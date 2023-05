Zaglądamy do biura Moderny w Warsaw Unit. To projekt Massive Design

Siedziba Moderny w Warsaw Unit to największe biuro biotechnologicznej spółki poza Stanami Zjednoczonymi. Wnętrza zaprojektowano z naciskiem na zdrowe środowisko pracy, a całość spaja... wertykalny ogród rozciągający się na trzy kondygnacje.

W przestrzeni biura znajdziemy mnóstwo rozwiązań tworzących zdrowe środowisko pracy.

Całość projektu spina wewnętrzna klatka schodowa, ze specjalnie zaprojektowanym wertykalnym ogrodem przez trzy łączone kondygnacje.

Tematem przewodnim projektu była elastyczność i wielofunkcyjność budowanych pomieszczeń.

Przestrzeń Town Hall to pomieszczenie wielofunkcyjne – kantyna, social club, bar kawowy, sala treningowa, okresowe miejsce spotkań wszystkich pracowników.

O poczucie komfortu w przebodźcowanym świecie jest dziś niezmiernie trudno. Jest to kluczowe zagadnienie zwłaszcza w przestrzeniach, które mają wspierać naszą pracę i kreatywne działania. W pogoni za stworzeniem fotogenicznych koncepcji, czy zamykając się w ramach różnych trendów, projektanci często zapominają, do czego tak naprawdę ma służyć biuro i jak powinno funkcjonować.

Priorytetem dla firmy Moderna było stworzenie wyjątkowej i niepowtarzalnej przestrzeni, która nie tylko pozwoli przyciągnąć talenty, ale przede wszystkim zapewni jak najlepsze warunki do pracy. Zwłaszcza że chodzi o pracę w szczególnym segmencie rynku i wypełnienie misji, jaką jest dostarczenie ludziom leków, stworzonych w oparciu o zaawansowane technologicznie rozwiązania mRNA.

Moderna, otwierając pierwszy oddział biura w tej części Europy, którym jest międzynarodowy hub usług biznesowych – Moderna Enterprise Solution Hub (MESH) w Warszawie, zdecydowała się podjąć współpracę ze sprawdzonym tandemem specjalistów z rynku biurowego - agencją Cushman & Wakefield i pracownią Massive Design. Wiodące biuro architektoniczne, przy wsparciu doświadczonych project managerów oraz zespołu specjalizującego się w certyfikacji Well v.2, stworzyło wyjątkowe miejsce na biurowej mapie Warszawy.

Nie często zdarza się pracować z klientem tak otwartym na design i nowatorskie rozwiązania. Największym wyzwaniem było pogodzenie kreatywności projektantów z zaplanowanym budżetem i harmonogramem. Udało się, i jest to niezaprzeczalny sukces wszystkich osób zaangażowanych w ten proces – podkreśla Bogumiła Kompowska, Design & Build Lead z Cushman & Wakefield.

Siedziba Moderny w Warsaw Unit to największe biuro biotechnologicznej spółki poza Stanami Zjednoczonymi. fot. Szymon Polański

Biuro Moderny w Warszawie to jedna z większych inwestycji naszej firmy i jak dotychczas największe biuro naszej biotechnologicznej spółki poza Stanami Zjednoczonymi. Cieszę się, że mogliśmy przy tym przedsięwzięciu skorzystać z wiedzy i kreatywności doświadczonych partnerów. Zależało nam, aby nasze biuro było nie tylko funkcjonalne i zaawansowane technologicznie, ale również przyjazne dla pracowników. Projekt i realizacja przeszła nasze najśmielsze oczekiwania – mówi Łukasz Wielochowski, Head z Moderna Enterprise Solution Hub Warsaw.

Starannie zaprojektowana warstwa funkcjonalna

Biuro firmy Moderna, zostało zlokalizowane w budynku Warsaw Unit. Charakteryzuje je, nie tylko ponadczasowa elegancja, ale starannie zaprojektowana warstwa funkcjonalna. Została ona dopasowana do potrzeb organizacji i ułożona zgodnie z wypracowanymi podczas warsztatów projektowych zasadami, zgodnymi z zaleceniami Well v.2, gdzie celem, do osiągnięcia, jest najwyższa możliwa ocena dla biura w Polsce. Co ciekawe będzie to przebicie innego wspólnego projektu Massive Design i Agencji –własnego biura Cushman & Wakefield.

WELL v.2 jest jedną z najtrudniejszych certyfikacji i ogromnym wyzwaniem z uwagi na szerokie spektrum wymagań. Cały proces pracy nad certyfikacją dla biura formy Moderna rozpoczął się już na etapie podpisywania umowy najmu. W przestrzeni znajdziemy mnóstwo rozwiązań tworzących zdrowe środowisko pracy. Firma wprowadziła dodatkowe zasady i polityki, które poprawiają komfort pracy w biurze, ale również wpływają na zdrowie i dobre samopoczucie pracowników poza godzinami pracy – komentuje Mariola Bitner, Head of Workplace Strategy Poland, odpowiedzialna za certyfikację WELL w biurze Moderna.

Biuro z wertykalnym ogrodem

Wyjątkowość biura Moderny jest widoczna od samego wejścia i nie chodzi tu tylko o klasycznie eleganckie wejście dla gości, ale o wszystkie wejścia dla użytkowników nowego biura. Całość projektu spina wewnętrzna klatka schodowa, ze specjalnie zaprojektowanym wertykalnym ogrodem przez trzy łączone kondygnacje. Połączone zostały przestrzenie socjalne i integracyjne biura, w tym zlokalizowana na środkowym piętrze, mogąca pomieścić niemal 200 osób, wielofunkcyjna przestrzeń „Town Hall”.

