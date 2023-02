Wystartował nowy koncept lodziarnio-kawiarni. Tak się prezentuje!

Wytwórnia Lodów Polskich “U Lodziarzy” otwiera kawiarnio-lodziarnie premium. Pierwszy z lokali w nowej odsłonie już wystartował, kolejny - ruszy niebawem. Za projekt wnętrz odpowiada Ewa Kajewska.

Wytwórnia Lodów Polskich “U Lodziarzy” wystartowała z nowym konceptem lodziarnio-kawiarni, w których oprócz lodów rzemieślniczych lodów będzie można skosztować innych smakołyków, jak ciasta i desery lodowe.

Pierwszy lokal został otwarty w grudniu w Galerii Jurowieckiej w Białymstoku, kolejne otworzą podwoje na Rynku Kościuszki w Białymstoku.

Wnętrza zaprojektowała Ewa Kajewska.

Wytwórnia Lodów Polskich “U Lodziarzy” jest jedną z prężniej rozwijających się rodzimych franczyz lodowych. Obecnie na mapie naszego kraju znajdziemy ponad sto punktów – lokali stacjonarnych, ice-trucków, wysp lodowych, riksz czy wózków sprzedażowych. Teraz właściciele marki idą krok dalej i otwierają lodziarnię w nowej, unikalnej odsłonie. Będzie to lodziarnio-kawiarnia z prawdziwego zdarzenia.

"U Lodziarzy" w nowej odsłonie, fot. mat. prasowe

Wierzymy w naszych franczyzobiorców, dlatego zdecydowaliśmy się na poszerzenie naszej oferty. Proponujemy tym razem koncept premium, czyli lodziarnio-kawiarnię. Nie zmieniamy całego brandu, jednak wystrój przeszedł totalną metamorfozę –mówi Radosław Charubin, właściciel firmy.

Nowe wnętrze lokalu zostało zaprojektowane tak, aby zadowolić nawet najbardziej wymagających klientów. Wprowadzenie roślinnych akcentów nadaje niepowtarzalny klimat, w sam raz na zatopienie się w smakach proponowanych przez Wytwórnię Lodów Polskich.

Pierwszy lokal w nowej odsłonie powstał na początku grudnia 2022 roku w Białymstoku w Galerii Jurowieckiej i to on jest inspiracją do otwierania kolejnych punktów, a także odświeżania wizerunku istniejących już lodziarni. Nowe lodziarnio-kawiarnie będą urządzana w podobnym stylu, co istniejący lokal w galerii Jurowieckiej. Nową odsłonę wnętrz "U Lodziarzy" zaprojektowała Ewa Kajewska.

Nowy wystrój lokalu już na tyle spodobał się naszym franczyzobiorcom, że bez wahania postanowili wprowadzać zmiany w swoich pomieszczeniach. Taki lokal zostanie niebawem otwarty w Ciechanowie – dodaje Radosław Charubin.

Już wkrótce swoje podwoje otworzy również lodziarnio-kawiarnia w nowej odsłonie przy Rynku Kościuszki w Białymstoku.