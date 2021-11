Zaglądamy do biura Echo Investment w Browarach Warszawskich. We wnętrzach – Incepcja

Inspiracje filmem "Incepcja" Christophera Nolana, aranżacja nawiązująca do historii Woli oraz prace polskich artystów i designerów – to wszystko spotkamy w nowym warszawskim biurze Echo Investment, którego wnętrza zaprojektował MIXD.

Największy polski deweloper przeniósł warszawską siedzibę do budynku Biur przy Willi, należącego do jego flagowej inwestycji „destination” – Browary Warszawskie.

Nowe biuro Echo Investment znajduje się przy ul. Grzybowskiej, na 7. piętrze najwyższego biurowca w Browarach Warszawskich.

Pracownicy mają do dyspozycji ponad 1200 mkw. powierzchni, w tym m.in. reprezentacyjny salon, przestronne i funkcjonalne sale konferencyjne czy przestrzeń do pracy w open-space.

Główną inspiracją dla projektantów biura był film ‘’Incepcja’’ w reżyserii Christophera Nolana.

Za projekt wnętrz odpowiada pracownia MIXD.

– Słynna scena z filmu, kiedy to miasto pod wpływem projektowania „zagina” się w czasoprzestrzeni i wypełnia horyzont, stała się bezpośrednią inspiracją dla projektu. Wykorzystaliśmy ją zarówno estetycznie, jak i funkcjonalnie. Wnętrze jest bardzo ciepłe, zapraszające, wręcz domowe, co równoważy odważny detal i liczne nawiązania do konstrukcji budowlanych. Echo Investment realizuje inwestycje, które mają ogromny wpływ na polskie miasta. Projekt biura miał to odzwierciedlać – mówi Piotr Kalinowski, CEO i dyrektor kreatywny MIXD, pracowni architektonicznej odpowiedzialnej za projekt.

Efekt odwróconego miasta dało umieszczenie na suficie salonu zachwycającej drewnianej makiety Warszawy. Ale to nie jedyne odniesienie do amerykańskiej produkcji. Każdą z sal konferencyjnych w biurze potraktowano jak kolejny etap snu, w którym pojawiają się zaskakujące elementy, w tym te wykorzystujące iluzję optyczną. W salach można zobaczyć m.in. miedzianą soczewkę odwracającą perspektywę, trójkąt niemożliwy Penrose’a, elementy druku 3D, czy sufit w formie ‘’origami’’.

Motyw rodem z filmu został przełamany elementami prosto z placu budowy. Aranżację wzbogacają m.in. galwanizowana instalacja przestrzenna z rusztowania czy stół z podstawą ze szklanych cegieł. W biurze można też podziwiać elementy charakterystyczne dla pracy architektów – rolkę papieru milimetrowego wykorzystanego jako tło dla recepcji czy stół kreślarski w jednej z sal konferencyjnych dedykowanej do twórczej pracy. Aranżację dopełniły prace polskich grafików, którzy inspirowani inwestycjami stworzonymi przez Echo wykonali swoje dzieła specjalnie na potrzeby biura.

W przestrzeni nie brakuje też dodatków charakterystycznych tylko dla Echo Investment. Jednym z elementów aranżacji są lampy, które przypominają logo firmy. W biurze znalazły się też elementy będące ukłonem w stronę historii flagowego projektu ‘’destination’’. W salonie można podziwiać oryginale żeliwne słupy pochodzące z rozbiórki Browarów Warszawskich, którym nadano nową funkcję – donic na rośliny. Poszczególne części open space’u zostały podzielone meblami, odzwierciedlającymi kształtem kolebki dawnej Leżakowni.