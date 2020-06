Zabytkowe maszyny wracają do Fabryki Norblina

50 historycznych maszyn, w tym 42 wpisane do rejestru zabytków z sukcesem przeszły niezwykle wymagające główne prace konserwatorsko restauratorskie przeprowadzone przez firmę Monument Service. Teraz maszyny stanowiące ciąg technologiczny Walcowni Metali Warszawa powrócą do Fabryki Norblina, gdzie będzie można je podziwiać w jednej z czterech ścieżek zwiedzania w Muzeum Fabryki Norblina, które powstaje w zabytkowym kompleksie.

Do Fabryki Norblina powróciła zabytkowa prasa hydrauliczna 1000 T. Ze względu na rozmiar maszyny i ciężar, jej transport na docelowe miejsce musiał odbyć się jeszcze przed rozpoczęciem prac nad konstrukcją powstającego budynku. Prasa została zabezpieczona zarówno przed uszkodzeniami mechanicznymi, jak i warunkami atmosferycznymi, co pozwoli na kontynuację prac budowalnych. Nadzór na całym procesem prowadzi firma Monument Service.

Kolekcja ciągów technologicznych dawnej Walcowni Metali Warszawa należy do najciekawszych zabytków tego typu. Prawidłowe przeprowadzenie prac konserwatorskich, a także montaż wymagały ogromnej pracy badawczej i zaangażowania ponieważ konieczne było zrozumienie budowy i działania tych dawno nieużywanych maszyn i urządzeń, które często pozbawione były jakiejkolwiek dokumentacji. Wiele wysiłku zostało włożone także w zachowanie śladów wtórnych usprawnień, przeróbek, ale i uszkodzeń oraz braków, świadczących o tym, że Fabryka Norblina to organizm żywy i zmienny. Tego typu konserwacja jest szczególnie wymagająca, nie ma bowiem możliwości uzyskania pełnej kontroli nad zmianami zachodzącymi w metalu dlatego każda czynność musi zostać wykonana ręcznie i z największą precyzją.

- Konserwacja Maszyn i Urządzeń dawnej fabryki Norblina to jedno z najbardziej wymagających zadań, z jakimi miała do czynienia nasza firma, jaki i ja osobiście. W ostatnich dwóch latach dwójka naszych badaczy poświęciła temu zadaniu każdą minutę swojego życia zawodowego, wsparta, gdy zaszła taka potrzeba, przez zespoły eksperckie w zakresie konserwacji, inżynierii i historii. Jesteśmy ogromnie zadowoleni z faktu, że udało nam się, wspólnie z inwestorem i nadzorem, wypracować podejście konserwatorskie polegające na zachowaniu zabytków wraz z całym bagażem ich historii. Dzięki ogromnej pracy włożonej przez nas w działania konserwatorskie w ostatnich dwóch latach, zmierzamy do efektu, w którym widz zobaczy maszynę w takiej formie, jakby obsługujący ją robotnik dopiero co zszedł z linii produkcyjnej – mówi Michał Bogusławski z firmy Monument Service.

Wyzwanie stanowił też sam transport maszyny, która przewożona była w dwóch częściach ważących po 16 i 12 ton oraz dwiema pompami ważącymi po 10 ton każda. Operacja transportu prasy do Fabryki Norblina trwała łącznie kilkanaście godzin.