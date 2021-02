Wystawa stała w Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku otwarta dla odwiedzających

Już dzisiaj (środa, 10 lutego) zwiedzający będą mogli po raz pierwszy zobaczyć wystawę stałą w Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku (do tej pory wystawę widzieli tylko goście, którzy uczestniczyli w Dniach Otwartych organizowanych przez muzeum w sierpniu). Wystawę zaprojektowało konsorcjum firm Ralph Appelbaum Associates, Inc., WXCA i Platige Image.

Skąd się bierze siła jednostki, która, niesiona wizją, odmienia bieg dziejów? O fenomenie Marszałka, jego wizjach, wartościach, a także o drodze do wolności i walce o utrzymanie niepodległości, opowiada wystawa stała w Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku. To przestrzeń idei, dyskusji akcji, tak jak życie Józefa Piłsudskiego było wypełnione słowami i odważnymi działaniami. Za ekspozycję stałą odpowiada konsorcjum firm Ralph Appelbaum Associates, Inc., WXCA i Platige Image.

Wyjątkowe miejsce spotkań wokół historii

Centralnym punktem nowego Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku, które zainaugurowało swoją działalność w sierpniu 2020 r., jest usytuowana pod ziemią narracyjna wystawa stała zatytułowana „Dla Rzeczpospolitej. Józef Piłsudski 1867-1935”. Ekspozycję tworzy 6 galerii prezentujących kolejne etapy życia marszałka. Miejsce to ma przedstawiać w całej złożoności zarówno życie bohatera narodowego, mity, jakie narosły wokół jego postaci, jak i dziedzictwo polskiej niepodległości.

– Zaprezentowana historia służy nie tylko upamiętnieniu osób i zdarzeń z przeszłości, ale inspiruje do szukania ciągle to nowych odpowiedzi na pytania, które się przewijają przez wystawę - mówi Robert Supeł, dyrektor Muzeum Piłsudskiego w Sulejówku.

- Tworząc ekspozycję stałą, zespół historyków oraz muzealników patrzył na postać i historię Józefa Piłsudskiego na nowo, uzupełniał ją i porządkował, a jednocześnie zachowywał wielowymiarowość bohatera tej opowieści. Piłsudski jest przecież postrzegany wielorako jako Litwin, Polak, buntownik, sybirak, socjalista, konspirator rewolucjonista, terrorysta, podróżnik, skazaniec, powstaniec, człowiek czynu, myśliciel, Dziadek – postać będąca obiektem nie tylko kultu, lecz także głębokiej nienawiści – dodaje Krzysztof Jaraczewski, dyrektor muzeum w latach 2008–2018, współautor koncepcji jego siedziby, a zarazem wnuk marszałka.

Poznawanie marszałka – od Ziutka do Symbolu

Ścieżka wystawy przechodzi przez chronologicznie ułożone galerie i zatacza drogę wokół przestrzeni centralnej zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Początek każdej galerii wyznaczają specjalnie zaprojektowane progi wprowadzające, przez które niczym przez bramę, będą przechodzić zwiedzający.

Trasa zwiedzania prowadzi przez dwa poziomy wokół centralnej przestrzeni ekspozycji, która swoją formą odwzorowuje geometryczną lapidarność architektury budynku. Koncepcja wystawy wyraźnie nawiązuje do projektu muzeum, tak aby czytelna była spójność i komplementarność całego założenia przestrzennego. – Przestrzeń zlokalizowana w centralnej części hali wystawy wydzielona została półtransparentnymi ekranami, na których wyświetlana jest prezentacja multimedialna z wrażeniową impresją związaną z odzyskaniem niepodległości. Przestrzeń znajduje się w połowie ścieżki zwiedzania i za pomocą rampy łączy dwa poziomy wystawy – wyjaśnia Piotr Łosek z WXCA, współautor projektu.