Zaglądamy do nowego biura Panattoni w Krakowie. Wnętrza nawiązują do lokalnych tradycji

Magazynowy gigant Panattoni ma nowe biuro w Krakowie. Koncepcję, w której nie brak nawiązań do lokalnych tradycji, przygotowała firma Massive Design.

Gigant rynku powierzchni magazynowych, Panattoni wynajął niemal 600 metrów kwadratowych powierzchni w budynku W3 przy ulicy Wadowickiej w Krakowie.

Pomieszczenia zostały wykończone na podstawie autorskiego projektu Panattoni we współpracy z firmą Massive Design.

Koncepcja wnętrza zachwyca licznymi odniesieniami do krakowskich tradycji.

Błyskawiczny rozwój portfolio oraz struktur Panattoni przekłada się na zapotrzebowanie na nowe biuro. Firma wynajęła niemal 600 metrów kwadratowych powierzchni w budynku W3 przy ulicy Wadowickiej w Krakowie, gdzie pracuje ponad 20 osobowy zespół, obsługujący także rynek podkarpacki. Pomieszczenia zostały wykończone na podstawie autorskiego projektu Panattoni we współpracy z firmą Massive Design.

Budynek Wadowicka 3 znajduje się w strategicznej lokalizacji – bezpośrednio przy Rondzie Matecznego, co gwarantuje doskonałe połączenie z centrum miasta, Dworcem Głównym oraz lotniskiem w Balicach. Dodatkowym atutem biura Panattoni, jest roztaczający się widok na starą część dzielnicy Podgórze oraz Wawel.

– Wybór W3 był dla nas naturalnym kierunkiem rozwoju. Przede wszystkim potrzebowaliśmy większej powierzchni, a nowy obiekt zapewnia nam blisko 6 razy większą przestrzeń niż nasze poprzednie biuro. To pozwoli na długofalowy rozwój struktur Panattoni w regionie. Doskonała lokalizacja oraz komfortowe wnętrza zapewniają wygodę naszym pracownikom. Na wybór obiektu wpłynęły także certyfikaty, jakie uzyskał budynek – BREEAM potwierdzający wysoki ekologiczny standard oraz FITWEL promujący rozwiązania, które korzystnie wpływają na dobre samopoczucie pracowników – wyjaśnia Marek Dobrzycki, Managing Director w Panattoni.

Kuchnia utrzymana jest w stylu kafejki krakowskiej. fot. mat. prasowe Panattoni

Dodatkowo, nowa przestrzeń umożliwiła elastyczne dostosowanie biura do naszej wizji, stworzenie pomieszczeń nawiązujących do lokalnej tradycji oraz prezentujących nasze inwestycje w Małopolsce – podsumowuje

Firma Massive Design przygotowała koncepcję biura Panattoni, które zachwyca licznymi odniesieniami do krakowskich tradycji. Przestrzeń została zaprojektowana we współpracy z gospodarzem, który postawił na zastosowanie łuków, nawiązujących do arkad wawelskich. Kuchnia zaś, utrzymana jest w stylu kafejki krakowskiej. W biurze znajduje się również sala upamiętniająca Summer Jazz Festival Kraków, największe wydarzenie jazzowe w regionie, odbywające się od niemal 30 lat. Nie brakuje też nawiązań do legendy o Smoku Wawelskim.

We wnętrzach zastosowano łuki, nawiązujące do arkad wawelskich. fot. mat. prasowe Panattoni

W nowej przestrzeni Panattoni goście mogą zapoznać się z portfolio firmy, a także z ekologicznymi i zrównoważonymi rozwiązaniami, stosowanymi w parkach przemysłowych i logistycznych. W biurze została zaprezentowana też wybrana część projektów w regionie. Goście i pracownicy mają również dostęp do sali e-commerce, która w niecodzienny sposób ukazuje podróż paczki – od zakupu online poprzez magazyn aż po dostawę do paczkomatu.

Zgodnie ze standardami firmy Panattoni, biuro zostało stworzone z myślą o nowoczesności i ekologii, z dbałością o wykorzystanie naturalnych i przetworzonych materiałów wykończeniowych, takich jak naturalne drewno czy filc z przetworzonego PET. Zadbano także o rozwiązania energo - i wodooszczędne.