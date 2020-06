Wystawa szklanych projektów. Wśród nich dzieła najważniejszych polskich twórców

Polscy projektanci szkła eksperymentowali i poszukiwali nowatorskich rozwiązań, przez co dziś ich projekty są tak bardzo pożądane. Na czerwcowej wystawie „Szkło. Sztuka. Design” w DESA Unicum zobaczyć można będzie obiekty autorstwa najważniejszych polskich twórców związanych z tym materiałem. Wśród nich znaleźli się m.in. Stanisław Dawski, Michał Diament i Zbigniew Horbowy.

Wyjątkowe, fascynujące, przyciągające uwagę i misterne. Szklane formy poddawane są licznym procesom. To właśnie dzięki nim uzyskują swój niepowtarzalny charakter. Są delikatne i kruche, a ich tworzenie wymaga niezwykłych rzemieślniczych umiejętności. Polscy projektanci szkła eksperymentowali i poszukiwali nowatorskich rozwiązań, przez co dziś ich projekty są tak bardzo pożądane. Szkło to materiał ważny również dla sztuki. Posłużyli się nim wybitni współcześni twórcy tacy jak Ryszard Winiarski i Jerzy Rosołowicz. Ich prace zobaczyć można w DESA Unicum.

Wystawa poświęcona została w dużej części projektom uczniów Stanisława Dawskiego, który na przełomie lat 50. i 60. doprowadził do powstania Wydziału Ceramiki i Szkła na Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych we Wrocławiu. To właśnie w ramach uczelni zaistniało niezwykłe w skali kraju zjawisko jakim była „wrocławska szkoła szkła”. Jej projekty charakteryzowała prostota, symetria oraz harmonijne proporcje. Na wystawie „Szkło. Sztuka. Design” zobaczyć można projekty najwybitniejszych uczniów Stanisława Dawskiego: Michała Diamenta, Zbigniewa Horbowego, Ludwika Kiczury, Jana Sylwestra Drosta czy Eryki Trzewik-Drost. Aż 20 prezentowanych obiektów pochodzi z prywatnej kolekcji profesora. Najpewniej były to prezenty, które otrzymywał od swoich uczniów. Ciekawostką i prawdziwymi unikatami są kielich i karafka autorstwa Dawskiego. Choć skupiony był na pracy dydaktycznej i sam nie tworzył szkła, to we współpracy z Aliną Wołowską zaprojektował naczynia na potrzeby ekranizacji powieści „Potop”.

Eksperymenty z barwieniem szkła tlenkami metali były domeną jednego z jego uczniów. To właśnie dzięki nim prace Ludwika Kiczury, jakie wykonywał na początku lat 70,. mają malarski i ekspresyjny charakter. Jest on autorem zachwycającej rzeźbiarskiej formy, którą zobaczyć można na wystawie w DESA Unicum. Sprawia ona wrażenie plastycznej i dającej się wciąż formować na nowo. Migoczące, barwne elementy w odcieniach srebra i błękitu sprawiają, że przypomina magiczną, szklaną kulę. Z kolei inny uczeń Dawskiego – Stefan Sadowski specjalizował się w projektowaniu naczyń wytwarzanych m.in w szkle sodowym, dmuchanym oraz szkle kryształowym, a także tym formowanym na gorąco. Jego prezentowana na wystawie unikatowa, żółta forma dekoracyjna należy do najbardziej poszukiwanych przez kolekcjonerów. Nie zabrakło również wybitnych projektów Michała Diamenta. W DESA Unicum zobaczyć można jego dwie barwne, szklane formy.