Zaglądamy do biur w Warsaw Unit. Za projektami Massive Design

Massive Design stoją za projektami kilku biur w warszawskim biurowcu Warsaw Unit zrealizowanym przez Ghelamco. Zajrzeliśmy do wnętrz czterech z nich!

Warsaw Unit, którego budowa zakończyła się w 2021 roku to jeden z najwyższych budynków w Warszawie, a także jeden z najbardziej zaawansowanych technologicznie wieżowców w Polsce. Zaprojektowany przez Polsko-Belgijską Pracownię Architektury Projekt gmach wznosi się na wysokość 202 metrów (wysokość całkowita) i oferuje 57 tys. mkw. nowoczesnej powierzchni biurowej na 45 piętrach.

Warsaw Unit, fot. mat. prasowe Ghelamco

We wnętrzach budynku swoje biura mają liczne renomowane firmy, a największym najemcą zajmującym 13 pięter (20 tys. mkw. powierzchni biurowej) jest firma ubezpieczeniowa Warta. Projekt jej biura powstał jako rezultat współpracy pracowni In Design (projekt koncepcyjny) i Massive Design (projekt wykonawczy).

Pracownia Massive Design jest także autorem innych przestrzeni biurowych urządzonych w Warsaw Unit. Oto one!

Biuro MCI

Biuro MCI w wieżowcu Warsaw Unit nie jest pierwszą współpracą marki z Massive Design. Wcześniej projektanci stworzyli również siedzibę firmy w biurowcu Warsaw Spire. Biuro w Warsaw Unit to butikowa, kameralna przestrzeń na 29 piętrze budynku.

Biuro MCI w budynku Warsaw Unit, proj. Massive Design, fot Szymon Polański

Ok. 320 mkw. wypełnione są klasyczną stylistyką nawiązującą do amerykańskiej architektury wnętrz lat 60. XX wieku. Znajdziemy tutaj prawdziwe perełki designu: ikoniczne meble i lampy projektu Toma Dixona. Szlachetności wystrojowi wnętrz dodają ceramiczne płyty firmy Florim imitujące naturalne marmury.

Biuro zaprojektowane zostało w układzie gabinetowym. Architekci nie zapomnieli jednak o akustyce. Odpowiednią ochronę przed hałasem zapewniono sięgając po panele filcowe Muraspec uformowane w geometryczne wzory.

Biuro Moderna

Siedziba Moderny w Warsaw Unit to największe biuro biotechnologicznej spółki poza Stanami Zjednoczonymi. Biuro charakteryzuje nie tylko ponadczasowa elegancja, ale też starannie zaprojektowana warstwa funkcjonalna.

Biuro Moderny w budynku Warsaw Unit, proj. Massive Design, fot Szymon Polański

Wyjątkowość biura Moderny jest widoczna od samego wejścia i nie chodzi tu tylko o klasycznie eleganckie wejście dla gości, ale o wszystkie wejścia dla użytkowników nowego biura. Całość projektu spina wewnętrzna klatka schodowa, ze specjalnie zaprojektowanym wertykalnym ogrodem przez trzy łączone kondygnacje. Połączone zostały przestrzenie socjalne i integracyjne biura, w tym zlokalizowana na środkowym piętrze, mogąca pomieścić niemal 200 osób, wielofunkcyjna przestrzeń „Town Hall”.

Całość wystroju wnętrz została wypracowana podczas warsztatów projektowych, gdzie największy nacisk położono na dobór naturalnej, ciepłej kolorystyki, uzupełnionej o odpowiednie rozplanowanie żywej zieleni. Oprócz ogrodu wertykalnego, na powierzchni możemy spotkać starannie zaplanowane i zrealizowane aranżacje zieleni wolnostojącej, jak i zabudowanej w ramach specjalnych regałów, ale też w postaci kilku zielonych ścian – wszystko, aby poprawić jakość powietrza i samopoczucie personelu.

Biuro The Heart

Nowoczesna i funkcjonalna przestrzeń, ergonomiczne i przytulne wnętrza, geometryczne formy, mocny kolor, a do tego spektakularne widoki na rondo Daszyńskiego i okoliczne biurowce. Tak wygląda nowe biuro The Heart na 29. piętrze Warsaw Unit.

Biuro The Heart w biurowcu Warsaw Unit, proj. Massive Design, fot. mat. prasowe

Duże strefy eventowe, z której znana była poprzednia lokalizacja, ustąpiły miejsca w pełni przemyślanej aranżacji współczesnego, hybrydowego modelu pracy. W nowym biurze The Heart nie ma przypadków, tu nawet strefa wejścia ma pełnić rolę nie tylko recepcji, ale też dawać poczucie swobody i komfortu zarówno dla pracowników jak i gości.

Jest to również miejsce, gdzie wszystko się zaczyna, gdzie Serce pompuje życie do krwiobiegu biura i rozprowadza je za pomocą czerwonego akcentu instalacyjnego w przestrzeni technicznej sufitu. Centralnie zlokalizowana, otwarta po godzinach, strefa wielofunkcyjna, w której krwiobieg się domyka, jest również zapleczem socjalnym i eventowym „heartcore team”. Tu mamy też gwarancję niezapomnianych widoków na rondo Daszyńskiego i okoliczne biurowce.

Biuro firmy ubezpieczeniowej z Nowego Jorku

Architekci z Massive Design zaprojektowali także popandemiczne wnętrza biura anonimowej firmy z branży ubezpieczeniowej. Nowa siedziba firmy zajęła całe piętro Warsaw Unit.

Biuro firmy ubezpieczeniowej z Nowego Jorku w budynku Warsaw Unit, proj. Massive Design, fot. mat. prasowe

Sercem biura został Social Hub, który jest multifunkcyjną przestrzenią, gdzie przenikają się obszary recepcji, zewnętrznych sal konferencyjnych, miejsc nieformalnych spotkań czy dużej kantyny. Przestrzeń ta może również pełnić rolę spotkań tzw.” town hall”, w których uczestniczyć mogą wszyscy pracownicy lub goście zewnętrzni. Ułatwia w to bezpośrednie połączenie z lobby windowym a także odseparowanie od wewnętrznej części biura.

Biuro zostało zaprojektowane tak aby wszystkie jego strefy się przenikały i dawały pracownikom możliwość wyboru sposobu pracy. Oprócz klasycznych stanowisk znajdują się tam też otwarte strefy pracy wspólnej, różnej wielkości salki konferencyjne, biblioteka, pełniąca również funkcję miejsca pracy cichej, a także „nooksy”, w których istnieje możliwość przeprowadzenia rozmowy telefonicznej lub krótkiej burzy mózgów wewnątrz zespołów.

Stylistycznie biuro nawiązuje do epoki lat 50-60tych, w której wiodącą rolę, zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych, odgrywał nurt Mid-Century modern. Było to też luźne odwołanie do czasów, w których powstała, dzisiaj główna siedziba firmy w Nowym Yorku. Nawiązania te są widoczne zwłaszcza w zastosowaniu charakterystycznych dla tego okresu, naświetli sal konferencyjnych występujących w strefie Social Hub tzw. „clerestory windows”. Meble recepcyjne, także odnoszą się do tej stylistyki.