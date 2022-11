Zaglądamy do nowej siedziby Zooplus. Motywy zwierzęce i dużo zieleni!

O nowym, niezwykłym wnętrzu biura firmy Zooplus opowiada jego autorka, architektka Katarzyna Leśnodorska z pracowni Artur Jasiński i Wspólnicy.

Pracownia Artur Jasiński i Wspólnicy stoi za projektem nowej siedziby firmy e-commerce Zooplus zajmującej się sprzedażą artykułów dla zwierząt domowych.

AJiW odpowiadali za kompleksowy projekt biura, od układu aranżacyjnego, poprzez wybór materiałów, kończąc na szczegółach realizacyjnych. Po stronie pracowni była również identyfikacja wizualna.

Wnętrze biura zostało rozplanowane w czytelny i jednoznaczny sposób z zachowaniem strefy formalnej oraz rekreacyjnej.

Strefą buforową pomiędzy przestrzenią pracy a rekreacji jest wewnętrzy ogród, czyli greenzone.

W aranżacji biura przewija się lejtmotyw zwierząt domowych: pojedyncze sylwetki psów, kotów, a nawet papug, kameleona czy królika pojawiają się na ścianach w strefie formalnej. Na surowych słupach żelbetowych zaznaczone są... tropy-łapy.

Z myślą o systemie zmianowym uznano, że biurka nie będą dedykowane konkretnym pracownikom i wdrożono zasadę non-territorial office.

Do biura wprowadzono wiele przestrzeni umożliwiających elastyczne zmiany aranżacyjne w dostosowaniu do potrzeb danej chwili.

W ostatnich latach wiele mówi się o nowej odsłonie biur. Biuro to zarówno przestrzeń, jak i zasady organizacji pracy. Muszą one być budowane na wspólnym fundamencie i przekazywać spójne idee. Istnieją pewne obowiązkowe reguły, skupione wokół zasad ESG, według których należy tworzyć biuro. Jest to projektowanie ze świadomością ekologii, zrównoważonego rozwoju, demokracji i humanizmu, ze szczególnym zwróceniem się na człowieka i tożsamość organizacji.

Nowy początek

Rewolucja, która zachodzi w postrzeganiu współczesnego miejsca pracy i poszukiwanie biurowego eldorado jak nigdy dotąd mobilizuje do działania. Liderzy organizacji, managerowie oraz socjologowie wraz z architektami wspólnie podejmują wyzwania projektowe.

Mają one na celu nie tylko stworzenie optymalnych warunków do wykonywania pracy, ale także dążą do powstania starannie przemyślanej przestrzeni, której znaczenie odgrywać będzie kluczową rolę w umacnianiu tożsamości firmy, budowaniu relacji pomiędzy ludźmi, oraz która sprawi, że pracownicy zdecydują o powrocie do pracy hybrydowej lub nawet stacjonarnej. Poszukiwanie takiej właśnie przestrzeni doprowadziło do powstania nowej siedziby firmy Zooplus, lidera w branży e-commerce, zajmującej się sprzedażą artykułów dla zwierząt domowych.

Biuro Zooplus w Krakowie, proj. Artur Jasiński i Wspólnicy Biuro Architektoniczne, fot. arch. Paweł Wieczorek

Projekt wnętrza biura Zooplus został nam zlecony całościowo. Dzięki temu mieliśmy możliwość odegrania znaczącej roli w nakreśleniu jego charakteru i uczestniczyliśmy w podejmowaniu kluczowych decyzji na wszystkich etapach.

Działaliśmy poczynając od układu aranżacyjnego, poprzez wybór materiałów, kończąc na szczegółach realizacyjnych, czyli od space planu, poprzez projekt wnętrz i fit-out aż do nadzoru nad budową. Po naszej stronie była również identyfikacja wizualna, czyli space branding oraz wayfinding. Dzięki tak kompleksowemu zadaniu, powstała konsekwentna, choć nieoczywista i bardzo wielowymiarowa przestrzeń.

Biuro Zooplus w Krakowie, proj. Artur Jasiński i Wspólnicy Biuro Architektoniczne, fot. arch. Paweł Wieczorek

Forma razem z funkcją

Współgranie formy i funkcji, to relacja, w której układ funkcjonalny stanowi punkt wyjścia, a design, czyli forma podąża za nim nawiązując dialog przestrzenny. Istotą tej relacji jest doprowadzenie do zatarcia podziału, a celem jednolita konsekwentna całość. Wnętrze biura zostało rozplanowane w czytelny i jednoznaczny sposób z zachowaniem strefy formalnej oraz rekreacyjnej. Decyzja ta podyktowana była względami praktycznymi wynikającymi ze sposobu organizacji pracy w firmie, wymagań akustycznych oraz optymalnego nasłonecznienia poszczególnych stref.

