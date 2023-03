Wyspiański, Beksiński, Brandt. W niedzielę prace wybitnych artystów idą pod młotek

Nieznane dzieło Wyspiańskiego, prace ze słynnej Kolekcji Japońskiej Beksińskiego będzie można wylicytować na aukcjach w galerii Agra-Art w najbliższą niedzielę.

W niedzielę, 19 marca 2023 roku, w Agra-Art odbędą się dwie następujące po sobie Aukcje - Sztuki Współczesnej oraz Sztuki Dawnej.

Na Aukcji Sztuki Dawnej będą wystawiane unikatowe dzieła, takie jak: wczesny pastel Stanisława Wyspiańskiego p.t. “Paryżanka” czy “Perła stadniny” Józefa Brandta.

Na aukcji Sztuki Współczesnej będą z kolei licytowane obrazy Jerzego Dudy Gracza oraz trzy dzieła Zdzisława Beksińskiego, w tym dwa pochodzące ze słynnej Kolekcji Japońskiej.

Szczególną uwagę zwracają “Skrzydła” - obraz nominowanego do Oscara Jerzego Skolimowskiego.

“Paryżanka” zawiera wszystkie cechy charakterystyczne dla paryskiego okresu twórczości Stanisława Wyspiańskiego i stanowi niezwykłą gratkę dla kolekcjonerów, o czym pisze specjalizujący się w tematyce rynku sztuki Janusz Miliszkiewicz:

Obraz ma wyjątkową wartość kolekcjonerską. (...) Okres paryski był wyjątkowo ważny dla całej późniejszej twórczości artysty. W tym czasie zaczął kształtować się indywidualny styl Wyspiańskiego. Obraz ma względnie niską wycenę – 700–900 tys. zł. Nie zdziwię się, jeśli zostanie zakupiony przez któreś z muzeów narodowych. “Parkiet” (05.03.2023)

W okresie paryskim Wyspiański był niezwykle płodnym artystą, choć obecnie znanych jest stosunkowo niewiele jego dzieł z tamtych lat. Chcąc się utrzymać w Paryżu, młody artysta sprzedawał obrazy lub płacił nimi za usługi, co spowodowało ich rozproszenie.

"Paryżanka", S. Wyspiański, 1892

"Paryżanka" od momentu namalowania w 1892 roku pozostawała w Paryżu co najmniej do czasu wystawy w Bibliotece Polskiej w 1933 r. Zapewne wojenna zawierucha sprawiła, że obraz znalazł się w Brazylii, gdzie został zakupiony przez ojca obecnej właścicielki. Wraz z nią następnie powrócił do Francji - mówi o historii dzieła Anna Jóźwik, Dyrektor Domu Aukcyjnego Agra-A.

Wyjątkową pozycją jest również “Perła stadniny” Józefa Brandta.

Każdy okazały obraz Brandta wzbudza wielkie emocje bo są to dzieła z najwyższej półki - mówi Monika Bryl z Agra-Art.

“Perła stadniny” pochodzi z najlepszego okresu twórczości, kiedy malarz osiągnął pełnię swoich możliwości artystycznych. Uzyskawszy sobie uznanie w Europie i Ameryce Północnej, artysta był wtedy u szczytu sławy. Dzieło to jest unikatowe również ze względu na to, że od czasu publikacji w 1901 w czasopiśmie „Gartenlaube“ nie był nigdzie pokazywany ani odnotowany na rynku aukcyjnym. Jego licytacja rozpocznie się od 1,6 mln zł, zaś ze względu na wyjątkową wartość artystyczną górna estymacja wyznaczona została przez ekspertów Agry na 3 mln zł.

W katalogu aukcji znaleźć też można dzieło Wilhelma Kotarbińskiego, artysty znanego na rynku międzynarodowym, również dotychczas nienotowane. “Człowiecze łzy” to obraz o bardzo ciekawej proweniencji - należał do Emilii Prachowej, zaprzyjaźnionej z artystą właścicielki kijowskiego salonu artystycznego, na co wskazuje umieszczona na nim dedykacja. Jest on uwieczniony również na archiwalnej fotografii salonu Prachowych. Jego licytacja rozpocznie się od 220 000 zł, zaś estymacja jest wyznaczona na 250 000 - 350 000 zł.

Oprócz obrazów Wyspiańskiego, Brandta czy Kotarbińskiego w katalogu aukcji znalazły się znów dzieła najwybitniejszych polskich twórców, m.in.: Stanisława Ignacego Witkiewicza, Teodora Axentowicza, Kossaków, Vlastimila Hofmana, Zofii Stryjeńskiej, Wojciecha Weissa i innych klasyków polskiego malarstwa. Na szczególną uwagę zasługuje wczesny obraz Jacka Malczewskiego, będący studium do zaginionego dziś obrazu “Pocałunek Piłata”.

W katalogu Aukcji Sztuki Współczesnej uwagę zwracają przede wszystkim aż trzy olejne prace Zdzisława Beksińskiego. Dwie z nich pochodzą z kolekcji Muzeum Sztuki Europejskiej w japońskiej Osace. Tu także spodziewane są emocjonujące licytacje.

Jest to już ostatni dzwonek dla kolekcjonerów, którzy chcieliby kupić dzieło Beksińskiego ze słynnej Kolekcji Japońskiej. Ceny wywoławcze tych dzieł są przy tym bardzo atrakcyjne - licytacje zaczną się od 200 000 zł - mówi Konrad Szukalski z Agra-Art.

Na aukcji będą licytowane również dzieła Jerzego Dudy Gracza, w tym dwa pochodzące z Wrocławskiej kolekcji. Można było je oglądać na wystawie “Preludium”, prezentowanej w galerii Agra-Art od stycznia do marca b.r.

Perfekcyjny warsztat, zmysł obserwatora-ironisty, a zarazem głęboka wrażliwość i czułość z jaką “chory na Polskę” Duda Gracz komentował rzeczywistość PRL-u oraz okresu transformacji – sprawiają, że jego twórczość przyciąga nieustannie szerokie kręgi publiczności - mówi dr Monika Bryl.

Katalog Aukcji Sztuki Współczesnej zawiera także prace czołowych klasyków, m.in. Jana Dobkowskiego, Franciszka Starowieyskiego, Jana Lebensteina, Jana Cybisa, Wojciecha Fangora, Ryszarda Winiarskiego, Jana Tarasina, Leona Tarasewicza, Józefa Czapskiego czy Stasysa. Szczególną uwagę zwracają “Skrzydła” - obraz nominowanego do Oscara Jerzego Skolimowskiego.

Malarstwo, którym artysta zajmuje się od kilkunastu lat, zajmuje ważne miejsce w jego twórczości. Cieszy się przy tym niemałym uznaniem, zarówno wśród krytyków, jak i kolekcjonerów - obrazy Skolimowskiego były prezentowane na Biennale w Wenecji w 2001 roku, ma je w swoich zbiorach m.in. Jack Nicholson. Dzieła artysty do tej pory nieczęsto pojawiały się na polskim rynku, zaś jak prognozują eksperci, zainteresowanie nimi będzie wzrastać.