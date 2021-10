Wzornictwo zainspirowane PRL w obiektywie Ernesta Wińczyka

Ernest Wińczyk ponownie stanął za obiektywem sesji z cyklu Dekoma Trends 2021, będącego opowieścią o wnętrzarskiej podróży do przeszłości. Tym razem fokus na estetykę PRL.

Nowoczesny design, osadzony we współczesności, intuicyjnie sięga tu wstecz: tam, gdzie znajduje niewyczerpane źródło inspiracji. Od kilkunastu lat nieprzerwanie rośnie zainteresowanie wnętrzami i wyposażeniem inspirowanym designem z lat 50., 60. i 70. XX wieku. Ta koncentracja na polskim wzornictwie PRL-u i światowych projektach tamtych czasów wyraża się na różne sposoby.

Przede wszystkim powstają elementy wyposażenia wnętrz stylizowane na wówczas zrealizowane projekty, ewentualnie wznawiana jest produkcja najpopularniejszych wzorów. Za przykład niech posłużą marka Vzór z fotelem RM58 i 366 Concept ze słynnym modelem autorstwa Józefa Chierowskiego.

Z drugiej strony wiele osób, jak również inicjatyw biznesowych, z ogromnym sentymentalnym zaangażowaniem, a jednocześnie profesjonalizmem, przywraca świetność sprzętom, meblom i innym elementom wystroju ówczesnych wnętrz. Długo by wymieniać firmy, które m.in. na renowacji się skupiają, wystarczy przywołać Yestersen, Vintage Store czy Meblostan.

Opowieść Dekomy o wnętrzarskiej podróży do przeszłości w poszukiwaniu przytulności i dobrego nastroju to okazja do zabawy wzorami i fakturami materiałów. W tym wydaniu „retro” to może być zarówno dosłowny „meblarski cytat”, jak też detale, np. poszewka poduszki, dywan, zasłony czy grafika, nawiązujące do przeszłości kolorem, wzorem, bądź fakturą.

Tkaniny Rustiq, Breve, Prato i Harmony wystąpiły w trzeciej części fotograficznej opowieści Dekomy o tendencjach w aranżacji wnętrz. Tym razem słowa-klucze opowiadanej przez firmę historii to midcentury modern, vintage oraz retro.

Tkaniny użyte w trzeciej odsłonie sesji zdjęciowej Dekoma Trends 2021 świetnie wpisują się we wnętrza przytulne w swojej różnorodności, przyjazne i bezpieczne. W tych aranżacjach króluje ciepła kolorystyka z przewagą brązów, rudości i oranży, czerwieni, zgaszonych zieleni i niebieskości, oraz całej palety beży. Tekstylia w stylu retro podbijają rynek również ze względu na szeroki wachlarz dostępnych faktur i tekstur. Prym wiodą subtelne melanże, efektowne boucle, a także tkaniny, których design opiera się na pozorowaniu zużycia poprzez imitację miejscowych przetarć.

Za obiektywem stanął ponownie Ernest Wińczyk, fotograf, absolwent wydziału Sztuki Mediów warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych, artysta wizualny, wykładowca na wydziale Wzornictwa ASP. Sesja odbyła się w stylowych wnętrzach warszawskiego Clay.