Biuro Zooplus w Krakowie, proj. Artur Jasiński i Wspólnicy Biuro Architektoniczne, fot. arch. Paweł Wieczorek

Strefa formalna wywodzi się z tradycyjnego układu biurowego i skupiona jest wokół miejsc pracy, które zdefiniowane zostały w przestrzeniach open-space, gabinetach oraz pokojach spotkań i salach konferencyjnych. Strefa rekreacyjna, czyli nieformalna mocno nawiązuje do wizji biura współczesnego. Oferuje nie tylko możliwość aktywności sprzyjających integracji społeczności biura, ale również miejsca do pracy w otoczeniu odbiegającym od tradycyjnie pojmowanego stanowiska pracy. Strefą buforową pomiędzy przestrzenią pracy a rekreacji jest wewnętrzy ogród, czyli greenzone, gdzie zieleń definiuje charakter wnętrza.

Biuro Zooplus w Krakowie, proj. Artur Jasiński i Wspólnicy Biuro Architektoniczne, fot. arch. Paweł Wieczorek

Myślą przewodnią przy opracowywaniu układu aranżacyjnego, czyli space planu było zachowanie wrażenia otwartej przestrzeni unikając jednocześnie zbyt wielkich, przytłaczających i powtarzalnych układów. Podział wnętrza uzyskano poprzez swobodną kompozycję wolnostojących brył. Pomiędzy nimi zgrupowane są wydzielone strefy funkcjonalne oraz poprowadzona jest komunikacja.

Biuro Zooplus w Krakowie, proj. Artur Jasiński i Wspólnicy Biuro Architektoniczne, fot. arch. Paweł Wieczorek

Biuro jako miejsce pracy

Poszukując w projektach nowych rozwiązań i sposobów na przyciągnięcie pracowników, nie należy zapominać, że podstawowym przeznaczeniem biura jest miejsce pracy. Dlatego też ergonomia i funkcjonalność powinny mieć decydujący wpływ na kierunki projektowe.

W biurze firmy Zooplus miejsca pracy przewidziane zostały w różnych układach. Są to zarówno stanowiska przy biurkach zlokalizowane w różnej wielkości przestrzeniach open space oraz pokojach wydzielonych, jak i miejsca rozproszone w salach spotkań, budkach telefonicznych czy w rozmaitych formach meblarskich swobodnie rozplanowanych na obszarze biura.

Zaprojektowane meble mają zapewnić maksimum wygody w dostosowaniu do potrzeb pracowników. Wszystkie biurka mają regulowaną wysokość, co umożliwia zarówno pracę w pozycji siedzącej, jak i stojącej. Stanowiska rozproszone oferują pracę w akustycznie wydzielonych fotelach oraz wolnostojących sofach. Istotną rolę odgrywają miejsca dostosowane do interakcji i współpracy pomiędzy pracownikami.

Biuro Zooplus w Krakowie, proj. Artur Jasiński i Wspólnicy Biuro Architektoniczne, fot. arch. Paweł Wieczorek

Rozmowy, szkolenia czy prezentacje mogą być prowadzone w niewielkich 4-osobowych budkach telefonicznych, w różnej wielkości salkach spotkań oraz przy wspólnych stołach w strefie greenzone czy przestrzeniach socjalnych. Aby umożliwić pracę z dowolnego miejsca w biurze w każdej przestrzeni użytkowej zaprojektowana została odpowiednia infrastruktura.

Stylistyka i design

Kolor i faktura odgrywają bardzo istotną rolę we wrażeniowym odbiorze tej przestrzeni. Choć we wnętrzu biura Zooplus nie brakuje żywych kolorów, nie odnosi się wrażenia przesytu czy przytłoczenia, ponieważ stanowią one pojedyncze mocno wyróżniające się akcenty na jednorodnym i neutralnym tle. Otwarta przestrzeń utrzymana jest w stonowanych odcieniach pomiędzy bielą, szarością a czernią. Grę kolorów wprowadzają wstawione w nią rozświetlone bryły.

Kolorystyka mebli podąża za klimatem danej przestrzeni. W strefach biurek utrzymana jest w barwach podstawowych, stopniowo ulega urozmaiceniu kierując się w stronę strefy nieformalnej poprzez odcienie ziemi soft-seatingu w green zone, aż do zdecydowanych mocnych kolorów w przestrzeniach socjalnych w game room czy chill-out.

