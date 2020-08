Zabawa pop-artem w projekcie gdyńskiej restauracji

Głównym założeniem w projekcie pracowni Sikora Wnętrza była zabawa sztuką. Inspiracje stanowiły nawiązania do amerykańskiego Pop-artu, kompozycje z dzieła Alexandra Liebermana, mozaiki z Central Parku oraz obrazy Ewy Koniecznej - Pilachowskiej i Andrzeja Koniecznego. Całość aranżacji należało również wyeksponować za pomocą adekwatnego oświetlenia.

REKLAMA

POP in - Diner & Bar to nowe miejsce w centrum Gdyni, gdzie serwuje się klasyczną kuchnię amerykańską. Wnętrze restauracji zostało zaprojektowane przez pracownię Sikora Wnętrza, a w środku spotkać można niezwykłe połączenie sztuki i kulinarnej przestrzeni. Całość wnętrza została wyeksponowana za pomocą oświetlenia od marki AQForm.

Przygoda architektów z kreowaniem tego miejsca była, jak mówią - niezwykła. Początkowo musieli usunąć młotkiem, piłą i dynamitem zastane wnętrza pijalni piwa oraz pozbyć się wyposażenia drewnianych podestów, kolumn, baru i kasetonów. To, co odsłonili, wprawiło ich w nie lada zachwyt, a były to stare piękne cegły i poszarpane znakiem czasu ściany. Decyzja zapadła automatycznie – taka aranżacja musiała zostać i stanowić bazę w projekcie. Oryginalność wnętrza pokreślono delikatnością i ekspresją artystycznego gestu.

Głównym założeniem w projekcie była zabawa sztuką. Inspiracje stanowiły nawiązania do amerykańskiego Pop-artu, kompozycje z dzieła Alexandra Liebermana, mozaiki z Central Parku oraz obrazy Ewy Koniecznej - Pilachowskiej i Andrzeja Koniecznego.

– Przestrzeń kreuje dowcip i zabawa konwencją typowego stylu industrialnego. Zbudowana z 24.000 klocków ściana, inspirowana dziełami tworzonymi w przestrzeni publicznej i wklejkami do murów, stała się jednym z głównych elementów kojarzonych z POP-inem. Grafikę opracował Jacek Wielebski - znany grafik i współtwórca Traffic Design. Taki projekt wymagał zastosowania oświetlenia, które wyeksponowałoby wnętrze i podkreśliło jego walory. Wybraliśmy szynoprzewody od marki AQForm, model PET next LED track, który idealnie sprawdził się w wyeksponowaniu zaprojektowanej sztuki.” – mówi Jan Sikora z pracowni Sikora Wnętrza.

Specjalnie dobrane i różnorodne oświetlenie wybrane przez architektów miało na celu zwracanie uwagi na industrialny charakter wnętrza, jednocześnie stanowiąc ciekawe tło do spotkań towarzyskich.

Urządzenie takiej przestrzeni wymaga uważnego dobierania detali, aby wnętrze było unikatowe, ale nie przesadzone. Architekci wybrali do aranżacji fotele w stylu pop-artu i skórzaną kanapę, która najlepiej wpasowała się w surowe, ceglane ściany.