Wzornictwo w stylu cocooning

Z dnia na dzień dom stał się całym naszym światem. To on łączy teraz funkcję rodzinnego mikrokosmosu, home office’u i najbezpieczniejszego miejsca na ziemi. A nam, bardziej niż kiedykolwiek, zaczynają doskwierać jego mankamenty i aranżacyjne niedociągnięcia. Wiosna - nawet jeśli widziana tylko zza szyby - to najlepszy moment, aby zmienić domowe wnętrze w przestrzeń, która wprawia nas w doskonały nastrój.

Zakupy online, praca zdalna i oglądanie filmów za pośrednictwem internetowych platform zamiast wyprawy do kina. Coraz więcej aspektów naszego życia przenosimy do domu, w którym budujemy przestrzeń dającą poczucie komfortu i bezpieczeństwa. Cocooning to trend społeczny opisujący zjawisko tworzenia własnego, metaforycznego kokonu, w którym możemy schować się przed światem. Nazywany często świadomym, nowoczesnym domatorstwem, towarzyszy nam dziś bardziej niż kiedykolwiek. Cocooning wpływa też na projektowanie przestrzeni, skłaniając do aranżacji wnętrz funkcjonalnych, ale też przytulnych i wygodnych, dbających o naszą kondycję fizyczną i psychiczną. Jak zatem, w tym trudnym czasie, zadbać nie tylko o swoje physis, ale też psyche podpowiadają eksperci salonu Greston.

Miękkość, wszędzie miękkość

W idok miękkich, miłych w dotyku tkanin sprawia, że każde wnętrze wręcz zaprasza, aby zostać w nim na dłużej, dużo dłużej… Mięsisty welur, chroniącą przed chłodem wełnę czy puszysty plusz kojarzymy jednak najczęściej z kocem lub poduszką. A gdyby tak materiały, które zwykle otulają nas szczelnym kokonem podczas niekończących się serialowych seansów przenieść na inne elementy naszych czterech kątów? W gąszczu wzorniczej awangardy warto pomyśleć o materiałach do złudzenia przypominających tkaniny lub ekskluzywne, jedwabne tapety, ale w nietypowym wydaniu – gotowym pokryć ściany i podłogi, a do tego sprostać wilgotnej atmosferze łazienek i gorącemu klimatowi kuchni. Marzenie o przytulnym salonie kąpielowym, także w wydaniu mini, spełni np. kolekcja płytek Fineart firmy Sant’Agostino w pełni odwzorowująca wygląd i fakturę tkaniny, a do tego wodoodporna i łatwa w utrzymaniu czystości. A jeśli marzy nam się wygodna, buduarowa sypialnia, której nie powstydziłby się sam Wielki Gatsby, postawmy na ceramikę imitującą luksusowe tapety, którą proponuje np. marka REX.

W barwach ziemi

Ożywcze turkusy, mocne oranże i krwiste czerwienie – intensywna paleta barw przywodząca na myśl kwitnący ogród wygląda pięknie, ale w naturze, kiedy nasze oko może odpocząć od ferii barw na k ojąco błękitnej linii horyzontu. W zamkniętych pomieszczeniach taki kolorystyczny miszmasz prędzej jednak przyprawi nas o zawrót głowy niż odpręży. Harmonijną przestrzeń wolną od aranżacyjnych wpadek, która „otuli” nas i zachęci do odpoczynku, stworzymy gdy bazą kompozycji uczynimy nigdy niewychodzące z mody zgaszone biele, ciepłe brązy, kremowe beże czy szarości. Szczególnie jeśli pokryjemy nimi duże powierzchnie, jak ściany czy podłogi, które staną się bazą dla bardziej ekstrawaganckich form mebli i dodatków. – Estetyczną i bardzo funkcjonalną, podstawę aranżacji zbudujemy dzięki wielkoformatowym płytom z kolekcji Ritual od Sant’Agostino. Inspirowane paletą barw stworzoną przez samą matkę naturę, dostępne są w pięciu neutralnych kolorach – od delikatnej kości słoniowej, aż po zdecydowany antracyt. W stworzeniu prywatnej oazy spokoju pomoże również wracające do łask lastryko. W wydaniu marki Iris FMG będzie rodzajem nieszablonowej dekoracji, a dzięki stonowanemu wybarwieniu doda wnętrzu kameralnego charakteru, choć niepozbawionego elegancji – podpowiada Monika Weber, ekspert salonu wyposażeni a wnętrz Greston.