Wspólnym elementem integrującym poszczególne przestrzenie jest drewno, które w naturalnym brzozowym fornirze występuje w kilku formach: lamelach, meblach i donicach oraz w elementach informacji wizualnej. W wybranych strefach komunikacja zaakcentowana jest poprzez pionowe drewniane lamele na ścianach. Stanowią one częściowe wypełnienie ścian i lady w recepcji, oraz wolnostojących brył wzdłuż tras komunikacyjnych.

Pionowe lamele dodatkowo podkreślają geometrię łuków, które zastąpiły narożniki ścian w miejscach natężonego ruchu. (W miejscach natężonego ruchu narożniki ścian zastąpione zostały łukami, których geometria dodatkowo podkreślona jest poprzez pionowe lamele.)

Biuro Zooplus w Krakowie, proj. Artur Jasiński i Wspólnicy Biuro Architektoniczne, fot. arch. Paweł Wieczorek

Obowiązkowym atrybutem współczesnego biura jest roślinność. W przestrzeni Zooplus stała się ona integralnym budulcem wnętrza. Niezobowiązująco, choć jednoznacznie dzieli przestrzeń na mniejsze enklawy, organizuje układ strefy greenzone oraz akcentuje wybrane miejsca w biurze. Występuje w donicach stojących, wiszących oraz naściennych.

W innowacyjny sposób zaprojektowana została ściana zielona. Poprzez rozmieszczenie powtarzalnych modułów z roślinami utworzona została kompozycja o długości przekraczającej 14 metrów. Aby zapewnić optymalne warunki dla roślin zaprojektowano dedykowane oświetlenie, otwarty układ nawadniający oraz odpowiednią wilgotność powietrza.

Biuro Zooplus w Krakowie, proj. Artur Jasiński i Wspólnicy Biuro Architektoniczne, fot. arch. Paweł Wieczorek

W wydobyciu, podkreśleniu i nadaniu znaczenia pewnym założeniom wnętrza ważną rolę odgrywa oświetlenie. Nie jest wykorzystywane jedynie do spełnienia wymagań normowych przy stanowiskach pracy. Wprowadza sceniczny nastrój uwidaczniając mocne akcenty rozświetlonych przeszklonych boxów osadzonych w ciemnych strefach komunikacji. Ze szczególną uwagą dobrano również oprawy dekoracyjne. W recepcji, gabinetach, pomieszczeniach gameroom i chillout oraz kuchni występują różne oprawy, kolorystyką i kształtem dodając wnętrzu ostateczny szlif.

Coś więcej niż zoo, czyli Zooplus

Tworząc dobre wnętrza biurowe w duchu ESG to również poszukiwanie nawiązania do specyfiki firmy. W przypadku firmy Zoopolus pomogły nam zwierzęta, które związane są nie tylko z nazwą, ale stanowią jej docelowego odbiorcę. Dlatego też psy i koty „przejęły” biuro w niekiedy zaskakującej i dowcipnej formie i w nieoczekiwanych miejscach.

Lejtmotyw czworonogów w subtelny sposób przełamuje standardową etykietę wnętrza biurowego. Pojedyncze sylwetki zwierząt domowych: psów, kotów, a nawet papug, kameleona czy królika pojawiają się na ścianach w strefie formalnej. Tymczasem na surowych słupach żelbetowych zaznaczone są tajemnicze tropy, których pochodzenie pozostaje zagadką do rozwiązania dla dociekliwych pracowników.

Zwieńczeniem idei są murale indywidualnie zaprojektowane przez grafików z firmy takiepany. Oprócz zwierząt zawarty jest w nich dodatkowy plan znaczeniowy, ponieważ wplecione zostały konkretne odwołania do tożsamości korporacyjnej firmy.

Unikalnym tematem tego wnętrza jest narracja sal konferencyjnych, która poprowadzona poprzez materiały, kolorystykę i motywy ściśle odwołuje się do indywidualnego charakteru każdej z nich. Po identyfikację sal sięgnięto do świata zwierząt, co dało bardzo bogate możliwości wyrazu, przy jednoczesnym odniesieniu do nazwy i specyfiki firmy. Sale noszą nazwy zaczerpnięte z terminologii zwierząt: Ara, Beagle, Husky/Ragdoll, Iguana, Kameleon, Meduza.

Nośnikiem nakreślającym klimat każdej z nich są materiały wykończeniowe, a ich wybór nawiązuje do konkretnego zwierzęcia, od którego pochodzi nazwa. Odniesienie do ubarwienia zwierząt wykorzystano w kolorystyce wykładzin, ścian i mebli. Najmocniejszym elementem jest precyzyjnie dobrana wielkoformatowa grafika odnosząca się do środowiska naturalnego, cech charakterystycznych czy skojarzeń charakterystycznych dla danego (z danym) zwierzęciem.

