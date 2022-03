Zachwycający bursztynowy design do zobaczenia w Gdańsku

Ponad 200 autorskiej, często niekonwencyjnej biżuterii oraz przedmiotów użytkowych zobaczymy na Międzynarodowych Targach Bursztynu i Biżuterii Amberif Spring 2022.

Bursztynowy design można oglądać w dwóch odsłonach wystaw czasowych z okazji otwarcia Międzynarodowych Targów Bursztynu i Biżuterii Amberif Spring 2022.

Trend Book 2022 i Osiem ósmych, czyli dwie opowieści o teraźniejszości i przyszłości bursztynu przygotował prof. Sławomir Fijałkowski z Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku.

Na obu wystawach znajduje się razem ponad 200 autorskiej, często niekonwencyjnej biżuterii oraz przedmiotów użytkowych.

Oprócz działalności dydaktycznej Sławomir Fijałkowski znany jest z wielu aktywności promujących współczesne wzornictwo – jako autor publikacji Trend Book, kurator Międzynarodowych Targów Bursztynu i Biżuterii Amberif w Gdańsku, juror i konsultant artystyczny Międzynarodowego Konkursu Sztuki Złotniczej w Legnicy, pomysłodawca ważnych wystaw, autor tekstów, inspirator działań, w których centrum pozostaje bałtycki bursztyn, ale także projektant współpracujący z wiodącymi firmami jubilerskimi.

Trend Book po raz dwunasty

Wystawa czasowa prezentuje ponad 70 obiektów złotniczych wykonanych z zastosowaniem bałtyckiego bursztynu w ramach 12. odsłony projektu Trend Book. Celem autorskiego projektu prof. Sławomira Fijałkowskiego, wpieranego przez projektantów z całego świata, jest implementacja aktualnych trendów stylistycznych w projektowaniu biżuterii.

– Trend Book to dwanaście lat nieprzerwanych analiz, których efektem jest seria publikacji. To również kompleksowa dokumentacja przemian technologicznych, stylistycznych i marketingowych bursztynnictwa, czyli ważnego wyróżnika endemicznie gdańskiej kultury materialnej. Konstruując brief projektowy na rok 2022 wyodrębniliśmy makrotrendy stylistyczne, które – naszym zdaniem – najbardziej zauważalnie określać będą kierunek ewolucji wzornictwa, także dla projektowania kolekcji biżuterii z zastosowaniem bursztynu w przyszłych latach. – mówi prof. Sławomir Fijałkowski z Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku.

Artyści wyodrębnili pięć głównych kategorii projektowych, które będzie można zobaczyć nieodpłatnie od 23 marca 2022 roku na poziomie „0” w nowym Muzeum Bursztynu.

squircle > dokładnie w połowie drogi pomiędzy kwadratem (square) a okręgiem (circle);

wabi sabi > inspirowana dalekowschodnią filozofią celebracja doskonałej niedoskonałości;

drop > najbardziej wyrafinowany i ponadczasowy kształt bursztynowego szlifu;

VR > projekty przygotowane w środowisku wirtualnej rzeczywistości, przeniesione do programów pro CAD / CAM;

xenofauna > monsterologiczny ogród postaci gaming’owych, fantastycznych i całkowicie zmyślonych.

Wystawa Trend Book 2022 jest jednym z wydarzeń programowych Międzynarodowych Targów Bursztynu i Biżuterii Amberif Spring 2022.

Trend Book powstał przy współpracy z Urzędem Miejskim w Gdańsku oraz Krajową Izbą Gospodarczą Bursztynu.

Osiem ósmych. Crash-test z prawdziwie eksperymentalnym designem

Osiem Ósmych to pierwsza w Trójmieście retrospektywna, indywidualna wystawa autorskiej biżuterii Sławomira Fijałkowskiego – obejmująca okres 1997-2022. Autor jest profesorem sztuk plastycznych – obecnie związanym z Akademią Sztuk Pięknych w Gdańsku gdzie na Wydziale Architektury i Wzornictwa prowadzi Pracownię Designu Eksperymentalnego, obejmującą również projektowanie biżuterii. Na wystawie w Muzeum Bursztynu prezentowanych jest ponad 120 prac.

Usystematyzowana w cykle tematyczne ekspozycja ukazuje w większości obiekty złotnicze, w zdecydowanej większości z zastosowaniem bałtyckiego bursztynu. Znajdują się wśród nich zarówno prace o jednoznacznie artystycznym / unikatowym / narracyjnym charakterze, jak również eksperymentalny design, modele prototypowe i limitowane kolekcje produktów zrealizowanych przez autorskie studio projektowe Tetrahedron.

Wystawa dostępna będzie od 23 marca do 30 września 2022 r. w sali czasowej Muzeum Bursztynu w Gdańsku. Wstęp jest odpłatny, w ramach wstępu na wystawę stałą.