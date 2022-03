Zaglądamy do pracowni JAM Kolektyw na warszawskim śródmieściu

Jam Kolektyw swoją pracownię ma w Marszałkowskiej Dzielnicy Mieszkaniowej na warszawskim śródmieściu. Za projektem wnętrz stoją Jola Skóra i Anna Olga Chmielewska, czyli nikt inny niż duet Jam Kolektyw.

Marszałkowska Dzielnica Mieszkaniowa projektu Józefa Sigalina i Stanisława Jankowskiego, powstała w Śródmieściu Warszawy w latach 1950-1952.

Dla Joli Skóry i Anny Olgi Chmielewskiej z Jam Kolektyw to część stolicy o szczególnym, sentymentalnym znaczeniu, dlatego ich studio projektowe powstało właśnie tutaj.

Pragnąc zachować autorski, osobisty charakter miejsca, same zaprojektowały jego przestrzeń.

Anna Olga Chmielewska i Jola Skóra, prowadzące agencję JAM Kolektyw, są doskonale znane na naszej scenie projektowej. Specjalizują się w kompleksowych realizacjach, począwszy od projektowania wnętrz, fotografii, scenografii i stylizacji, na wzornictwie i koncepcjach kreatywnych skończywszy. Ich warszawska pracownia ma przede wszystkim inspirować odwiedzających, dlatego wewnątrz znajdziemy marki, których produkty oraz podejście do zrównoważonego projektowania są szczególnie bliskie Ani i Joli.

Po wejściu do pracowni uwagę zwraca duży, blisko 2-metrowy stół, w odcieniach bieli i szarości, który osadzono na konstrukcji białych, stalowych nóg. Blat Cosentino ze spieku kwarcowego Dekton Liquid Sky nadaje charakteru temu unikalnemu meblowi. Stół służy przede wszystkim do odbywających się w pracowni spotkań, kameralnych warsztatów i eventów oraz prezentacji nowych produktów. To także pierwszy element kolekcji, która wkrótce pojawi się w sprzedaży.

Neutralne tło

Serce pracowni stanowi pokój łączący w sobie funkcje salonu i domowego biura. Przed sofą Lua marki Noti stanęły dwa stoliki kawowe. Jeden z nich stanowi kolejną część autorskiej kolekcji mebli Jam Kolektyw, drugi to model Muse marki Noti. Swoje miejsce znalazła tu także tapicerowana pufa autorstwa Krzysztofa Milewskiego – taty Anny Olgi Chmielewskiej, będąca prototypem z lat 70’. W pokoju projektowym dominują stonowane, neutralne kolory. Biurowe fotele vintage to projekt Lievore Altherr Molina, stworzone dla marki Arper. Nad stołem wiszą minimalistyczne lampy wykonane według autorskiego projektu twórczyń Jam Kolektyw.

Dekorację ścian stanowi wpisująca się w kolorystykę pracowni fotografia autorstwa Joli Skóry z serii „Rudzielce” oraz zegar przywieziony z belgijskiego targu. Klimatyczna kuchnia z prostą, elegancką zabudową wykonaną na zamówienie, stanowi znakomite tło dla aranżacyjnych sesji zdjęciowych. Drewniane meble kuchenne, złote mosiężne detale oraz kamienna struktura blatu, wykonanego z okładziny Silestone Cosentino kontrastują z nieidealną tkanką architektoniczną, którą projektantki zdecydowały się zachować.

Nowa kolekcja mebli

Poza codzienną pracą, wypełnioną sesjami i zapadającymi w pamięć projektami wnętrz, Jam Kolektyw postanowił stworzyć autorską kolekcję mebli z wykorzystaniem stali, drewna oraz spieku kwarcowego Dekton w odcieniu Liquid Sky. Dwa modele stołów, stoliki kawowe oraz konsola tworzą kolekcję, w której główną rolę odgrywa spiek kwarcowy Cosentino.