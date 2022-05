Wyższy poziom kultury u podnóża Beskidów. Jak się sprawdza Cavatina Hall

Designerskie biura i strefa usługowo-handlowa połączona z ultranowoczesną salą koncertową i studiem nagrań, zamknięte w kosmicznej koncepcji Cavatina Hall zrealizowanej w 170-tysięcznym Bielsku-Białej. Od otwarcia sali koncertowej minęło zaledwie kilka miesięcy, a już ponad 17 tys. osób wzięło udział w organizowanych w niej imprezach kulturalnych.

Cavatina Hall to unikatowy w skali kraju projekt mixed-use, nagradzany za architekturę w Polsce i za granicą.

W swoim założeniu projekt ten miał przyczynić się do szybszego rozkwitu rozwijającego się rynku Bielska-Białej.

W Cavatina Hall od grudnia 2021 r., odbyło się już 26 koncertów, które przyciągnęły ponad 17 tys. osób.

Zaskakujące, niesztampowe i odważne projekty już nie raz w historii europejskich miast stanowiły nowy początek i nadawały kierunek zmian. Zaczynając od tak ikonicznych obiektów, jak oddane do użytku w 1997 r. Muzeum Guggenhaima w postindustrialnym Bilbao, poprzez projekty typu Centrum Solidarności w Gdańsku zmieniające krajobraz historycznie ważnych miejsc, na udanych rewitalizacjach pofabrycznych terenów, w tym między innymi łódzkiej Manufakturze, kończąc. Nie inaczej było na południu Polski. Działający przede wszystkim na rynkach regionalnych deweloper biurowy Cavatina Holding postanowił nadać bieg zmianom zachodzącym w Bielsku-Białej.

Cavatina Hall to unikatowy w skali kraju projekt mixed-use, nagradzany za architekturę w Polsce i za granicą. Jego charakterystyczna, futurystyczna szklana kopuła kryjąca świetnie wyposażoną i nagłośnioną salę koncertową stała się już nowym znakiem rozpoznawczym miasta. Jest to także pierwszy obiekt tego typu w Polsce, który uzyskał międzynarodowy certyfikat prośrodowiskowy BREEAM. W swoim założeniu projekt ten miał przyczynić się do szybszego rozkwitu rozwijającego się rynku Bielska-Białej, miasta przyciągającego niemałe zainteresowanie przede wszystkim ze strony międzynarodowych korporacji z sektora technologii i usług dla biznesu. I jak widać po zainteresowaniu najemców i gości – pomysłodawcom tego projektu udało się osiągnąć zakładane cele.

Wyższy poziom kultury u podnóża Beskidów

Cavatina Holding przygotowała koncepcję zdecydowanie wychodzącą poza schemat, rewitalizującą ważny dla miasta fragment tkanki miejskiej, ale i wzbogacającą cały region o pierwszą nowoczesną salę koncertową połączoną ze studiem nagrań. Efekt – jak do tej pory w dwóch salach (głównej, która pomieści ok. 1000 osób oraz kameralnej) Cavatina Hall od grudnia 2021 r., odbyło się już 26 koncertów, które przyciągnęły ponad 17 tys. osób. Do końca tego sezonu, czyli do czerwca 2022 r., liczba imprez kulturalnych w tym kosmicznym obiekcie sięgnie niemal 40. Sukces komercyjny sali, zrealizowanej na tak dużą skalę, w stosunkowo niewielkim mieście pokazuje potencjał nieoczywistych lokalizacji na projekty wielkiego formatu.



- Miasta regionalne w Polsce mają wciąż duży potencjał do rozwoju i zasługują na przemyślane, nowoczesne projekty zmieniające ich oblicze z wykorzystaniem najwyższej jakości architektury, ale i uzupełniające tkankę miejską o brakujące dotąd funkcje. W Grupie Cavatina wychodzimy daleko poza myślenie jedynie przez pryzmat biznesu biurowego. Indywidualnie analizujemy potrzeby społeczności w każdej eksplorowanej przez nas lokalizacji, kierując się naszą rozszerzoną odpowiedzialnością. W rezultacie proponujemy projekty, których realizacja przynosi ogromną satysfakcję. Tak, jak np. wyprzedane koncerty Miuosh i Zespołu Śląsk: Pieśni współczesne w Cavatina Hall - mówi Daniel Draga, wiceprezes zarządu Cavatina Holding.

Zajmująca się organizacją imprez w Cavatina Hall Fundacja Fiducia jest współproducentem płyty Miuosh i Zespołu Śląsk „Live at Cavatina Hall” i szykuje kolejne wydarzenia.



- Pierwszy sezon Cavatina Hall obfituje w emocje i zapewnia ucztę muzyczną dla miłośników różnych brzmień. Ogromnie cieszy świetne przyjęcie przez publiczność zarówno naszego repertuaru jak i samej Sali koncertowej. Kontynuujemy między innymi eventy w ramach cyklu „Nie tylko Chopin” prezentującego finalistów Konkursu Chopinowskiego w zróżnicowanym repertuarze. Przed nami także koncerty artystów takich jak Olafur Arnalds i Marie Samuelsen - mówi Marcin Smolik, Dyrektor naczelny i programowy Cavatina Hall.