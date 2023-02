Wyróżnione prze Vogue prace absolwentek MSKPU do obejrzenia w Westfield Mokotów

Od 9 lutego w przestrzeni The Designer Gallery w Westfield Mokotów, podziwiać można projekty utalentowanych absolwentek Międzynarodowej Szkoły Kostiumografii i Projektowania Ubioru, wyróżnione w międzynarodowej selekcji Vogue Talents.

W przestrzeni Westfield Mokotów wykorzystano witryny jednego z butików do pokazania niezwykłych prac i niesamowitego potencjału absolwentek Międzynarodowej Szkoły Kostiumografii i Projektowania Ubioru – Magdaleny Czamary i Julii Fusieckiej.

MSKPU jest jedną z najważniejszych i najczęściej nagradzanych placówek kształcących projektantów ubioru i kostiumów w Polsce. To też jedyna polska szkoła mody, która aż trzykrotnie została wyróżniona przez międzynarodową edycję VOGUE Talents.

Od 17 lat jest liderem w edukacji z zakresu sustainable design w branży odzieżowej. MSKPU to kolebka sław – jej absolwentką jest choćby ceniona na świecie projektantka Magda Butrym, której projekty nosiły takie gwiazdy jak Andie McDowell, Margot Robbie czy Lady Gaga.

To wspaniałe, że absolwenci szkoły mogą korzystać z potencjału dotarcia do nowego, potencjalnego klienta, jakim są odwiedzający Westfield Mokotów – skomentowała dr Magdalena Płonka, Dyrektor Międzynarodowej Szkoły Kostiumografii i Projektowania Ubioru.

Prezentowane w Westfield Mokotów wybrane projekty Magdaleny Czamary pochodzą z jej dyplomowej kolekcji „Emotions”, pokazującej świat kolorów jako wibrującą energię, która ma istotny wpływ na nasze emocje. Projekty zostały wykonane własnoręcznie, dlatego też stworzenie całości zajęło artystce kilka miesięcy. Wszystkie zdobienia, dodatki, hafty czy pikowania to samodzielna praca projektantki.

Dziś w modzie coraz bardziej liczy się własny styl. Nie chcę nikogo kopiować, ale miksować trendy i myślę, że takie zestawienie ze sobą skrajnie różnych ubrań daje fantastyczny efekt. Chciałabym też przywrócić trochę dawnego stylu, dlatego w każdej kolekcji staram się wprowadzić trochę akcesoriów takich jak rękawiczki, nakrycia głowy czy ręcznie zdobione buty. Moje kolekcje to niejako zaproszenie do podróży w przeszłość – biorę to, co najlepsze i interpretuję w nowoczesny sposób – mówi o swoich pracach Magdalena Czamara.