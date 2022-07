Z Lego zbudujesz własne biuro. Kultowy serial "The Office" doczekał się zestawu klocków

Kultowy amerykański serial "The Office" doczekał się własnego zestawu klocków Lego. Zaprojektował go duet mąż i żona: Laura i Chris Perron, którzy pracowali niczym Jima Halpert i Pam Beesly w Dunder Mifflin Paper Company.

To prawdziwa gratka dla miłośników serialu „The Office”.

Lego uhonorowała kultowy serial zestawem klocków.

Zestaw zawiera replikę biura serialowej firmy papierniczej Dunder Mifflin oraz głównych bohaterów produkcji: Michaela Scotta, Jima Halperta, Pam Beesly i Dwighta Schrute’a.

Nowość od Lego jest dostępna w przedsprzedaży od 15 lipca. W sprzedaży od 1 października br.

Nowy zestaw Lego Ideas pozwala przeżyć na nowo zabawne i wzruszające sceny z nagrodzonej Emmy amerykańskiej wersji seriali "The Office". Za sprawą klocków Lego znajdziemy się w Dunder Mifflin Paper Company w Scranton, w tym biurze "najlepszego szefa świata" Michaela Scotta. Do tego wszystkiego jest 15 minifigurek głównych bohaterów serialu oraz niezliczone akcesoria, które przypomną o tym, co się wydarzyło w kultowym serialu.

Jest zabawny, bliski i podnoszący na duchu. Przez lata słyszałem od tysięcy fanów, że w trudnych chwilach będą go oglądać, aby poczuć się lepiej. W sumie pracowałem nad tym projektem prawie siedem lat. Użyłem zdjęć zza kulis, ustawiłem plany i ponownie obejrzałem cały serial jako odniesienie do moich projektów. Fajnie było odtwarzać klasyczne momenty z serialu z przestrzeni tylu lat - opowiada Jaijai Lewis, specjalista ds. marketingu, Lego Ideas.

Projektanci Lego Ideas i zarazem duet mąż i żona: Laura i Chris Perron pracowali nad projektem jak Jim i Pam.

Zestaw zawiera replikę biura serialowej firmy papierniczej Dunder Mifflin oraz głównych bohaterów produkcji: Michaela Scotta, Jima Halperta, Pam Beesly i Dwighta Schrute’a, fot. Lego

Jaijai wykonał świetną robotę, dopracowując zakres i skalę modelu, a my stworzyliśmy ostateczny układ i strukturę, aby uchwycić jak najwięcej kultowych pokoi, z miejscem na 15 minifigurek (i kota). To było wyjątkowe móc współprojektować ten zestaw z moją żoną Laurą. Czuliśmy, że możemy wykorzystać dynamikę Jima i Pam. Nie chcieliśmy ograniczać się do odniesień, więc mamy dodatkowe naklejki i akcesoria, które pozwolą odtworzyć twoje ulubione chwile - opowiada Chris Perron, projektant modeli Lego.

Za sprawą klocków Lego znajdziemy się w Dunder Mifflin Paper Company w Scranton, w tym biurze

Ten projekt pozwolił mi połączyć trzy rzeczy, które kocham: mojego męża Chrisa, serial "The Office" i klocki Lego. Jestem naprawdę zadowolona z tego, jak wyszło lada recepcyjna – jej krzywa jest bardzo kultowa i chcieliśmy, żeby była w sam raz! – dodała Laura Perron, projektantka modeli Lego.

Zestaw Lego "Office" będzie dostępny wyłącznie na stronie Walmart w Stanach Zjednoczonych (na stronie lego. com na arenie międzynarodowej), jest dostępny w przedsprzedaży od 15 lipca, zaś w sprzedaży od 1 października.