość”, a jego główne składniki to proste i miękkie linie oraz przejścia kolorystyczne. Wyrafinowaną estetyczną wizję projektantki doceniają znakomite marki, z którymi współpracuje - Fendi, Nilufar, BottegaNove czy Sergio Rossi – komentują Karina Snuszka i Dorota Kuć z pracowni MoodWorks.

Nowa kolekcja „Esotismi” przywołuje na myśl marzenia senne. To pełna fantazji wizja, gdzie wyimaginowany kwiat w jaskrawych, nienaturalnych kolorach usadowiony jest na płaskim tle z powtarzającymi się elementami inspirowanymi światem tekstyliów: z na przemian biegnącymi pionowymi i poziomymi pasami, mikro wzorami i deseniami militarnymi. W ten sposób mamy do czynienia z oszałamiającym krajobrazem łączącym w sobie organiczne wzory i geometryczne elementy. Tworzą one nieskrępowany obszar natury, składający się a to z wymyślnych grzybów, a to z ogromnych kwiatów męczennicy i owoców marakui.

Dzięki nowoczesnemu wzornictwu, projekt zaprasza nas do wejścia w świat fantazji i pozwala myślom wędrować po egzotycznych, nieznanych światach.

Nazwa Misha pochodzi z połączenia ze sobą nazw Mediolanu i Szanghaju. W ten symboliczny sposób marka podkreśla charakterystyczną dla niej mieszankę tradycji z innowacją; zderzenie orientalnych wzorów i technik z włoskim smakiem i wyczuciem stylu. Wszystkie wzory tapet każdorazowo są skalowane i wyceniane na wymiar. Markę oferuje warszawski showroom MOOD.