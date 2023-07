Z Metropolitana do The Warsaw Hub. Tak pracują specjaliści z TMF Group

Po blisko 20 latach pracy w budynku warszawskiego Metropolitana, firma TMF Group przeniosła się do kompleksu biurowego The Warsaw HUB przy Rondzie Daszyńskiego w Warszawie. Zajrzeliśmy do wnętrz nowej siedziby.

TMF Group, globalna firma świadcząca usługi biznesowe dla firm działających lokalnie i międzynarodowo zdecydowała się na zmianę biura w Warszawie.

Oficjalna przeprowadzka do nowej powierzchni miała miejsce 3 lipca.

Na dwóch piętrach biurowca The Warsaw HUB pracują specjaliści z zakresu kadr i płac, księgowości i podatków, rynków kapitałowych, sekretariatu korporacyjnego. W związku z wprowadzeniem modelu pracy hybrydowej, nowe biuro jest mniejsze od poprzedniego. Łącznie przygotowano 165 stanowisk pracy, a powierzchnia nowego biura to 1500 mkw. Za projekt biura TMF Polska odpowiadała pracownia Tetris.

The Warsaw HUB to wielokrotnie nagradzany w międzynarodowych konkursach kompleks położony przy rondzie Daszyńskiego w Warszawie. Składa się z trzech budynków: 86-metrowego obiektu hotelowego oraz dwóch 130-metrowych wież biurowych połączonych wspólnym, pięciokondygnacyjnym podium.

Nowoczesna architektura obiektu to dzieło renomowanej pracowni AMC Andrzeja Chołdzyńskiego, projektanta m.in. Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Ponadto biurowiec posiada liczne certyfikaty. Według International WELL Building Institute™ (IWBI) biura, powierzchnie handlowe i hotele kompleksu The Warsaw HUB należą do najbezpieczniejszych na świecie, i posiadają certyfikat WELL Health-Safety Rating. Ekologiczność budynku i przyjazność środowisku potwierdza certyfikat BREEAM na poziomie Excellent. Kompleks posiada także certyfikat „Obiekt bez barier”, potwierdzający pełną dostępność architektoniczną i przyjazność dla wszystkich użytkowników budynków, m.in. dla osób z niepełnosprawnością, rodziców z dziećmi, osób starszych lub z czasową niepełnosprawnością.