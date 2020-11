Zaczytane Ławki zachęcają przechodniów do odpoczynku i czytania

Tylko w tym roku wystawy Zaczytanych Ławek odwiedziły różne miasta. Zbiór artystycznych mebli w kształcie otwartych książek pojawił się w takich centrach handlowych jak: Karolinka w Opolu, Atrium Targówek w Warszawie, Galeria Kazimierz w Krakowie czy Forum Gdańsk.

Podczas pandemii komunikacja w branży centrów handlowych wciąż musi być ostrożna, działania przemyślane i odporne na kryzys, jednocześnie jednak trzeba działać możliwie najbliżej wytęsknionej normalności. Jak to zrobić?

Jedno z rozwiązań proponuje Fundacja Zaczytani.org, która zajmuje się promocją zaangażowanego czytelnictwa, edukacją społeczną i zwiększaniem dostępu do literatury. Wystawa Zaczytanych Ławek, bo o niej mowa, to zbiór artystycznych mebli w kształcie otwartych książek. Są to meble zdecydowanie nietypowe, lecz w pełni funkcjonalne – na każdej Zaczytanej Ławce można usiąść i odpocząć lub… poczytać.

– Głównym celem ekspozycji Zaczytanych Ławek jest promocja czytelnictwa i komunikacja działań wspierających czytelnictwo prowadzonych przez danego partnera naszej fundacji. W ten sposób przypominamy odwiedzającym o mocy działań prospołecznych. Zaczytane Ławki są namacalnym symbolem zaangażowania partnera na rzecz lokalnej społeczności – mówi Michał Stępień, CMO Fundacji Zaczytani.org.

Zaczytane Ławki łączą czytelnictwo ze sztuką. Każdy eksponat to zupełnie inny projekt będący artystycznym wyrazem danego twórcy. Poprzez metaforę zachęcają one do refleksji lub rozbawiają. Są wśród nich bajkowe ławki stworzone z myślą o dzieciach, a także takie z głębszym przesłaniem dla dorosłych. Przy każdej z nich znajduje się kod QR, który umożliwia pobranie bezpłatnego audiobooka.

– Nie jest to projekt wymyślony na potrzeby trudnego czasu epidemii. Zaczytane wystawy od kilku lat odwiedzają ulice polskich miast, galerie handlowe, tereny festiwali kulturalnych. Zauważyliśmy jednak, że ta forma zaangażowania w działania na rzecz lokalnej społeczności cieszy się dużym zainteresowaniem w okresie epidemii. Obudziła się w nas – ludziach – silna potrzeba pomagania, a wspieranie literaturą jest jednym z celów statutowych Fundacji Zaczytani.org. Otwieramy Zaczytane Biblioteki w szpitalach i placówkach pomocowych, aby wspierać literaturą dzieci i dorosłych w osamotnieniu, trudnej sytuacji życiowej czy mierzeniu się z własnymi lękami. To i inne działania możemy realizować między innymi dzięki stawianiu wystaw Zaczytanych Ławek – mówi Michał Stępień.

Fundacja Zaczytani.org wskazuje, że wystawa jest „wirusoodporna” – bezpieczna i bezkontaktowa, nie wymaga interakcji, można ją zorganizować niezależnie od aktualnych obostrzeń związanych z epidemią. Zaczytane Ławki można oglądać i „przeżywać” w pojedynkę. Dodatkowo artystyczne projekty skłaniają do refleksji i zachęcają przechodniów do chwili zadumy, która w tym trudnym czasie może być twórcza.

Tylko w tym roku wystawy Zaczytanych Ławek zostały zorganizowane w takich centrach handlowych jak: Karolinka w Opolu, Atrium Targówek w Warszawie, Galeria Kazimierz w Krakowie czy Forum Gdańsk. Wystawom towarzyszyły dodatkowe aktywności, m.in. zbiórka książek na rzecz szpitali.