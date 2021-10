Zaglądamy do AC Hotel by Marriott Kraków. Kojące wnętrza powstały w pracowni Tremend

Dynamiczna, trójwymiarowa, antracytowa bryła AC Hotel by Marriott Kraków, za której architekturę odpowiadało biuro B2 Studio, stoi w kontraście do prostych, jasnych wnętrz zaprojektowanych przez pracownię Tremend. Zajrzeliśmy do środka!

Już od połowy sierpnia odwiedzający Kraków mogą skorzystać z uroków hotelu AC Hotel by Marriott Krakow zlokalizowanego przy Krakowskich Błoniach.

Obiekt znajduje się również w stosunkowo niewielkiej odległości od Wawelu i rynku starego Miasta w Krakowie, co sprawia iż może być idealnym miejscem na rodzinne wakacje czy weekendowy wypad.

Wnętrza AC Hotel by Marriott Krakow to kwintesencja klasycznego amerykańskiego stylu. Jak mówią architekci pracowni Tremend - Ideą projektu była ponadczasowość i prostota.

- Zależało nam na stworzeniu wnętrz, w których przyjemnie będzie przebywać i wypoczywać. Chcieliśmy, by były eleganckie, luksusowe, ale również przytulnie domowe. Sami nie lubimy bezosobowych zimnych pokoi hotelowych. Projektując wnętrza hotelu AC Hotel by Marriott w Krakowie, zależało nam, by odwiedzający goście czuli się swobodnie i mieli miłe wspomnienia z pobytu, również te wizualne - mówi Klaudyna Czechowska, architekt Tremend, kierownik projektu.

Architekci postawili na naturalne kolory ziemi, brązy, beże, przeplatane delikatnymi złotymi akcentami, zestawiając je ze szlachetnymi szarościami i drewnem. Dzięki czemu pomimo monumentalności całego założenia, nie odczuwa się przytłoczenia, a wnętrza są przytulne. Wysokiej jakości tkaniny zasłon i sof potęgują to wrażenie. Niewątpliwą wisienką na torcie są tutaj detale i dodatki. Hotel w kolorach ziemi, miał być ukłonem w stronę natury, która otacza go z wszech stron. Zieleń "zaproszono" również do wnętrz w postaci roślin doniczkowych, jak i zielonych ścian oraz drzewek oliwnych. Marka Marriott olbrzymi nacisk kładzie na wprowadzanie do projektów sztuki, a tej w krakowskim hotelu jest na prawdę sporo. Poza malowanymi na zamówienie obrazami w pokojach, na każdym kroku natrafiamy na obrazy czy murale. Specjalnie wygospodarowane miejsca na piękne "naturalne" rzeźby z konarów, wkomponowane niekiedy w ścianę, stanowią mini galerię ciesząc oko odwiedzających.

Od pierwszego wejrzenia

Widząc jak ważne jest pierwsze wrażenie architekci postarali się, by już od wejścia było ono oszołamiające. Od progu czeka na gości prawdziwa designerska perełka - sofy Vis-a-vis od Moroso projektu Patricii Urquioli, na których można swobodnie usiąść z każdej ze stron. Pomiędzy nimi nad złotym stolikiem została zaprojektowana niesamowita instalacja świetlna sięgająca 2 piętra hotelu, przywodząca na myśl spadające z drzew złote i srebrne liście.

Recepcja jest klasyczną bryłą z ozdobnymi ryflowaniami, które powtarzają się jako stały dekor całego obiektu. Wyłożona okładziną w kolorze jasnego drewna zaprasza gości sugerując, że spędzą tu miło czas. Czarne konstrukcje lamp nadają tej części charakteru.