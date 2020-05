Wystawa o architekturze kin warszawskich

W tym roku mija dokładnie 90 lat od powstania kina Atlantic. To najstarsze działające dziś kino Warszawy. W sąsiadującym z nim ZODIAKu Warszawskim Pawilonie Architektury można oglądać wystawę „Przekrój kino!”, poświęconą budynkom kin właśnie, fot. Ernest Winczyk

W tym roku mija dokładnie 90 lat od powstania kina Atlantic. To najstarsze działające dziś kino Warszawy. W sąsiadującym z nim ZODIAKu Warszawskim Pawilonie Architektury można oglądać wystawę „Przekrój kino!”, poświęconą budynkom kin właśnie.

Otwarcie wystawy w marcu wstrzymała epidemia. „Przekrój kino!” prezentuje architekturę w kontekście zmieniających się potrzeb i oczekiwań widzów, wynikających z przemian społeczno-kulturalnych, gospodarczych i technologicznych.

Czym było projektowanie kin dawniej, a jak wygląda teraz? Atlantic, Iluzjon i nieistniejąca już Skarpa to obiekty, od których rozpoczyna się cała opowieść. Kto je projektował, co dały miastu i mieszkańcom, jak przystosowały się do nowej rzeczywistości lub dlaczego nie przetrwały?

- Bardzo się cieszę z wystawy o kinach. Projektowali je często znakomici architekci. Część z tych obiektów przetrwała jedynie w naszych wspomnieniach i na starych zdjęciach. Zostały zburzone, by uwolnić działki pod duże inwestycje komercyjne. Z kina Moskwa zachowały się tylko lwy ze sztucznego kamienia, które stanęły przy ulicy Puławskiej na wprost biurowca z pasażem usługowym. Zniknęło też kino Skarpa. Na szczęście przetrwała Stolica - dziś Iluzjon, w którym możemy oglądać nie tylko dobre filmy, ale także podziwiać klasę architektury tego kina – mówi Marlena Happach, Architekt Miasta.

Na wystawie w ZODIAKu nie mogło zabraknąć również opowieści o fenomenie i popularności multipleksów. Prezentowane są przekroje kin, ich rzuty, stare fotografie oraz fragmenty Polskiej Kroniki Filmowej. Nad całością dominuje delikatne światło neonów. I nadzieja, że wkrótce zamknięte przez epidemię kina - podobnie jak pawilon - znów otworzą swoje drzwi dla publiczności.