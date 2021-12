Wystawa Mistrzowie Architektury prezentowana w Pradze

Wystawa o cyklu Mistrzowie Architektury prezentowana jest obecnie w Narodowej Bibliotece Technicznej w Pradze. To ta sama instalacja, która znalazła się w przestrzeni Spodka w ramach 4 Design Days 2020. Od tego czasu została uzupełniona o realizacje kolejnych Mistrzów Architektury, którzy zdążyli odwiedzić Katowice jeszcze przed wybuchem pandemii.

Mistrzowie Architektury to cykl wykładów o tematyce architektonicznej, organizowany przez katowicki oddział Stowarzyszenia Architektów Polskich. Do Katowic zapraszani są znani międzynarodowi architekci, którzy wyróżniają się innowacyjnymi realizacjami we wszystkich częściach świata. Cykl został zapoczątkowany w 2004 roku przez architekta Wojciecha Małeckiego. Od tego czasu, stolicę Śląska odwiedziły takie osobowości jak Eduardo Souto de Moura, Jette Hopp z pracowni Snøhetta, Dietmar Eberle i wielu innych.

Obecnie, za organizację cyklu Mistrzowie Architektury odpowiada grupa młodych architektów należących do katowickiego oddziału SARP. Na przełomie 2019 i 2020 roku, stworzyli oni specjalną wystawę upamiętniającą 15-lecie cyklu Mistrzowie Architektury, która została zaprezentowana w katowickiej Galerii Rondo Sztuki. Za pomocą ruchomych okrągłych elementów, została tam przedstawiona twórczość 70-ciu architektów, którzy w latach 2004-2020 gościli w Katowicach z wykładami. Instalacja cieszyła się bardzo dużą popularnością i w dniach 6-9 lutego 2020 znalazła się również w przestrzeni katowickiego Spodka podczas konferencji 4 Design Days. Została dzięki temu dostrzeżona za granicą i trafiła na shortlistę konkursu The Plan Award w kategorii „special projects”, jako jedna z najciekawszych wystaw architektonicznych na świecie w 2020 roku.

Ten sukces, w połączeniu z organizacją wykładów on-line, przyniósł cyklowi Mistrzowie Architektury międzynarodową rozpoznawalność, a wystawą zainteresowały się środowiska architektów z różnych stron świata. Ekspozycja rozpoczęła swoją podróż po Europie, a pierwszym przystankiem stała się stolica Czech - Praga. Na zaproszenie Stowarzyszenia Architektów Czeskich (cz. Obec architektů), wystawa została zaprezentowana w budynku Narodowej Biblioteki Technicznej (Národní technická knihovna).

Budynek ten powstał w 2009 roku, według projektu pracowni Projektil Architekti (architekci Roman Brycht, Adam Halíř, Ondřej Hofmeister i Peter Lešek) po zdobyciu I nagrody w konkursie architektonicznym z 2000 roku. Zaprojektowany został w taki sposób, by formą i wykończeniem elewacji tworzył spójną całość z otaczającymi go budynkami Politechniki Praskiej, których styl odpowiada architekturze lat ‘20 i ’80. Obiekt wykazuje się jednocześnie niezwykłą finezją wnętrza, odkrywając przed użytkownikami połączenie nowoczesnych surowych materiałów z silnym kolorystycznym akcentem posadzek.