W niektórych przypadkach stanowi ona bezpośrednie odniesienie, jak w Meduzie, gdzie przedstawiony jest podwodny świat z tymi zwierzętami w roli głównej. W innych to dalekie skojarzenia, jak w sali „Husky”, gdzie połyskujące odcienie plam przynoszą na myśl dalekie skute lodem krainy dodatkowo przypominając umaszczenie psa. W sali o nazwie „Ara” dominują odcienie czerwieni, a na ścianie wprowadzone są motywy dżungli, sala „Beagle” utrzymana jest w kolorystyce beżu i brązu, a abstrakcyjna grafika na ścianie nawiązuje do charakterystycznych kształtów uszu psa. Dopełnieniem tej zabawy symbolami jest sala Kameleon, która jako jedyna ma aż trzy kolory przewodnie, a jej układ aranżacyjny i wielkość mogą się zmieniać poprzez zastosowanie mobilnych mebli oraz ściany przesuwnej.

Made in Poland

Jednakże układ funkcjonalny oraz jego szata to nie wszystko. Niewidoczna wartość tego wnętrza leży w świadomości zrównoważonego rozwoju przy podejmowaniu decyzji projektowych, zarówno poprzez zastosowane systemy zmniejszonego zużycia energii, wody, zastosowanie oświetlenie LED oraz dbałość o jakość, temperaturę oraz wilgotność powietrza, jak i poszukiwanie rozwiązań naturalnych z domieszką produktów pochodzących z recyclingu. Wybór materiałów oraz rozwiązań ukierunkowany był na rodzimych producentów oraz lokalnych dostawców.

Duża część elementów budowlanych oraz niemal wszystkie meble pochodzą od polskich producentów, a elementy indywidualne wyprodukowane zostały w regionie. Postawiono na polski design, którego szczególnym dowodem są murale, meble autorstwa m.in. Romana Modzelewskiego, Tomka Rygalika i Piotra Kuchcińskiego czy lampa Onion ręcznie wykonana przez krakowskich artystów.

Przygotowanie na zmiany i pracę hybrydową

Projekt nowej siedziby Zooplus powstawał w niepewnym czasie zawieszenia pomiędzy całkowitym lockdownem wiosny 2019 a powracającymi falami pandemii jesieni ‘19 i zimy 2020 roku. Wiele aspektów dotyczących przyszłości pracy w biurze stało pod znakiem zapytania. Analizowano doraźne rozwiązania pojawiających się w na szybko pomysłów redefinicji biura. Wraz z powstawaniem projektu pewne kwestie dotyczące przyszłości organizacji stawały się jasne. Dzięki temu można było reagować na bieżąco i wprowadzać odpowiednie rozwiązania, zarówno w zakresie aranżacji, jak i infrastruktury.

Biuro Zooplus w Krakowie, proj. Artur Jasiński i Wspólnicy Biuro Architektoniczne, fot. arch. Paweł Wieczorek

Jeszcze przed wprowadzeniem się do biura liczba pracowników znacznie się powiększyła. Z myślą o systemie zmianowym uznano, że biurka nie będą dedykowane konkretnym pracownikom i wdrożono zasadę non-territorial office. Odpowiedzią na takie decyzje jest system rezerwacji biurek i zarządzania szafkami typu lockers. Wprowadzono wiele przestrzeni umożliwiających elastyczne zmiany aranżacyjne w dostosowaniu do potrzeb danej chwili. Proporcje wykorzystania przestrzeni pomiędzy stanowiska pracy, a miejsca spotkań zostały przekształcone.

Staraliśmy się stworzyć wnętrze, które będzie nie tylko w maksymalnie możliwy sposób zapewniało komfort i oferowało różnorodność przestrzeni, ale poprzez niuanse rozwiązań wnętrzarskich ułatwi pracownikom podejmowanie decyzji o powrotach z pracy zdalnej. Coraz większa frekwencja w biurze wskazuje na to, że obraliśmy właściwy kurs.

Efekt końcowy

Niezwykłość tego wnętrza polega na odnajdywaniu prostych i niewymuszonych rozwiązań w naturalny sposób wpisujących się w retorykę całości z myślą o jego odbiorcach – ich oczekiwaniach, potrzebach oraz o manifeście tożsamości samej organizacji. Racjonalność układu funkcjonalnego przełamana jest liryzmem i symboliką, które przedstawione są z przymrużeniem oka. Celem, który finalnie został osiągnięty było stworzenie biura, w którym będzie po prostu chciało się być.