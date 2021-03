Zabytkowa willa w Meksyku zaadaptowana na hotel z barem. Zobacz zdjęcia!

Położona w historycznym centrum La Paz w Meksyku willa została zaadaptowana na hotel Baja Club, który zostanie otwarty na wiosnę 2021 roku. Za projekt wnętrz odpowiadają architekci z Grupo Habita - Carlos Couturier i Moisés Micha.

W swoim czternastym projekcie Carlos Couturier i Moisés Micha (duet stojący za Grupo Habita) nie musieli patrzeć dalej niż na własne wybrzeże, aby czerpać inspiracje żeglarskie z legendarnego Morza Cortés. Pierwotnie zbudowana w 1910 roku, klasyczna hacjenda, niegdyś znana jako Casa Antigua i należąca do lokalnej rodziny Cornejo, była znanym miejscem zbierania ostryg z perłami. Płynnie łącząc stare z nowym architekci wydobyli to, co najpiękniejsze nie tylko w samym budynku, ale też jego otoczeniu. Niska zabudowa pierwotnego domu oraz otwarte tarasy z widokiem na zatokę La Paz zapewniają niesamowite wrażenia wizualne. Subtelne konotacje żeglarskie, takie jak poziome usprawnienie nowego budynku i wykorzystanie widocznych elementów drewnianych w całym projekcie, wpływają na morski kontekst hotelu.

Nad nową wizją budynku współpracowały firmy architektoniczne i projektowe Max von Werz Arquitectos i Jaune Architecture. To one nadały staremu budynkowi w stylu misyjnym charakter nowoczesnego hotelu. Jednak z pełnym poszanowaniem dla tradycji oraz biokultury. Biorąc pod uwagę bogatą tradycję kolorów, faktur i rzemiosła Meksyku, przestrzenie są definiowane tymi samymi zielonymi i czerwonymi odcieniami, które są wspólne dla meksykańskiej ceramiki, starych metali, drewna oraz tkanin. Ukłonem w stronę historycznego pochodzenia willi są masywne podwójne drzwi główne z oryginalnymi żelaznymi okuciami, zachowane wysokie okna (także z oryginalnymi okuciami), odsłonięte drewniane belki sufitów, wyłożone kafelkami łazienki i przykuwające wzork, czerwone podłogi z lastryko.

Na zewnątrz surowa sztukateria elewacji podkreśla charakter willi, a nowy budynek w kształcie litery L z 32 pokojami hotelowymi, otacza centralny dziedziniec, tworząc enklawy spokojnych patio . Z centralnego dziedzińca goście poczują się otoczeni intymnym charakterem nieruchomości, podczas korzystania z prywatnego SPA hotelu. Restauracji skupiona wokół regionalnych smaków.

Współpracując z lokalnymi rzemieślnikami, Grupo Habita zwróciła szczególną uwagę na poszanowanie otaczającego środowiska poprzez wdrożenie projektu bioklimatycznego. Przywrócono oryginalną pergolę - stanowiącą integralną część ochrony rodzimej roślinności. Zewnętrzna kuchnia zachęca gości do dalszej interakcji z plenerową i rozległą zielenią. Podobnie jak w przypadku poprzednich projektów, zaangażowanie duetu we wprowadzanie lokalnego doświadczenia w każdy aspekt hotelu wynika z holistycznej współpracy mieszkańcami regionu. „Za każdym razem, gdy budujemy hotel, korzystamy z lokalnego zespołu - otoczenie i lokalne tradycje są sercem naszych projektów” - mówi Carlos Couturier. „Chodzi o to, aby goście poczuli się mile widziani przez gospodarzy Club Baja ”.

Hotel oferuje 32 pokoje i apartamenty, basen i spa, restaurację i bar na dachu. W końcu nie byłby to projekt Grupo Habita, gdyby nie miał najmodniejszego lokalu w mieście.

Region La Paz

Położony przy nadmorskiej promenadzie w historycznym centrum La Paz w Baja California, hotel Baja Club znajduje się rzut kamieniem od okolicznych restauracji, barów, parków i sztuki publicznej meksykańskich i międzynarodowych artystów. To idealne miejsce dla ekoturystyki, oferuje mnóstwo atrakcji, od jazdy na rowerze i trekkingu po spokojne spacery po Malecón. La Paz przez wieki było znane jako jedno z najważniejszych na świecie ośrodków łowienia pereł, co zostało udokumentowane w powieści Johna Steinbecka The Pearl, i szczyci się tak bogatą bioróżnorodnością. Jacques Cousteau nazwał je „akwarium świata”.