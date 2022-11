Zaglądamy do nowego biura Vorwerk Polska. Za projektem stoi Massive Design

Sprzyjająca relacjom pracowników i pracy w skupieniu, urządzona zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju - taka jest przestrzeń biura Vorwerk Polska, za której projektem stoi Massive Design.

Firma Vorwerk, znana z produkcji i sprzedaży urządzeń Thermomix® i Kobold, działa w Polsce od ponad 27 lat. Jej produkty wyróżniają się nowoczesnym designem, przemyślaną funkcjonalnością i rozpoznawalnym stylem, wyznaczając trendy na rynku urządzeń dla domu. Zarządowi firmy zależało, by te cechy zastosować w nowej przestrzeni biurowej, do której przenoszono główną siedzibę. O pomoc w jej zaprojektowaniu poproszono renomowaną pracownię Massive Design, znaną z tworzenia oryginalnych i funkcjonalnych, ale przede wszystkim topowych przestrzeni biurowych.

Nowe biuro w głównej siedzibie firmy we Wrocławiu , prócz zachowania charakterystycznego dla firmy i jej produktów ergonomicznego designu i funkcjonalności, miało za zadanie wprowadzić pracowników polskiej spółki we współczesny, również hybrydowy styl pracy.

Dotychczasowe biuro funkcjonowało w mało efektywnej przestrzeni, składającej się z kilkuosobowych pokoi. Blokowało to rozwój firmy i nie do końca wspierało pracę zespołową. Zaproponowany przez architektów Massive Design nowy układ przestrzenny zniósł te ograniczenia i pozwolił na efektywniejsze zarządzanie zespołami.

W nowym biurze jednym z głównych założeń projektowych było stworzenie tak zwanego „gravity point” – ogólnodostępnej strefy dla pracowników. Podczas warsztatów projektowych została ukształtowana forma oraz nazwa tej przestrzeni. Nowopowstały „Ryneczek” nawiązuje do historycznego miejsca spotkań z poprzedniej siedziby firmy. Teraz, jako centralny punkt biura, spełnia też rolę kawiarni i głównej przestrzeni socjalnej.

Pracownicy mogą tu, w towarzystwie koleżanek i kolegów, umówić się na poranną kawę i ułożyć plan tygodnia. Co równie ważne „Ryneczek” został zintegrowany z recepcją i prowadzi do zespołu salek konferencyjnych. W ten sposób, każdy odwiedzający biuro może poczuć pozytywne wibracje i stać się częścią społeczności Vorwerk.

– Zależało nam na tym, by nowe biuro spełniało nie tylko najwyższe standardy, jeżeli chodzi o komfort i bezpieczeństwo pracy, ale przede wszystkim odpowiadało na potrzeby pracowników. Zaprosiliśmy więc ich do procesu projektowania, badaliśmy ich potrzeby i oczekiwania. Znając je zwróciliśmy się o pomoc do pracowni Massive Design. Szukaliśmy nie tylko nowoczesnych rozwiązań, ale też przemyślanych projektów na aranżację wygodnego miejsca pracy. Zależało nam również na przestronnej przestrzeni wspólnej i wielu salach szkoleniowych– mówi Wojciech Ćmikiewicz, Dyrektor Generalny Vorwerk Polska.