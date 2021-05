Wystawa najnowszych prac Oskara Zięty

Od 13 maja do 12 czerwca w HE Concept Store oraz w pasażu Europejski Boutiques prezentowane będą najnowsze prace Oskara Zięty.

W HE Concept Store oraz w pasażu Europejski Boutiques zaprezentowane zostaną najnowsze prace Oskara Zięty: nowoczesne, minimalistyczne i nierzadko eksperymentalne w formie wazony.



Błyszcząca stal odbijająca eleganckie wnętrze zestawiona z wielobarwnymi roślinami to metafora współistnienia technologii i natury w twórczości Zięty. Rozkwitanie i wzrost, pojęcia kojarzone z przyrodą można również odnieść do metod obróbki stali wykorzystywanych przez tego wszechstronnego projektanta i artystę w jego twórczości.



Wystawę odwiedzać można w dniach 13 maja - 12 czerwca 2021, od poniedziałku do soboty w godz. 11:00 – 19:00.