Całość projektu spina wewnętrzna klatka schodowa, ze specjalnie zaprojektowanym wertykalnym ogrodem przez trzy łączone kondygnacje. fot. Szymon Polański

Testem funkcjonalności i przyjętych rozwiązań akustycznych było przeprowadzenie otwarcia biura, które przebiegło bez najmniejszych problemów. Pomimo gwaru i muzyki z głośników, nawet w najmniejszym stopniu hałas nie był słyszalny w przestrzeniach przeznaczonych do pracy w skupieniu. Pomogły w tym nie tylko wysokiej jakości materiały akustyczne i staranne wykonawstwo, ale również odpowiednie zaprojektowanie funkcjonalności, a nawet kształty wszystkich elementów wystroju biura.

Wewnętrzna klatka schodowa ma też jeden ukryty cel – poprowadzona przez trzy kondygnacje, nie tylko zdecydowanie skraca drogę między poszczególnymi przestrzeniami biura, ale również wspiera dobre i zdrowe nawyki chodzenia.

Przestrzeń Town Hall oferuje bardzo dużą powierzchnię dedykowaną interakcjom. Jest to pomieszczenie wielofunkcyjne – kantyna, social club, bar kawowy, sala treningowa, okresowe miejsce spotkań wszystkich pracowników. Dodatkowo lokalizacja Town Hall zawiera w sobie klatkę schodową, która jest jednocześnie podestem do siedzenia i spotkań audytorialnych. Z drugiej strony można w tej przestrzeni odnaleźć zakątki, dla osób, które potrzebują więcej intymności – mówi Dariusz Giska, architekt Massive Design.

Zaprojektowane zgodnie z wymogami certyfikacji WELL

Całość wystroju wnętrz została wypracowana podczas warsztatów projektowych, gdzie największy nacisk położono na dobór naturalnej, ciepłej kolorystyki, uzupełnionej o odpowiednie rozplanowanie żywej zieleni. Oprócz wspomnianego ogrodu wertykalnego, na powierzchni możemy spotkać starannie zaplanowane i zrealizowane aranżacje zieleni wolnostojącej, jak i zabudowanej w ramach specjalnych regałów, ale też w postaci kilku zielonych ścian – wszystko, aby poprawić jakość powietrza i samopoczucie personelu.

Mariola Bitner przypomina, że „wszystkie te rozwiązania są bezpośrednio związane z wymaganiami certyfikacji WELL. Zarówno m.in. zieleń, akustyka, jak i oczywiście jakość powietrza są kluczowe w przestrzeniach biurowych, zwłaszcza w obecnych czasach. Wspaniale, że zespołowi projektowemu udało się wszystkie te elementy połączyć w spójną całość.”

Kolejnym elementem charakteryzującym wystrój, jest użycie materiałów odznaczających się wysoką jakością i trwałością, dobieranych również w poszanowaniu zasad zrównoważonego rozwoju i gospodarki cyrkularnej. Wszystkie elementy drewniane i drewnopochodne musiały mieć stosowną certyfikację gwarantującą pochodzenie, ale też niską zawartość szkodliwych lotnych związków organicznych. Wszystko w trosce o dobrostan użytkowników biura i naszego środowiska.

Zaprojektowane przestrzenie są nie tylko przyjazne dla oka, ale również bardzo funkcjonalne. Pracownicy od samego początku docenili drewniane elementy wystroju oraz dużą liczbę roślin, które dobrze wpływają na atmosferę w biurze. Cieszę, się że mamy na miejscu tak wiele innowacyjnych rozwiązań przydatnych nie tylko w pracy samodzielnej, ale też zespołowej usprawniające spotkania w przestrzeni firmy oraz te odbywające się online. W biurze Moderny pojawiły się też specjalne strefy przeznaczone do odpoczynku, rozrywki i rekreacji. Dzięki temu biuro jest przyjazne dla wszystkich, niezależnie od trybu i stylu pracy – dodaje Łukasz Wielochowski, Head z Moderna Enterprise Solution Hub Warsaw.

Elegancja prezentowanego wystroju została wsparta przez nowoczesny i atrakcyjny wizualnie, acz udomowiony charakter tworzonych przestrzeni. Pojawiające się zaokrąglenia form czy organiczność kształtów stawia odbiorcę zdecydowanie bliżej natury i sprzyja przepływowi dobrej energii.

Przestronność jednych stref, a kameralność drugich powoduje zaś zwiększone poczucie komfortu w zależności od aktualnej potrzeby odbiorcy – mówi Konrad Dowejko, Design Director, Massive Design.

Hybrydowe biuro „futureproof”

Układ funkcjonalny biura został zaprojektowany w domenie hybrydowego biura typu „futureproof”, czyli biura dostosowanego do nieustająco zmieniających się potrzeb organizacji i użytkowników tej przestrzeni. Elastyczność i wielofunkcyjność budowanych pomieszczeń była tematem przewodnim tego projektu. Stąd pomieszczenie biblioteki może służyć również jako miejsce do burz mózgów, a zaprojektowany w jednym pomieszczeniu stół do bilarda, w łatwy sposób może zostać zamieniony na elegancką i w pełni funkcjonalną salę do hybrydowych spotkań.

Podobnie ma się rzecz ze strefą wellness, która po przekonfigurowaniu mebli może służyć jako pełnoprawna sala szkoleniowa. Poszczególne przestrzenie do pracy zostały z kolei zaprojektowane tak, aby były maksymalnie uniwersalne i oferowały pełen wachlarz rozwiązań niezbędnych do pracy zarówno w trybie stacjonarnym, jak i hybrydowym.