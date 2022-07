Wzornictwo prosto z Mediolanu w nowej kolekcji płytek polskiego producenta

Polski producent Opoczno wypuścił na rynek nową kolekcję płytek. Jej autorka inspirowała się trendami obecnymi na targach w Mediolanie.

Szesnaście różnorodnych kolekcji reprezentujących trendy z europejskich targów designu tworzy koncept Opoczno Impressions, najnowszą propozycję polskiego producenta płytek ceramicznych i gresów.

To wzory, które budzą emocje, a zarazem stanowią przepis na niepowtarzalne wnętrza w różnych stylach.

Portfolio nowości otwierają kolekcje bazujące na organicznych rysunkach i fakturach.

Autorką kolekcji jest Marcelina Skupińska, Senior Product Manager Opoczno.

Różnorodność to lejtmotyw konceptu Opoczno Impressions. Całość została stworzona z myślą o zróżnicowanych potrzebach użytkowników. Każda z kolekcji jest inna, każda wywołuje inne skojarzenia. Wzory zostały zaprojektowane tak, by umożliwić stworzenie aranżacji zgodnej z aktualnymi kierunkami designu, w ulubionych stylach osób urządzających wnętrza.

Moodboard inspiracyjny z kolekcją Motti Leaf Opoczno Impressions w stylu botanicznym. Stylizacja Patrycja Rabińska. fot. Yassen Hristov

Wzornictwo kolekcji stanowi zestawienie trendów obecnych na targach w Mediolanie. To organiczne wzory, trendowe beże, terazzo w różnych odsłonach oraz nowe edycje poszukiwanych kamieni. Pomysłów na kreatywne połączenia, które dadzą efekt w postaci wnętrza w wybranym stylu dostarczają także, specjalnie stworzone na tę okazję, inspiracyjne moodboardy z płytkami z premierowych kolekcji, w stylizacji Patrycji Rabińskiej oraz w obiektywie Yassena Hristova.

Najnowszą serię tworzą kolekcje ścienne w formacie 30x60 cm, opracowane z myślą o urządzających również nieduże łazienki. Organiczne wzory i struktury znajdziemy w kolekcjach Motti Leaf, Velez, Parmina, Farisa, Durin. Trendowe beże reprezentują kolekcje Posito, Triana, Wilmi, Sensuella, First Row, Metaliko. Z kolei piękno kamienia w ekspresyjnych grafikach odwzorowują kolekcje Tilian, Meet Me, Silver Wish, Stone Hills oraz Ginevra.

Kompozycja z kolekcją Motti Leaf z konceptu Opoczno Impressions. Stylizacja Patrycja Rabińska. fot. Yassen Hristov

– Myślałam o kolekcjach w taki sposób, by każdy – niezależnie od zawartości portfela i wielkości mieszkania – miał szansę stworzyć dla siebie łazienkę w duchu obecnych trendów, piękną i wyjątkową przez lata – mówi Marcelina Skupińska, Senior Product Manager Opoczno, autorka kolekcji.