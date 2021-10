Zaglądamy do atelier Mariusza Przybylskiego

Kolejowa 47b to adres, który powinien znać każdy fan polskiej mody. Mariusz Przybylski – przedstawiciel czołówki projektantów w Polsce – stworzył tu swoją przestrzeń do pracy. Miało być eklektycznie, ale też prosto, bez przytłaczających akcentów. W urealnieniu tej wizji pomogła marka Westwing, która wsparła projektanta koncepcją aranżacyjną przygotowaną przez zespół stylistów, jak również zapleczem produktowym.

- Wybrałem tę przestrzeń z dwóch powodów: przede wszystkim, aby być blisko moich klientów i aby wszystkie etapy mojej pracy były w jednym miejscu. Bardzo zależało mi, aby pracownia była w neutralnych barwach. Mocniejsze akcenty kolorystyczne pojawiają się w detalach, takich jak tekstylia – Mariusz Przybylski.

Traktując to założenie jako punkt wyjścia do dalszych planów, przestrzeń pracowni została podzielona na trzy obszary. W pierwszym z nich znajdują się biurka Mariusza i jego współpracowników, które służą do tworzenia wstępnych rysunków i codziennej pracy przy komputerze. Znalazło się tu także miejsce na przechowywanie w postaci dużej, drewnianej komody Louis. Drugi to przestrzeń skupiona wokół wygodnej, musztardowej sofy Moby, która pozwala na dokładne przyjrzenie się projektom w ruchu, na modelach. Trzeci obszar pracowni dedykowany jest pracy zespołowej – znalazł się tam duży, drewniany stół – antyk upolowany przez Mariusza. Uzupełniają go welurowe krzesła Tess w odcieniach szarości.

Pracownia Mariusza Przybylskiego połączona jest z showroomem – miejscem, które może odwiedzić każdy, kto chce zetknąć się z jego projektami:

Showroom także odzwierciedla DNA marki – z tego powodu połączyliśmy tu skrajne elementy. Jest dużo terazzo, złote akcenty w postaci lamp, a do tego ciężkie, czarne konstrukcje w roli wieszaków i wygodne, welurowe fotele. To wszystko dla mnie składa się w spójną, ale wciąż eklektyczną koncepcję – Mariusz Przybylski.